«كوستا.. بجاتو»| 7 أعمال درامية لا تنسى لعزت أبو عوف
رحل عن عالمنا اليوم الفنان عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة، تاركًا خلفه الكثير من الأدوار التي تركت بصمة فى أذهان محبيه
تحرير:ريهام عبد الوهاب٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
الفنان عزت ابو عوف
عزت أبو عوف واحد من أبرز الفنانين على الساحة، الذى دخل إلى قلوب المشاهدين دون استئذان؛ ربما بسبب أدائه السهل البسيط وملامحه الهادئة الرقيقة فى التعامل، والذي يجعلك تشعر أنك أمام مايسترو يعزف كلماته، فهو صاحب المواهب المتعددة، عرفه الجمهور من خلال فرقة «فور إم» كعازف موسيقى مع شقيقاته الأربع، لينغمس بعد ذلك فى التمثيل مع بداية التسعينيات بأدوار ثانوية حتى صار واحدا من بهوات الفن، الذي جرى فى عروقه فترك من أجله مهنته كطبيب، حبا فى التمثيل الذي ظل يعطيه حتى آخر أيام في حياته، رغم تدهور صحته فى الفترة الأخيرة.
هناك عدة أعمال كان يشارك فيها الفنان الراحل عزت أبو عوف ولم تخرج للنور بعد، بعضها لم ينته من تصويرها، وكان آخر ظهور له على الشاشة فى 2018، من خلال الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي» فى دور (عبد الحميد العطار) الذى كان بمثابة مفاجأة للجمهور، في شخصية الأخ الانتهازي، الذي يطمع فى ورث ومكان
هناك عدة أعمال كان يشارك فيها الفنان الراحل عزت أبو عوف ولم تخرج للنور بعد، بعضها لم ينته من تصويرها، وكان آخر ظهور له على الشاشة فى 2018، من خلال الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي» فى دور (عبد الحميد العطار) الذى كان بمثابة مفاجأة للجمهور، في شخصية الأخ الانتهازي، الذي يطمع فى ورث ومكان شقيقه عقب وفاته، وغيرها من الأدوار التي قدمها عزت أبو عوف فى الدراما وتركت بصمة فى أذهان المشاهدين.. ونسترجع معكم أبرزها:
1- الخواجة مصطفى بجاتو.. «زيزينيا»
وكانت شخصية الخواجة (مصطفى بجاتو) فى مسلسل «زيزينيا» بطولة يحيى الفخراني وآثار الحكيم، للكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج جمال عبد الحميد، أول دور حقيقي للراحل عزت أبو عوف، فى الدراما التليفزيونية، بعد عدة مشاركات بأدوار شرفية فى المسلسلات، وجسد دور الخواجة الانتهازي الوصولي الذى يريد تحقيق مصالحه على حساب الآخرين، وحقق المسلسل الذى كان يتناول حياة الأجانب من الإيطاليين واليونانيين فى الإسكندرية خلال فترة الأربعينيات، نجاحا كبيرا، والتف حوله الجمهور، ونال المشاركون فيه شهرة واسعة.
بينما لعب هنا دور الدكتور (حسين الشاذلي) الذي ينتمى إلى عائلة الشاذلية العريقة، شاب وسيم ومنفتح ومغرم بنموذج المرأة الأوروبية، خاصة أنه قضى فترة كبيرة من حياته هناك، ولكن عقب عودته من باريس يصطدم بالاختلاف الكبير بين المرأة الأوروبية وابنة عمه التي لا يستطيع التوقف عن حبها (شهرت رستم) -الفنانة صفية العمري-، وجمعتهما الكثير من المشاهد الرومانسية، التى لا تزال عالقة فى ذاكرة الجمهور.
من الشخصية التي أحبها الجمهور للراحل عزت أبو عوف، (كوستا) فى مسلسل «أوبرا عايدة» تاجر المخدرات الذي تجمعه صداقة بالمحامي (سيد أوبرا) -الفنان يحيى الفخراني- والذي نجا من الإعدام على يده، بعد أن زور له شهادة وفاة، ليهرب من الحكم وتغلق القضية، ويسافر إلى الخارج، ولكنه يقرر العودة لاستكمال تجارة المخدرات، ومع علم المحامي بذلك يقوم بالإبلاغ عنه ويقبض عليه، ونجح عزت أبو عوف فى أن يلعب دور المجرم الفهلوي الذي رغم شره يحبه المحيطون به، وينجح فى الضحك عليهم.
بينما شارك عزت أبو عوف فى الجزء الثاني من مسلسل «أوراق مصرية» بدور (مراد ثابت) رئيس البوليس السياسي، والذى نجح فى تجسيد الشخصية بكل ملامحها بداية من الأزياء والشنب وقصة الشعر، وصولا إلى مشيته وطريقة كلامه وتعامله مع المحيطين به، المسلسل من تأليف طه حسين سالم وإخراج وفيق وجدي، تدور أحداثه فى ثلاث حقب زمنية مختلفة، على مدار 3 أجزاء، بداية من حُكم الملك فؤاد، ومن بعده الملك فاروق، وحركة المقاومة الشعبية ضد المستعمر البريطاني، وحتى وفاة عبد الناصر سنة 1970.
5- محرم.. «عباس الأبيض فى اليوم الأسود»
وتعد شخصية (مرحم) فى مسلسل «عباس الأبيض فى اليوم الأسود» بطولة يحيى الفخراني، من أقرب الأدوار إلى شخصية عزت أبو عوف الحقيقية، ويقول فى حوار سابق له: «أعتبر المسلسل نقلة مهمة فى مشواري الفني، لأنه عرض عليّ المسلسل وهو لا يزال فى مرحلة الكتابة، وأرى أنها المرة الأولى التي أشارك فى كتابة مسلسل، لذلك فشخصية (محرم) ولدت على يدى وقد أحس كل كلمة أقولها، لقربها من شخصيتي الحقيقية». المسلسل تدور قصته حول (رب أسرة) سافر للعراق بحثا عن المال، ليعود بعد سنوات من الغياب ليجد زوجته تزوجت من أقرب وأعز أصدقائه.
6- أحمد حسين باشا.. «الملك فاروق»
لعب عزت أبو عوف، دور (أحمد حسنين باشا) رئيس الديوان الملكي فى عهد الملك فاروق، الذى ينتمى إلى عائلة عريقة، والده عالم الأزهر (محمد حسين) وجده (أحمد حسين) أمير التجار، والذى درس بإحدى الجامعات البريطانية، وكان على علاقة جيدة برجال البلاط، لذلك كان مقربا من الملك، مسلسل «الملك فاروق» من تأليف لميس جابر وإخراج حاتم على، وبطولة تيم حسن.
7- زكي مراد.. «أنا قلبي دليلي»
وكانت شخصية (زكي مراد) التى لعبها عزت أبو عوف، من أهم الشخصيات التي أبرزت موهبته الفنية فى التمثيل والعزف والغناء، حيث لعب دور والد (ليلى مراد) فى مسلسل «أنا قلبي دليلي» الذى تناول سيرتها الذاتية، المغني والملحن الذي قام بأداء أوبريت «العشرة الطيبة» تلحين سيد درويش.