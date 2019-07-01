«كوستا.. بجاتو»| 7 أعمال درامية لا تنسى لعزت أبو عوف

رحل عن عالمنا اليوم الفنان عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة، تاركًا خلفه الكثير من الأدوار التي تركت بصمة فى أذهان محبيه

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

الفنان عزت ابو عوف

عزت أبو عوف واحد من أبرز الفنانين على الساحة، الذى دخل إلى قلوب المشاهدين دون استئذان؛ ربما بسبب أدائه السهل البسيط وملامحه الهادئة الرقيقة فى التعامل، والذي يجعلك تشعر أنك أمام مايسترو يعزف كلماته، فهو صاحب المواهب المتعددة، عرفه الجمهور من خلال فرقة «فور إم» كعازف موسيقى مع شقيقاته الأربع، لينغمس بعد ذلك فى التمثيل مع بداية التسعينيات بأدوار ثانوية حتى صار واحدا من بهوات الفن، الذي جرى فى عروقه فترك من أجله مهنته كطبيب، حبا فى التمثيل الذي ظل يعطيه حتى آخر أيام في حياته، رغم تدهور صحته فى الفترة الأخيرة.

هناك عدة أعمال كان يشارك فيها الفنان الراحل عزت أبو عوف ولم تخرج للنور بعد، بعضها لم ينته من تصويرها، وكان آخر ظهور له على الشاشة فى 2018، من خلال الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي» فى دور (عبد الحميد العطار) الذى كان بمثابة مفاجأة للجمهور، في شخصية الأخ الانتهازي، الذي يطمع فى ورث ومكان