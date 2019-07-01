رياضة

على رأسهم هيجواين.. 5 لاعبين خارج تشيلسي

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
تشيلسي
تشيلسي
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، رحيل 5 لاعبين عن صفوف البلوز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، عقب انتهاء عقودهم بنهاية شهر يونيو الماضي، وذكر تشيلسي، في بيانه أن الإنجليزي جاري كاهيل (قائد الفريق صاحب الـ33 عامًا) والأرجنتيني جونزالو هيجواين والحارس روبيرت جرين وإدواردو وكيلي سكوت، سيرحلون عن صفوف الفريق، بعد نهاية عقودهم،، كما عبر النادي الأزرق عن امتنانه للخماسي، كما تمنى التوفيق للاعبين في مسيرتهم الكروية.
ومن المقرر أن يعود جونزالو هيجواين إلى صفوف يوفنتوس، عقب نهاية فترة إعارته لتشيلسي، خاصة بعدما صرح نيكولا، شقيق ووكيل أعمال جونزالو، بأن يوفنتوس هو النادي الإيطالي الذي سيلعب له هيجواين، في أعقاب شائعات انضمامه لروما. ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن آرسنال أحدث الأندية المهتمة بضم جاري كاهيل،
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مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
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لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
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نجم ريال مدريد سلاح الملكي لضم ماني

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، وأضافت أن إدارة الملكي ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ماني. ويريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية، علمًا بأن أسينسيو، أحد أهداف يورجن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.
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هل يلحق كاهيل بمدربه السابق في الدوري الإيطالي؟

انتشرت تقارير إيطالية بشأن رغبة مدرب الإنتر أنطونيو كونتي في التعاقد مع المدافع الإنجليزي جاري كاهيل، وسبق وأن عمل كاهيل تحت قيادة كونتي في صفوف تشيلسي بين عامي 2016 و2018 وتوجا معًا بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وينتهي عقد كاهيل مع البلوز هذا الشهر، ومن المنتظر رحيله عن الفريق اللندني، مع وجود رغبة في الوقت الحالي من كونتي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لتعويض المدافع البرازيلي جواو ميراندا، وذلك في حال قرر لاعب أتلتيكو مدريد السابق الرحيل عن قلعة سان سيرو هذا الصيف.
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مع اقترابه من الرحيل.. أي الأندية تناسب كوتينيو؟

يبحث برشلونة عن بيع بعض لاعبيه لتوفير الأموال للصفقات الجديدة، وسيكون أبرز المنتظر رحيلهم عن صفوف البارسا هو النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فأي وجهة هي الأنسب لكوتينيو؟ عند النظر إلى باريس سان جيرمان، نجد أنه يرغب في تدعيم صفوفه لمحاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وستكون فرصة جيدة لكوتينيو للعب إلى جوار مواطنه نيمار، نظرًا للتفاهم الكبير بينهما في المنتخب البرازيلي، وسيكون من المستبعد انضمامه إلى مانشستر سيتي، في ظل امتلاك الفريق الكثير من المواهب في نفس مركز كوتينيو.
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المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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ساري يمهد طريق لامبارد لتدريب تشيلسي

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن يوفنتوس يستعد للظفر بخدمات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، الأمر الذي سيفتح بدوره الباب أمام تولي فرانك لامبارد المهمة الفنية للبلوز، وعلى الرغم من طلب تشيلسي الحصول على مقابل مالي أكبر لترك ساري ليوفنتوس، فإن الناديين على وشك إنهاء الاتفاق، وسيكون لامبارد المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي وترك ديربي كاونتي، ومع ذلك لم يتخذ لامبارد قراره بعد بشأن تدريب البلوز، بعدما قدم عملا مميزا مع ديربي كاونتي.
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