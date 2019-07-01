كيف تطور الحكومة منظومة الري في ظل الفقر المائي؟

مشروع حكومي لتحديث منظومة الري في الوادي والدلتا يستهدف 5 ملايين فدان لمواجهة زيادة الطلب على المياه والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعي

تحرير:خالد وربي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تعاني مصر فقرا مائيا، حيث ثبات حصة مصر المائية منذ سنوات عند 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يعني تناقص نصيب الفرد من المياه عند 600 متر مكعب، وهذه الكمية تعني دخول مصر مرحلة الفقر المائي، إذ إن نصيب الفرد من المياه عالميا ألف متر مكعب. ولا تزال مصر تعتمد على طريقة الري التقليدية، وهى الري بالغمر في أغلب الأراضي القديمة بالوادي والدلتا. وتبحث الحكومة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إعداد خطة موحدة للتوسع في مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة.

ويحقق مشروع تطوير الري الحقلي عدة فوائد للقطاع الزراعي، منها زيادة العائد وتحسين الدخل لصغار المزارعين وتحقيق العدالة في توزيع المياه الصالحة للري وزيادة العائد من الفدان مع خفض تكلفة الري وتحسين نوعية مياه الري وصلاحيتها. وتواصل الحكومة، ممثلةً فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والوزارات المعنية والمحافظات،

ويحقق مشروع تطوير الري الحقلي عدة فوائد للقطاع الزراعي، منها زيادة العائد وتحسين الدخل لصغار المزارعين وتحقيق العدالة في توزيع المياه الصالحة للري وزيادة العائد من الفدان مع خفض تكلفة الري وتحسين نوعية مياه الري وصلاحيتها.

وتواصل الحكومة، ممثلةً فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والوزارات المعنية والمحافظات، التوسع فى تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا لتغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث، فى مساحة مستهدفة 5 ملايين فدان، لمواجهة زيادة الطلب على المياه والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعى، والتوسع فى خطة استصلاح الأراضى.

وقال الدكتور محمد سمير أبو سليمان، مدير وحدة مشروعات الري الحقلي، إنه تم الاتفاق على وضع خطة إستراتيجية لتطوير الري الحقلي في مصر، تتضمن تصنيف وحصر الأراضي والتربة وحصر أنواع المحاصيل وأساليب الرى المستخدمة والآلات ومعدات الري المستخدمة والطاقة اللازمة للتشغيل والحالة الاجتماعية للمزارعين والحالة الاقتصادية للمحافظة وحصر الأراضي المخصصة لكل مزارع والمساحات التي يتم تطوير الري فيها والمساحات التي استبدل فيها بنظم الري التقليدي، النظم الحديثة.



وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي ونقل تبعية الوحدة لجهاز تحسين الأراضي والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري في مجال تطوير الري الحقلي برئاسة وزير الزراعة.



وحدد القرار اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا للمشاريع، بوضع السياسة العامة للمشاريع وخطة العمل السنوية وآليات التعاون مع الجهات المحلية والأجنبية واعتماد ميزانية المشاريع، سواء المحلية أو القروض والمنح، فضلا عن مراجعة سير العمل والتقارير الدولية والنهائية للمشاريع وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، إذ تنعقد اللجنة بصفة دورية كل شهر أو عند الضرورة.

وأضاف أبو سليمان أنه تم الانتهاء من تطبيق مشروع الرى الحقلى فى 10 محافظات، هي "البحيرة- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- بنى سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر" بمساحات 215 ألف فدان حتى الآن، وجارٍ العمل حتى الوصول إلى المستهدف (260 ألف فدان) خلال نهاية العام، أى التسليم بعد 5 شهور، لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة، وخطط الاستصلاح الجديدة، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية.



وأكد "أبو سليمان" أن هناك مباحثات مع البنك الدولى لتنفيذ تطبيق المنظومة للرى المطور فى 250 ألف فدان بأراضى الوادى والدلتا من خلال وزارتي الزراعة والرى، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق التنمية الفرنسية على تنفيذ 35 ألف فدان بكفر الشيخ بالري المتطور ضمن المشروع، وأن محافظة البحيرة تستهدف تطوير الرى الحقلى فى مساحة 500 ألف فدان بالمحافظة ضمن أراضى الدلتا.



وأضاف "أبو سليمان" أنه تم عمل تعاقدات بـ35 مليون يورو جديدة من صندوق التنمية الفرنسية للموسم المقبل لتطبيق منظومة الرى، موضحا أن هناك تمويلا قُدم من عدة جهات أجنبية لإنجاح المشروع، منها 100 مليون دولار من البنك الدولى، و60 مليون دولار من "الإيفاد" و35 مليون دولار من "الأوبك" و35 مليون يورو من "إف دى"، ويعمل المشروع على رفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، وتحويل كل الأراضى الجديدة المستصلحة إلى نظام الرى المطور والالتزام بتلك المنظومة، سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات.

وتقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى، بطلب إحاطة بشأن تطوير منظومة الرى الحقلى، مطالبا بعرض خطة الحكومة فى هذا الصدد وحصر شامل للأراضى التى سيشملها التطوير.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إلى أن تطوير منظومة الرى الحقلى أصبح أمرا ضروريا لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة من المياه فى زراعة الأراضى المستصلحة حديثا.

وأوضح وكيل اللجنة أن اللجنة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة أوصت بضرورة زيادة الاعتمادات الخاصة بتطوير منظومة الرى الحقلى على مستوى الجمهورية، مطالبا الوزارة بتقديم حصر شامل للأراضى التى من المفترض أن يشملها التطوير، وجدول زمنى للتنفيذ.

يرى الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، أن "الفاقد الفعلى والكبير للمياه ليس بسبب الرى بالغمر كما يتصور البعض، وإنما يتم من خلال شبكة الترع المفتوحة غير المبطنة بطول 30 ألف كم والتى تفقدنا 30% من المياه، وهو رقم عالمى وليس مصريا ويصل بالفاقد فى مصر إلى 19 مليار م3 سنويا عبر رحلة المياه فى الترع الطويلة من السد العالى وحتى الدلتا، بينما إعادة استخدام مياه المصارف فى الرى تعيد المياه عدة مرات للأرض بدون فقد، ولنستفِد بتجربة الهند التى بطنت الترع فمنعت الفقد بالرشح العميق من الترع ثم غطتها بشبكة عدسات الطاقة الشمسية فمنعت البخر وأمدت القرى بالكهرباء المتجددة".

وكشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن مشروع الرى المطور يهدف إلى استخدام أساليب الرى الحديثة كالرش والتنقيط بدلا من الغمر، لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، للتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية الجديدة، حيث يستهدف المشروع 5 ملايين فدان فى محافظات الدلتا والوادى من خلال تغطية المراوى والمساقى والفتحات، واستبدال مواسير قطرية داخل الحقول بها، لعدم نفاذية المياه فى التربة وأيضا لعدم تبخرها فى الهواء.

وأوضح التقرير أن المشروع له فوائد عديدة، منها ترشيد استهلاك المياه وإحداث وفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى التقليدية، ويعمل على تقليل مياه الرى المستخدمة فى الزراعة واستخدام ماكينات تعمل بالتيار الكهربائى بديلة لماكينات الديزل، ورفع كفاءة استغلال الموارد المائية فى الزراعات المصرية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الجوفية في الزراعات المصرية، وتطوير شبكة قومية للأرصاد الزراعية، وإعادة وتأهيل وتحسين إدارة الرى الحقلى بأراضى الاستصلاح الجديدة.



وأضاف التقرير أن المشروع يوفر مياه الرى لاستثمارها فى استصلاح واستزراع أراضٍ جديدة، إلى جانب الزيادة فى المساحة المزروعة التى تشغلها حاليا قنوات الرى والمجارى المائية، فضلا عن تحسين خريطة التوزيع السكانى فى مصر من خلال استيعاب أعداد غير قليلة من السكان فى مناطق الزراعات الجديدة خارج الوادى والدلتا، وتوفير فرص العمل والطاقة المستخدمة فى توليد ماكينات الرى فى النظم القديمة، إلى جانب تحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها وتقليل الفاقد فى نظم الصرف الزراعى، وزيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الرى الحقلى.





