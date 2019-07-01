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تصوير فيديو لامتحان «اللغة الثانية» من داخل اللجان

تحرير:أمينة محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
امتحانات الثانوية - أرشيفية
امتحانات الثانوية - أرشيفية
للمرة الأولى في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، قام أحد الطلاب من داخل اللجان بتصوير مقطع "فيديو" لامتحان اللغة الأجنبية الثانية "إيطالي وألماني" والإجابة عليها، وتم نشره مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وتداولت صفحات الغش الإلكتروني الشهيرة أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية "فرنساوي وألماني" والإجابة عليها، وذلك بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى أولياء الأمور الذين عبروا عن خشيتهم من ضياع مجهود الطلاب المتميزين وعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وتمكن فريق الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة من ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير مقطع فيديو لمدة 5 ثوانى لأسئلة امتحان اللغة "الإيطالية" ومقطع أخر لمدة 4 ثواني لامتحان اللغة "الألمانية".  من جانبه، قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات
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طقس

الأرصاد تحذر: رياح وأتربة في طقس اليوم «الحار»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
نابليون بونابرت

حدث في مثل هذا اليوم.. وصول أسطول نابليون إلى مصر

في مثل هذا اليوم 1 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1798: وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب. في عام 1839: عبد المجيد ابن محمود خان الثاني يتولى العرش العثماني خلفًا لأبيه السلطان محمود الثاني. في عام 1968: 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.
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مش هتروحي الحمام.. ماذا حدث داخل مدرسة السنبلاوين بنات؟

لو بنت راجل اعمليها"، جملة جعلت حياة الطالبة "ريناد.ش.س"، البالغة من العمر 17 عامًا، في خطر، إذ قفزت من شباك لجنتها مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية، من الدور الأول علوي، بسبب إصابتها بنزلة معوية، ورفض الملاحظون ذهابها إلى الحمام، بعد شد وجذب مع الملاحظين وفشل جميع محاولات الاستعطاف، حيث لم تتحمل الطالبة الألم واستجابت إلى التحدي وقفزت من الشباك، وسط صراخ وهلع زملائها باللجنة، وذلك أول أمس السبت أثناء امتحان مواد علم النفس والجيولوجيا والرياضة.
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والدة طالبة تستغيث بالوزير: بنتي أصيبت بشلل في امتحان الفيزياء

استغاثت ولاء السعيد ولية أمر مايا أحمد أبو عيطة، طالبة في الصف الثالث الثانوي العام بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات، في زفتى الغربية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مما حدث لابنتهاء في أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، إذ حدث لها شبه شلل مؤقت في يدها اليمنى ولم تستطع تحريك يدها بعد كل محاولات طبيبة المدرسة معها. وطالبت في الاستغاثة بحق ابنتها في أخذ درجتها كاملة في الدور الثاني، إذ إنها متفوقة دراسيا وما حدث معها ليس لها ذنب فيه وخارج عن إرادتها، كما طالبت بمحاسبة المسئولين في اللجنة إذ إنهم كانوا سببا في ضياع حقها ورفضوا إخراجها للعلاج، بحسب قولها.
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صفحات الغش تتداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الاقتصاد، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.
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اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
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غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
الثانوية-العامة-فى-المنيا (2)

التعليم:615 ألف طالب امتحنوا العربي.. وهذه التجاوزات

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، إذ أدى 615 ألفا و348 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفا و691 طالبا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبا. وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.
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