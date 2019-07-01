جريمة

«اقتحام السجون» على أجندة محاكمات الاثنين

تحرير:سماح عوض الله ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص
هيئة المحكمة- أرشيفية
هيئة المحكمة- أرشيفية
يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم الاثنين، وأبرز القضايا المعروفة إعلاميًا المنظورة اليوم إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين، ، بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، وآخرين.
تضمن الحكم الذى ألغته محكمة النقض معاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية التخابر تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق
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الانتحار شنقا - أرشيفية

احتجت والدته على اللعب.. طالب يشنق نفسه بالإسكندرية

"هو أنا خدت الإجازة علشان تحبسوني؟".. كلمات رددها طالب في العقد الثاني من العمر، لوالدته التى لطالما رفضت منحه حرية الاختلاط والنزول للعب واللهو مع أصدقائه وأبناء الجيران، الأمر الذي كان له أثر سيئ على نفسيته فاتخذ قرار الانتحار بعد أن فشلت كل محاولات إقناع أسرته بضرورة منحه الحرية ولو لبعض الوقت وعقب انتهاء أخر مشادة كلامية مع والدته دخل غرفته وقرر التخلص من حياته معتقدا أنه بذلك قد قضى على الجحيم الذي يعيشه منفذا حكم الإعدام في نفسه بواسطة حبل يتدلى من "جنش" بسقف غرفته شرق الإسكندرية.
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طعنة بالفخذ.. تفاصيل قتل عاطل زوجته العرفي بالقناطر

كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة منتصف ليلة أمس السبت وخيم السكون نسبيًّا على منطقة خلف باتا بكورنيش القناطر الخيرية، لا سيما مع قيام أصحاب الأنشطة بإغلاق محالهم التجارية، وفجأة انطلقت صرخات مدوية هرع على أثرها عدد من المواطنين نحو مصدر الصوت، لاستبيان الأمر فوجدوا إحدى السيدات غارقة في دمائها وبصحبتها رجل البعض يعرف أنها زوجته، وحمل الزوج زوجته المصابة وصعد بها إلى محل سكنهما وتركها ونزل مسرعا وعادت الصرخات تعلو من جديدة فتطوع بعض الأهالي في الصعود إلى الشقة وكانت المفاجأة.
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مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث تصادم بإقليمي الصف

تسبب حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالجيزة، بالقرب من منطقة الصف، اليوم الأحد، في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما نقل بالقرب من مدخل الصف بالطريق الإقليمي، وسقوط قتلى ومصابين، وبانتقال فريق من ضباط المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف تبين مصرع وإصابة 7 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، فيما تم الدفع بأوناش من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى موقع الحادث، لتسهيل عملية السير.
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«كانت سكرانة».. ضبط سائق تحرش بفتاة خليجية بالجيزة

اتهمت فتاة خليجية، مصريا بمحاولة التحرش بها جسديا، خلال قيامه بتوصيلها إلى منزلها، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الواقعة، التي ساهمت في ضبط المتهم، حيث تقدمت الفتاة ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم، أكدت فيه محاولة سائق التحرش بها جسديا، وأدلت بأوصاف المتهم والسيارة، وكشفت التحريات أن المبلغة كانت في حالة سكر خلال قيامها بمغادرة أحد الفنادق بالقاهرة، في طريقها لمحل إقامتها بالجيزة، عندما وقع الحادث.
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«اقتحام الحدود ورد محكمة البورصة» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اقتحام الحدود الشرقية و السجون، والتى كان متهمًا فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي و آخرين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين،فى تلك القضية بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة بإعدام عددًا من المتهمين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
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كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
محمد-مرسى

«اقتحام الحدود وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية".
المستشار-حسن-فريد

استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
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