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هل يجتمع الثنائي منى زكي وأحمد السقا فى فيلم جديد؟

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
أحمد السقا ومنى زكي
أحمد السقا ومنى زكي
تجرى حاليا الجهة المنتجة لفيلم «العنكبوت» بطولة النجم أحمد السقا، مفاوضات مع الفنانة منى زكي لتقدم دور البطولة أمامه، بناء على ترشيحات المخرج أحمد نادر جلال، وتعكف حاليا الفنانة على قراءة السيناريو، من أجل الوقوف على تفاصيل دورها، وحسم رأيها من أجل التعاقد بشكل رسمي مع الجهة المنتجة خلال الأسبوع المقبل، لبدء التحضيرات للفيلم، الذي تدور قصته فى إطار الأكشن والإثارة، ويقوم على كتابة السيناريو محمد ناير، الذى أكد فى تصريحات صحفية، أن الفيلم فكرته جديدة على السينما المصرية.
وفى حالة موافقة منى زكي على المشاركة فى الفيلم سيكون بمثابة تعويض عن فيلم «3 شهور» الذى كان سيشهد عودتها إلى السقا، خلال العام الماضى، ولكنه توقف لأسباب إنتاجية. وكان آخر فيلم شارك فيه أحمد السقا ومنى زكي، هو «من 30 سنة»، يسبقه «تيمور وشفيقة» الذى عرض فى 2007، وحقق
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رحل ليلتقي «فاطيمة».. عزت أبو عوف عاشق حتى الموت

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مؤلف «الفيل الأزرق 2» يروج له بصورة من الكواليس

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أفلام حصدت 50 مليون جنيه| أمير كرارة كسر الرقم مرتين

«شباك التذاكر» أصبح هو الترمومتر الذي يقيس به النجوم نجاحهم بالشارع المصري، وهذا يفسر سر الاهتمام الكبير من قبل الفنانين بالإيرادات ومن المتربع على عرش قائمة الأعلى إيرادات، وتحول الأمر إلى هوس لدى الكثيرين، لا يتحدثون إلا بالأرقام والمشاهدات كونها المعيار الذي لن يكذبه أحد، ويفتخرون فيما بينهم بلقب بطل الفيلم الأعلى إيرادا خلال مواسم العرض المختلفة، ويعود السبب فى هذا الهوس إلى المنتجين، فهم من صنعوا أسطورة «نجم الشباك»، وقام برفع أجره فى السوق، كونه يمثل لهم الكارت الرابح، لأن الجمهور تتدافع على السينما لمشاهدة أفلامه فقط لتواجد اسمه عليه.
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7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

حالة من الهدوء تشهدها مواقع التصوير، حيث سافر أغلب النجوم إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، بعد انتهاء الموسمين الدرامي والسينمائي، لكن الأيام الماضية شهدت نشاطًا على غير العادة من الفنانين وصناع الأعمال، الذين سبق أن أوقفوا تصوير مسلسلاتهم وأفلامهم؛ لانشغالهم بتصوير أعمالهم الرمضانية، والآن يتجهزون لاستئناف تصويرها، من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات والأفلام التي ننتظر أن يتم الإفراج عنها قريبًا.
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مهرجان كان السينمائي يكشف عن موعد دورته الـ73

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ياسمين الخطيب لأول مرة في السينما.. بطلة هذا الفيلم

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