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بعد موافقة الحكومة.. 7 مزايا لقانون الضرائب الموحد

وافقت الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يسهم القانون في ربط وتحصيل مختلف أنواع الضرائب، إلى جانب تفعيل وتطبيق الفاتورة الإلكترونية
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص
وزارة المالية
وزارة المالية
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإقراره. ويهدف القانون إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التى تتم بكل أنواع الضرائب، كما أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة، وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقى الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.
الرقم الضريبي الموحد بدأت مصلحة الضرائب التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد بدل رقم الملف، واستبدال جميع أرقام الملفات برقم التسجيل الموحد، وشمل القرار جميع المأموريات الضريبية وكل أنواع الضرائب سواء كانت دخلا أو قيمة مضافة أو غيرها. وهو عبارة عن رقم تم استبداله، حسب القانون رقم 729 لسنة 2018،
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الاستعلام-الائتمانى-بنوك

منها الأهلي ومصر.. 6 بنوك إجازة اليوم لهذا السبب

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل اليوم، الإثنين، الموافق 1 يوليو 2019، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وتشمل القائمة نحو 6 بنوك من إجمالي 39 بنكا في مصر، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العقاري المصري، والبنك الزراعي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وبحسب المركزي، فإن تعطيل العمل في هذه البنوك يأتي بمناسبة انتهاء الميزانيات السنوية الخاصة بها، إذ أرسلت هذه البنوك تعليمات لجميع الفروع بعدم فتحها سواء داخل مصر أو خارجها، أمام العملاء اليوم، حتى الانتهاء من جرد جميع أعمال الفروع.
ذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الدولار (1)

سعر الدولار اليوم الإثنين 1 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.65 جنيه، ونحو 16.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
عملات العالم

«الجمارك» تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال يوليو

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من غدٍ الإثنين وحتى نهاية شهر يوليو. وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية، وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية. وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي 16.77 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف مفروشات والأحذية الرياضية.
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جلوبال-تليكوم

إنهاء أزمة جلوبال تيليكوم والضرائب بـ136 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تيليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة، والتي تبلغ 136 مليون دولار، حتى 31 ديسمبر 2018. وبحسب بيان لوزارة المالية فإن الاتفاق مع جلوبال تيليكوم تضمّن سداد المبلغ على دفعتين، الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تُدفع مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي. وانتهت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، من صياغة ومراجعة اتفاق التسوية.
فلوس-الجمعية

بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
وزارة-المالية

قبل إقرارها.. كل ما تريد معرفته عن موازنة 2020

تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أول يوليو القادم، حيث من المقرر إقرارها من مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري، وذلك عقب اعتماد لجنة الخطة والموازنة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2020 يوم الأربعاء المقبل، بحسب تصريحات ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وتستهدف الموازنة الجديدة 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
فلوس (3)

كيف حققت الحكومة 55 مليارا فائضا في 10 أشهر؟

نجحت سياسات الإصلاح الاقتصادي التى قامت بها الحكومة منذ عام 2016، في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، وحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية، فقد استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 54.8 مليار جنيه ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أبريل 2018-2019، في مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018. وتسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي يقدر بـ100 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي.
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