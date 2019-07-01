رياضة

الجزائر في مهمة تحصيل حاصل أمام تنزانيا

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
الجزائر
الجزائر
تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها كينيا الساعة 9:00 مساءً على ملعب 30 يونيو، بينما تواجه الجزائر نظيرتها تنزانيا في نفس التوقيت على ملعب السلام، وضمنت الجزائر التأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها على كينيا بهدفين دون رد وعلى السنغال بهدف نظيف، بينما توجد السنغال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كينيا الثالثة، في الوقت الذي تتذيل فيه تنزانيا الترتيب دون رصيد من النقاط.
وواجهت السنغال نظيرتها كينيا 3 مرات من قبل، حققت الانتصار مرتين وتعادلت في لقاء وحيد، وأتت جميع المواجهات في الكان، الأولى في نسخة 1990، وتعادلا بدون أهداف، والثانية في نسخة 1992 وفازت السنغال بثلاثية نظيفة، والثالثة في نسخة 2004 وفازت السنغال بثلاثية نظيفة. وبدورها واجهت الجزائر نظيرتها تنزانيا 10
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مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
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لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
صلاح-وماني‎

نجم ريال مدريد سلاح الملكي لضم ماني

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، وأضافت أن إدارة الملكي ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ماني. ويريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية، علمًا بأن أسينسيو، أحد أهداف يورجن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.
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قصة البلايلي من تعاطي الكوكايين إلى بطل الجزائر

تمكن المنتخب الجزائري من التأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك بعد الفوز على السنغال يوم الخميس الماضي بهدف نظيف، وهو الانتصار الذي ضمن لمحاربي الصحراء التأهل في صدارة المجموعة بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة في دور المجموعات، وحققت الجزائر انتصارها على السنغال بهدف من توقيع لاعب الترجي التونسي، محمد يوسف البلايلي، الذي كان على مقربة من انتهاء مسيرته مع الكرة بعدما أجريت له اختبارات لتعاطي الكوكايين وكانت النتيجة إيجابية في عام 2015.
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (4)

تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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مدرب السنغال: نصنع هذا الفريق منذ 5 سنوات

شدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه سيخوض مواجهة الجزائر المقبلة بمزيد من الحذر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، ليحصد السنغال 3 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء على كينيا بنتيجة 2-0 أيضًا، بينما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون رصيد.
منتخب-المغرب

الجزائر والمغرب يستهلان اليوم مشوارهما بالكان

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، حيث تواجه المغرب نظيرتها ناميبيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك المغرب في البطولة للمرة الـ16 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب في عام 1976، بينما تشارك ناميبيا في البطولة للمرة الثالثة في تاريخها ولم تتمكن من قبل من تجاوز دور المجموعات، وتواجه المنتخبان 5 مرات من قبل، حققت خلالها المغرب الانتصار في 4 لقاءات وتعادلت في مباراة وحيدة، وتواجها في كان 2008 بغانا، وحينها فازت المغرب بنتيجة 5-1.
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