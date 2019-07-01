على رأسهم هيجواين.. 5 لاعبين خارج تشيلسي

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، رحيل 5 لاعبين عن صفوف البلوز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، عقب انتهاء عقودهم بنهاية شهر يونيو الماضي، وذكر تشيلسي، في بيانه أن الإنجليزي جاري كاهيل (قائد الفريق صاحب الـ33 عامًا) والأرجنتيني جونزالو هيجواين والحارس روبيرت جرين وإدواردو وكيلي سكوت، سيرحلون عن صفوف الفريق، بعد نهاية عقودهم،، كما عبر النادي الأزرق عن امتنانه للخماسي، كما تمنى التوفيق للاعبين في مسيرتهم الكروية.

ومن المقرر أن يعود جونزالو هيجواين إلى صفوف يوفنتوس، عقب نهاية فترة إعارته لتشيلسي، خاصة بعدما صرح نيكولا، شقيق ووكيل أعمال جونزالو، بأن يوفنتوس هو النادي الإيطالي الذي سيلعب له هيجواين، في أعقاب شائعات انضمامه لروما. ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن آرسنال أحدث الأندية المهتمة بضم جاري كاهيل،

ومن المقرر أن يعود جونزالو هيجواين إلى صفوف يوفنتوس، عقب نهاية فترة إعارته لتشيلسي، خاصة بعدما صرح نيكولا، شقيق ووكيل أعمال جونزالو، بأن يوفنتوس هو النادي الإيطالي الذي سيلعب له هيجواين، في أعقاب شائعات انضمامه لروما.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن آرسنال أحدث الأندية المهتمة بضم جاري كاهيل، بناء على رغبة أوناي إيمري المدير الفني للجانرز، وتشير التقارير إلى أن كاهيل حريص على الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعدم الانتقال إلى أي دوري آخر، رغم وجود أنباء عن حدوث مفاوضات من جانب إنتر ميلان.



ويحرص أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال، على تعزيز دفاعه هذا الصيف، بعد المستوى الدفاعي الباهت لجميع مدافعيه خلال الموسم الماضي، ويتمتع جاري كاهيل باهتمام بعض أندية البريميرليج، على غرار وست هام يونايتد وكريستال بالاس وأستون فيلا.

