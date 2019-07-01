تصوير فيديو لامتحان «اللغة الثانية» من داخل اللجان

تحرير:أمينة محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

امتحانات الثانوية - أرشيفية

للمرة الأولى في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، قام أحد الطلاب من داخل اللجان بتصوير مقطع "فيديو" لامتحان اللغة الأجنبية الثانية "إيطالي وألماني" والإجابة عليها، وتم نشره مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وتداولت صفحات الغش الإلكتروني الشهيرة أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية "فرنساوي وألماني" والإجابة عليها، وذلك بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى أولياء الأمور الذين عبروا عن خشيتهم من ضياع مجهود الطلاب المتميزين وعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتمكن فريق الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة من ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير مقطع فيديو لمدة 5 ثوانى لأسئلة امتحان اللغة "الإيطالية" ومقطع أخر لمدة 4 ثواني لامتحان اللغة "الألمانية". من جانبه، قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات