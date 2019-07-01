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كيف تطور الحكومة منظومة الري في ظل الفقر المائي؟

مشروع حكومي لتحديث منظومة الري في الوادي والدلتا يستهدف 5 ملايين فدان لمواجهة زيادة الطلب على المياه والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعي
تحرير:خالد وربي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
تطوير منظومة الرى في مصر
تطوير منظومة الرى في مصر
تعاني مصر فقرا مائيا، حيث ثبات حصة مصر المائية منذ سنوات عند 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يعني تناقص نصيب الفرد من المياه عند 600 متر مكعب، وهذه الكمية تعني دخول مصر مرحلة الفقر المائي، إذ إن نصيب الفرد من المياه عالميا ألف متر مكعب. ولا تزال مصر تعتمد على طريقة الري التقليدية، وهى الري بالغمر في أغلب الأراضي القديمة بالوادي والدلتا. وتبحث الحكومة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إعداد خطة موحدة للتوسع في مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة.
ويحقق مشروع تطوير الري الحقلي عدة فوائد للقطاع الزراعي، منها زيادة العائد وتحسين الدخل لصغار المزارعين وتحقيق العدالة في توزيع المياه الصالحة للري وزيادة العائد من الفدان مع خفض تكلفة الري وتحسين نوعية مياه الري وصلاحيتها. وتواصل الحكومة، ممثلةً فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والوزارات المعنية والمحافظات،
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تشييع-جنازة-أول-من-رفع-العلم-المصري-في-حرب-أكتوبر (3)

تشييع جثمان أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر (صور)

شيع المئات من أهالي مدينة «القُرين» بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان البطل محمد محمد عبد السلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأول من رفع العلم المصري على الضفة الغربية لقناة السويس، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل منزله بالمدينة عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أكثر من 46 عامًا مضت على الحرب. صرح الراحل قبل وفاته بأن أمنيته الوحيدة كانت زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنه فور ذهابه إلى إحدى الهيئات الحكومية للتقدم بطلبه، عنّفه أحد المسؤولين هناك قائلا: «إنت عملت إيه علشان تحج»، حسب تعبيره.
مدارس-لغات

اشتراطات المدارس الخاصة.. كابوس يؤرق أولياء الأمور

يحلم الآباء والأمهات دائما بمستقبل باهر لأبنائهم، وبمجرد أن يحدث الحمل يبدأ الزوجان فى وضع خطة تعليمية لطفلهما، بل وقد يستعدان ماديا منذ ولادة الطفل حتى يتمكنا من إلحاقه بالمدارس الخاصة، وتوفير حياة كريمة له، ولكن لم يخطر ببالهما يوما أن كل ما تم وضعه من خطط مستقبلية يتوقف على لقاء داخل غرفة مغلقة ما بين الطفل وإدارة المدرسة، ليستقبل الطفل مجموعة من الأسئلة الغريبة والتى بناء عليها تحدد إدارة المدرسة ما إذا كانت ستقبل الطفل من عدمه، وهو ما يضع أولياء الأمور تحت ضغط مستمر حتى يقبل الطفل فى مدرسة ما وتنطبق عليه الاشتراطات المبالغ فيها.
محمد-العباسي

محمد العباسى.. رحيل أول من رفع علم مصر على خط بارليف

7 سنوات قضاها الجندى محمد محمد عبد السلام العباسى، تحت مظلة الخدمة العسكرية، دون أن يكل أو يمل، تحرقه نار الانتظار للحظة الحاسمة التى سيحرر فيها الجيش المصرى سيناء الحبيبة، كان يحلم باليوم الذى سيدمر فيه الجنود خط بارليف، وكان يطبق مع زملائه ما ورد فى الآية الكريمة "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، وكان إحساس الثأر يسيطر عليه بعد هزيمة 1967، ولم يكن يعلم أن الله سيحقق له أحلامه ويمنحه الفرصة للثأر، ويحظى بأن يكون أول من رفع علم مصر فوق أول نقطة حصينة بخط بارليف، ليسجد بعدها شكرا لله.
الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

«الامتحانات»: لا أخطاء في علم النفس (مستند)

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن مستشار علم النفس والاجتماع أرسل تقريرا فنيا للوزارة، أكد فيه أنه لا توجد أخطاء فنية في امتحان علم النفس، وذلك بعد الرجوع إلى الكتاب المدرسي. وحسب عبد الحكم، أفاد التقرير بأن العبارة الخاصة بسؤال "المثير الشرطي قادر بمفرده على الاستجابة الطبيعية" صواب، والمطلوب شرح الاستجابة الشرطية فقط والعبارة جاءت نصا من الكتاب المدرسي "ص 11" تحت عنصر الاستجابة الشرطية ولذلك فإن السؤال لا يحتمل إجابتين.
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أزمة نقص مياه الري تتفاقم في 7 محافظات

تفاقمت أزمة نقص مياه الرى في 7 محافظات مصرية، هى الشرقية والمنيا وسوهاج والبحيرة والمنوفية والفيوم وأسيوط، مما أدى إلى تأثر عدد من المحاصيل الصيفية. وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أن أزمة نقص مياه الرى هى أزمة سنوية تحدث كل عام مع بدء الموسم الصيفي خاصة في المناطق الصحراوية، في الوقت الذي تبلغ فيه حصة كل مواطن 600 متر مكعب سنويا، في حين الحد الأدنى لنصيب المواطن عالميا ألف متر مكعب من المياه، وتحصل مصر على حصة سنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
موظفين

المال ليس السبب.. لماذا يترك المصريون وظائفهم؟

انخفض معدل البطالة في مصر إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنسبة 10.6% في الربع نفسه من عام 2018، وفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التقرير الذي صدر مايو الماضي كشف أن حجم القوى العاملة بلغ 27.9 مليون شخص، وأضاف أن عدد العاطلين بلغ 2.3 مليون شخص، بانخفاض قدره 827 ألف على أساس سنوي و244 ألفا على أساس ربع سنوي. وفي السياق نفسه كشف استطلاع للرأي أعدته شركة "أكيومن كونسولتينج" لإدارة المحافظ المالية، وصناديق الاستثمار عن الأسباب الرئيسية التي تدفع الموظفين المصريين لترك وظائفهم.
السياحة-العلاجية-في-مصر

هل تنتعش السياحة المصرية بإنشاء أكبر مدينة علاجية؟

تخطط مصر لإنشاء أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بمدينة بدر، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه. ومن المقرر أن تضم المدينة الطبية المزمع إنشاؤها 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية 2000 سرير، ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتلا للنباتات الطبية. ويقام المشروع على مساحة 109 أفدنة، وسيتم تقديم الخدمة الطبية في المرحلة الأولى للمشروع، بعد 30 شهرا من تاريخ البدء في التنفيذ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعد مرور 5 أعوام من بدء التنفيذ.
السياحة-العلاجية-في-مصر

مصر تبني أكبر مدينة طبية بإفريقيا باستثمارات 20 مليار جنيه

تستعد مصر للبدء في أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، 90% منها مصرية. وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر -حيث سيتم إنشاء المدينة الطبية- إنه تم معاينة موقع المشروع بشكل أولي، موضحا أن المدينة ستضم 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية تسع 2000 سريرا، مهبط للإسعاف الطائر، مستشفى تعليمي، حدائق استشفاء طبيعية، مشتل للنباتات الطبية، وذلك بهدف تقديم أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية.
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