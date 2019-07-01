بعد موافقة الحكومة.. 7 مزايا لقانون الضرائب الموحد

وافقت الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يسهم القانون في ربط وتحصيل مختلف أنواع الضرائب، إلى جانب تفعيل وتطبيق الفاتورة الإلكترونية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص

وزارة المالية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإقراره. ويهدف القانون إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التى تتم بكل أنواع الضرائب، كما أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة، وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقى الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.

الرقم الضريبي الموحد بدأت مصلحة الضرائب التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد بدل رقم الملف، واستبدال جميع أرقام الملفات برقم التسجيل الموحد، وشمل القرار جميع المأموريات الضريبية وكل أنواع الضرائب سواء كانت دخلا أو قيمة مضافة أو غيرها. وهو عبارة عن رقم تم استبداله، حسب القانون رقم 729 لسنة 2018،