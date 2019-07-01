أسعار الذهب تهبط 2% بعد استئناف محادثات التجارة

تحرير:رويترز ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

الذهب

تراجعت أسعار الذهب نحو 2% اليوم، الإثنين، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تعزز الدولار وإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة. وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.7% إلى 1384.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 20 يونيو عند 1381.51 دولار. وتأتي الخسائر في قيمة المعدن الأصفر في أعقاب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة العشرين.

فيما نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8% إلى 1388.20 دولار للأوقية. وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: "إعادة فتح محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين جعل المستثمرين يعاودون النظر صوب النمو، نرى دعما جيدا لأسواق الأسهم في أنحاء المنطقة وطلبا أقل على الملاذات الآمنة". وعلى