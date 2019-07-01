تفاصيل جديدة في إصابة كوكا أمام أوغندا

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

كوكا

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، عن نتيجة الأشعة التي أجراها أحمد حسن (كوكا)، مهاجم منتخب مصر ونادي أولمبياكوس اليوناني، بعد إصابته في أثناء مواجهة الفراعنة وأوغندا، التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الأشعة أثبتت إصابة كوكا بكدمة قوية في الكاحل، وسيغيب فترة تتراوح بين 10 و15 يومًا.

وتعرض كوكا لإصابة قوية بعد اشتراك عنيف من لاعب المنتخب الأوغندي، ليخرج لتلقي العلاج عبر السيارة الخاصة بنقل المصابين، ويشارك مروان محسن مهاجم المنتخب بديلا عنه فى الدقيقة 25. وقطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) كأول المجموعة،

وتعرض كوكا لإصابة قوية بعد اشتراك عنيف من لاعب المنتخب الأوغندي، ليخرج لتلقي العلاج عبر السيارة الخاصة بنقل المصابين، ويشارك مروان محسن مهاجم المنتخب بديلا عنه فى الدقيقة 25.



وقطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) كأول المجموعة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، وذلك بعد فوزه خلال الثلاث مواجهات الماضية، الأولى كانت أمام زيمبابوي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.



كما فاز الفراعنة على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2/ صفر)، في الجولة الثانية، واختتم الفراعنة مواجهات مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في مصر، بالفوز على أوغندا بهدفين دون رد.

