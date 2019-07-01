المغرب تبحث عن ضمان صدارة المجموعة في الكان

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

المغرب

تتواصل اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، من خلال مباريات المجموعة الرابعة، وذلك عندما تواجه المغرب نظيرتها جنوب إفريقيا على ملعب السلام الساعة 6:00 مساء، بينما تواجه كوت ديفوار نظيرتها ناميبيا في نفس التوقيت على ملعب 30 يونيو، وتحتل المغرب الصدارة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز بهدف نظيف على كل من ناميبيا وكوت ديفوار، وتحتل الأخيرة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على جنوب إفريقيا، التي تملك نفس الرصيد من النقاط بعد الفوز على نامبيبا التي لا تملك أي نقطة.

وتواجهت المغرب وجنوب إفريقيا في 6 مواجهات سابقة، حققت خلالها الانتصار في مباراتين والتعادل في 3 لقاءات وخسرت مواجهة وحيدة، وسبق وأن تواجه في الكان مرتين، حسمت جنوب إفريقيا الأولى في ربع نهائي نسخة 1998 بنتيجة 2-1، كما فازت بنتيجة 3-1 في دور المجموعات بنسخة 2002. أما كوت ديفوار فواجهت ناميبيا 4 مرات

وتواجهت المغرب وجنوب إفريقيا في 6 مواجهات سابقة، حققت خلالها الانتصار في مباراتين والتعادل في 3 لقاءات وخسرت مواجهة وحيدة، وسبق وأن تواجه في الكان مرتين، حسمت جنوب إفريقيا الأولى في ربع نهائي نسخة 1998 بنتيجة 2-1، كما فازت بنتيجة 3-1 في دور المجموعات بنسخة 2002.



أما كوت ديفوار فواجهت ناميبيا 4 مرات من قبل، حققت خلالها الانتصار مرتين والتعادل في لقاء وحيد والخسارة في مواجهة أخرى، وتواجها مرة واحدة من قبل في الكان في نسخة 1998، وفازت كوت ديفوار بنتيجة 4-3.



وتبحث المغرب في مباراة اليوم عن تحقيق الانتصار أو التعادل اليوم، لضمان التأهل في صدارة المجموعة لمواجه أحد الفرق التي ستتأهل بين أفضل ثوالث من المجموعات الثانية والخامسة والسادسة.



