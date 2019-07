ماذا تحمل لنا مواجهات الإثنين في كأس أمم إفريقيا؟

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

يشهد اليوم الإثنين، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. البداية ستكون في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي، حيث يلعب منتخب ناميبيا أمام كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وتُنقل المباراة عبر «be IN Sports MAX 2»، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب المغرب أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا على استاد السلام، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي)».

أما في منافسات المجموعة الثالثة، فتصطدم كينيا بمنتخب السنغال، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي، وتُنقل المباراة عبر «be IN Sports MAX 2»، وفي نفس التوقيت، يلعب منتخب الجزائر أمام نظيره تنزانيا على استاد السلام، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports