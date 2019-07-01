منها الأهلي ومصر.. 6 بنوك إجازة اليوم لهذا السبب

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

البنوك

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل اليوم، الإثنين، الموافق 1 يوليو 2019، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وتشمل القائمة نحو 6 بنوك من إجمالي 39 بنكا في مصر، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العقاري المصري، والبنك الزراعي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وبحسب المركزي، فإن تعطيل العمل في هذه البنوك يأتي بمناسبة انتهاء الميزانيات السنوية الخاصة بها، إذ أرسلت هذه البنوك تعليمات لجميع الفروع بعدم فتحها سواء داخل مصر أو خارجها، أمام العملاء اليوم، حتى الانتهاء من جرد جميع أعمال الفروع.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا للبنوك، الخميس الماضي، بتعطيل العمل بجميع البنوك أمس، الأحد، تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو، على أن يُستأنف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح اليوم، الإثنين، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها اليوم فيُستأنف العمل بها غدا، الثلاثاء. وأيضا تستأنف البورصة