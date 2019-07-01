الجزائر في مهمة تحصيل حاصل أمام تنزانيا

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

الجزائر

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها كينيا الساعة 9:00 مساءً على ملعب 30 يونيو، بينما تواجه الجزائر نظيرتها تنزانيا في نفس التوقيت على ملعب السلام، وضمنت الجزائر التأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها على كينيا بهدفين دون رد وعلى السنغال بهدف نظيف، بينما توجد السنغال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كينيا الثالثة، في الوقت الذي تتذيل فيه تنزانيا الترتيب دون رصيد من النقاط.

وواجهت السنغال نظيرتها كينيا 3 مرات من قبل، حققت الانتصار مرتين وتعادلت في لقاء وحيد، وأتت جميع المواجهات في الكان، الأولى في نسخة 1990، وتعادلا بدون أهداف، والثانية في نسخة 1992 وفازت السنغال بثلاثية نظيفة، والثالثة في نسخة 2004 وفازت السنغال بثلاثية نظيفة. وبدورها واجهت الجزائر نظيرتها تنزانيا 10

وواجهت السنغال نظيرتها كينيا 3 مرات من قبل، حققت الانتصار مرتين وتعادلت في لقاء وحيد، وأتت جميع المواجهات في الكان، الأولى في نسخة 1990، وتعادلا بدون أهداف، والثانية في نسخة 1992 وفازت السنغال بثلاثية نظيفة، والثالثة في نسخة 2004 وفازت السنغال بثلاثية نظيفة.



وبدورها واجهت الجزائر نظيرتها تنزانيا 10 مرات من قبل، حققت خلالها الانتصار في 5 لقاءات وتعادلت في 4 لقاءات وخسرت مواجهة وحيدة، ولم يسبق أن تواجهتا في كأس الأمم الإفريقية من قبل.



وبالنسبة إلى حسابات المجموعة، فضمنت الجزائر التأهل في الصدارة، وودعت تنزانيا البطولة الرسمية، وستحسم مواجهة السنغال وكينيا هوية المتأهل في المركز الثاني، والفريق الذي سينتظر احتمالية التأهل بين أفضل ثوالث.