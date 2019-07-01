سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

منها الأهلي ومصر.. 6 بنوك إجازة اليوم لهذا السبب

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
البنوك
البنوك
قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل اليوم، الإثنين، الموافق 1 يوليو 2019، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وتشمل القائمة نحو 6 بنوك من إجمالي 39 بنكا في مصر، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العقاري المصري، والبنك الزراعي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وبحسب المركزي، فإن تعطيل العمل في هذه البنوك يأتي بمناسبة انتهاء الميزانيات السنوية الخاصة بها، إذ أرسلت هذه البنوك تعليمات لجميع الفروع بعدم فتحها سواء داخل مصر أو خارجها، أمام العملاء اليوم، حتى الانتهاء من جرد جميع أعمال الفروع.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا للبنوك، الخميس الماضي، بتعطيل العمل بجميع البنوك أمس، الأحد، تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو، على أن يُستأنف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح اليوم، الإثنين، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها اليوم فيُستأنف العمل بها غدا، الثلاثاء. وأيضا تستأنف البورصة
اقرأ المزيد
وزارة-المالية

بعد موافقة الحكومة.. 7 مزايا لقانون الضرائب الموحد

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإقراره. ويهدف القانون إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التى تتم بكل أنواع الضرائب، كما أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة، وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقى الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.
ذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الدولار (1)

سعر الدولار اليوم الإثنين 1 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.65 جنيه، ونحو 16.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
عملات العالم

«الجمارك» تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال يوليو

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من غدٍ الإثنين وحتى نهاية شهر يوليو. وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية، وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية. وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي 16.77 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف مفروشات والأحذية الرياضية.
اقرأ المزيد من الأخبار
البورصة

البنوك والبورصة إجازة يومي الأحد والإثنين

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وأضاف المركزى فى بيان له اليوم، الخميس، أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو فيستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019. كما قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.
دولار

الدولار يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء، فيما انخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
الجنيه-الاسترليني (2)

أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه الإسترليني

تسعى البنوك إلى تقديم أنماط متعددة من حسابات التوفير، والودائع، وشهادات الادخار، بهدف جذب أكبر قدر من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفي، كما تتنافس البنوك على طرح أوعية ادخارية جديدة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بعائد مرتفع، ومنها شهادات الادخار بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، ويتم إصدارها بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتبدأ مدتها من عام أو عام ونصف أو 3 سنوات وحتى 10 سنوات، وتسهم هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع.
اليورو (2)

بعائد 3.5%| أسعار الفائدة على شهادات الادخار باليورو

تطرح البنوك شهادات ادخار بعملات أجنبية سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وذلك بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتعد هذه الشهادات من أبرز الأوعية الادخارية التى يقبل عليها المواطنون من أجل الحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد ثابت جيد منها، يستطيع الأفراد الاستفادة منه من خلال المساهمة فى سداد بعض النفقات الشهرية. ويساهم إصدار هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع، نظرا لاتجاه المواطنين إلى الادخار.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org