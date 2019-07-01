رياضة

المغرب تبحث عن ضمان صدارة المجموعة في الكان

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
المغرب
المغرب
تتواصل اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، من خلال مباريات المجموعة الرابعة، وذلك عندما تواجه المغرب نظيرتها جنوب إفريقيا على ملعب السلام الساعة 6:00 مساء، بينما تواجه كوت ديفوار نظيرتها ناميبيا في نفس التوقيت على ملعب 30 يونيو، وتحتل المغرب الصدارة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز بهدف نظيف على كل من ناميبيا وكوت ديفوار، وتحتل الأخيرة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على جنوب إفريقيا، التي تملك نفس الرصيد من النقاط بعد الفوز على نامبيبا التي لا تملك أي نقطة.
وتواجهت المغرب وجنوب إفريقيا في 6 مواجهات سابقة، حققت خلالها الانتصار في مباراتين والتعادل في 3 لقاءات وخسرت مواجهة وحيدة، وسبق وأن تواجه في الكان مرتين، حسمت جنوب إفريقيا الأولى في ربع نهائي نسخة 1998 بنتيجة 2-1، كما فازت بنتيجة 3-1 في دور المجموعات بنسخة 2002. أما كوت ديفوار فواجهت ناميبيا 4 مرات
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كوكا

تفاصيل جديدة في إصابة كوكا أمام أوغندا

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، عن نتيجة الأشعة التي أجراها أحمد حسن (كوكا)، مهاجم منتخب مصر ونادي أولمبياكوس اليوناني، بعد إصابته في أثناء مواجهة الفراعنة وأوغندا، التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الأشعة أثبتت إصابة كوكا بكدمة قوية في الكاحل، وسيغيب فترة تتراوح بين 10 و15 يومًا.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

ماذا تحمل لنا مواجهات الإثنين في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الإثنين، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. البداية ستكون في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي، حيث يلعب منتخب ناميبيا أمام كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وتُنقل المباراة عبر «be IN Sports MAX 2»، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب المغرب أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا على استاد السلام، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي)».
كهربا

رئيس الزمالك يفتح النار على كهربا: كنت بتركب توك توك

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، بسبب انقطاعه عن التدريبات طيلة الأيام الماضية، قائلًا: «كهربا أثبت أنه ناكر للجميل رغم أن الزمالك صاحب الفضل عليه، وجعله يجمع أكثر من 150 مليون جنيه بسبب إعارته مرتين لنادي اتحاد جدة السعودي». وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، أن كهربا بعد أن كان يركب "توك توك" أصبح يركب الآن سيارة ثمنها 20 مليون جنيه، بسبب فضل نادي الزمالك عليه.
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المغرب-و كوت ديفوار (3)

في سابع أيام كان 2019.. تأهل المغرب وسقوط منتخب تونس

أقيمت مساء الجمعة، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، والتقى منتخب تونس مع نظيره المالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بينما واجه منتخب المغرب نظيره الإيفواري ضمن منافسات المجموعة الرابعة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الناميبي، ضمن منافسات المجموعة ذاتها وهو ما اسفرت عنه نتائج شهدت مفاجأة خسارة المنتخب الإيفواري امام المغرب.
جنوب إفريقيا و ناميبيا‎ (2)

جنوب إفريقيا تهزم ناميبيا وتحيي أمالها في كان 2019

تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تحقيق فوزا غاليًا على نظيره الناميبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى ية 19 يوليو المُقبل، سجل هدف اللقاء الوحيد بونجاني زونجو، لاعب الأولاد في الدقيقة 68. ويواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المغربي يوم الإثنين المُقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة، بينما يواجه في نفس الوقت منتخب ناميبيا نظيره الإيفواري.
رينارد‎

رينارد: سنعمل على الفوز في مواجهة الأولاد

هنأ هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب جماهير أسود الأطلس بعد الفوز الذي حققه على منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الجمعة، حيث قال الفرنسي رينارد إن المباراة لم يكن بها كرة قدم جميلة بين الفريقين طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدًا أن منتخب كوت ديفوار منتخب كبير ويملك لاعبين مميزين وقادر على التأهل لدور الـ 16. وقدم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الشكر لجماهير المغرب التي ساندت منتخب بلادها في مصر بملعب السلام وتحملوا درجة الحرارة العالية طوال المباراة.
ديمبلى

تعرف على سبب حضور ديمبلي لمباراة المغرب وكوت ديفوار

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الجمعة عن سبب حضور الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم فريق برشلونة إلى ملعب السلام لمتابعة مباراة المنتخب المغربي أمام منافسه الإيفواري، حيث أكدت التقارير أن حضوره جاء من أجل زميله سفيان بوفال جناح أسود الأطلس، الذي يرتبط معه بصداقة قوية لسنوات. وتم إحاطة ديمبيلي ومنع الاقتراب منه، من قبل رجال الأمن، ومنع حتى التصوير معه وفقاً لرغبته، وجلس في منصة كبار الشخصيات متابعا للقاء باهتمام، علمًا بأنه كان حاضرًا أمس في ملعب الدفاع الجوي لمتابعة مباراة السنغال والجزائر والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري بهدف نظيف دون رد.
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