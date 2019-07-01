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أسعار الذهب تهبط 2% بعد استئناف محادثات التجارة

تحرير:رويترز ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
الذهب
الذهب
تراجعت أسعار الذهب نحو 2% اليوم، الإثنين، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تعزز الدولار وإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة. وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.7% إلى 1384.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 20 يونيو عند 1381.51 دولار. وتأتي الخسائر في قيمة المعدن الأصفر في أعقاب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة العشرين.
فيما نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8% إلى 1388.20 دولار للأوقية. وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: "إعادة فتح محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين جعل المستثمرين يعاودون النظر صوب النمو، نرى دعما جيدا لأسواق الأسهم في أنحاء المنطقة وطلبا أقل على الملاذات الآمنة". وعلى
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صرف-معاشات

بزيادة 15 %.. بدء صرف معاشات شهر يوليو اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، الاثنين، الموافق 1 يوليو 2019، صرف معاشات شهر يوليو لحوالي 9.8 مليون مواطن. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات، والبنوك تمهيداً لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وصرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة. كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية وذلك بالنسبة للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقي التأمينات العام والخاص.
الاستعلام-الائتمانى-بنوك

منها الأهلي ومصر.. 6 بنوك إجازة اليوم لهذا السبب

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل اليوم، الإثنين، الموافق 1 يوليو 2019، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وتشمل القائمة نحو 6 بنوك من إجمالي 39 بنكا في مصر، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العقاري المصري، والبنك الزراعي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وبحسب المركزي، فإن تعطيل العمل في هذه البنوك يأتي بمناسبة انتهاء الميزانيات السنوية الخاصة بها، إذ أرسلت هذه البنوك تعليمات لجميع الفروع بعدم فتحها سواء داخل مصر أو خارجها، أمام العملاء اليوم، حتى الانتهاء من جرد جميع أعمال الفروع.
وزارة-المالية

بعد موافقة الحكومة.. 7 مزايا لقانون الضرائب الموحد

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإقراره. ويهدف القانون إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التى تتم بكل أنواع الضرائب، كما أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة، وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقى الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.
ذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك عقب تراجعها أمس، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ذهب (2)

44 جنيها زيادة.. لماذا ترتفع أسعار الذهب في مصر؟

قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 44 جنيها خلال شهر يونيو الجاري من 606 جنيهات إلى 650 جنيها لعيار "21"، متأثرة بارتفاع السعر العالمي للذهب منذ بداية يونيو الجاري. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 650 جنيها مقابل 606 جنيهات مطلع الشهر الجاري. وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 557 جنيهًا، وعيار 24، 742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيه. وترتبط أسعار الذهب بالسوق المحلية بأسعاره في البورصات العالمية ويحدده العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم، الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان. وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1402.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما فقد أكثر من 1% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1406.30 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ 21 يونيو، مع انحسار المخاوف قبيل قمة مجموعة العشرين في اليابان.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى بعد تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم، الثلاثاء، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر، بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013. ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.
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