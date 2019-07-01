هل يجتمع الثنائي منى زكي وأحمد السقا فى فيلم جديد؟

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

أحمد السقا ومنى زكي

تجرى حاليا الجهة المنتجة لفيلم «العنكبوت» بطولة النجم أحمد السقا، مفاوضات مع الفنانة منى زكي لتقدم دور البطولة أمامه، بناء على ترشيحات المخرج أحمد نادر جلال، وتعكف حاليا الفنانة على قراءة السيناريو، من أجل الوقوف على تفاصيل دورها، وحسم رأيها من أجل التعاقد بشكل رسمي مع الجهة المنتجة خلال الأسبوع المقبل، لبدء التحضيرات للفيلم، الذي تدور قصته فى إطار الأكشن والإثارة، ويقوم على كتابة السيناريو محمد ناير، الذى أكد فى تصريحات صحفية، أن الفيلم فكرته جديدة على السينما المصرية.

وفى حالة موافقة منى زكي على المشاركة فى الفيلم سيكون بمثابة تعويض عن فيلم «3 شهور» الذى كان سيشهد عودتها إلى السقا، خلال العام الماضى، ولكنه توقف لأسباب إنتاجية. وكان آخر فيلم شارك فيه أحمد السقا ومنى زكي، هو «من 30 سنة»، يسبقه «تيمور وشفيقة» الذى عرض فى 2007، وحقق