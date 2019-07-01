رياضة

إنتر يعلن ضم جودين رسميا من أتلتيكو مدريد

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
دييجو جودين
دييجو جودين
أعلن نادي إنتر الإيطالي عن تعاقده رسميا مع المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، آتيا من صفوف أتلتيكو مدريد، في عقد يمتد لثلاث سنوات، إذ ينتهي يوم 30 يونيو من عام 2022. وأعلن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس في شهر مايو الماضي، بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق المدريدي، ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب في ملعب سان سيرو عقب إنهاء التزامه مع منتخب أوروجواي، الذي ودع منذ أيام منافسات كوبا أمريكا من ربع النهائي بالخسارة بركلات الترجيح أمام بيرو.
وانضم جودين لصفوف أتلتيكو مدريد آتيا من فياريال في عام 2010، وخاض مع الروخيبلانكوس 300 مباراة في جميع المباريات منذ ذلك الحين. وتوج جودين مع أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني ولقب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة، إضافة إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أيضًا. ويبحث
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تتويج-ليفربول‎ (3)

مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
ماوريسيو-بوكيتينو (2)

لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
صلاح-وماني‎

نجم ريال مدريد سلاح الملكي لضم ماني

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، وأضافت أن إدارة الملكي ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ماني. ويريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية، علمًا بأن أسينسيو، أحد أهداف يورجن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.
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انتر-وميلان‎

الكرة الأوروبية تستعد لخسارة أيقونة إنتر وميلان

أشار رئيس ميلان، باولو سكالوني إلى توصله لاتفاق مع غريمه التقليدي نادي إنتر من أجل هدم الملعب التاريخي للناديين "سان سيرو" والذي يعرف أيضًا باسم "جوسيبي مياتزا"، تمهيدًا لبناء ملعب جديد، حيث من المنتظر هدم الملعب الحالي، وإنشاء ملعب جديد في نفس المكان سيتكلف قرابة الـ700 مليون يورو، على أن يكون جاهزًا لاحتضان المباريات بداية من عام 2022، وبدوره أكد أليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي لشركة إنتر أن النادي سيبني الملعب الجديد مع غريمه التقليدي، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.
محمد-صلاح (2)

أؤمن وأعمل بجد.. محمد صلاح يوضح سر نجاحه في تغريدة

نشر محمد صلاح، عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغريدة عبر فيها عن سعادته بالتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد قيادته لنادي ليفربول للفوز على توتنهام. وكتب صلاح بالإنجليزية: "أؤمن بالشيء، وأعمل بجد، وسيتحقق ما تريد". وكان النجم المصري قد أكد عقب المباراة، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0.
محمد-صلاح (3)

أبو تريكة مهنئًا صلاح: مبروك عليك الكرة الذهبية

حرص محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على توجيه تهنئة خاصة لمحمد صلاح، هداف فريق ليفربول، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء السبت على حساب نظيره توتنهام هوتسبير. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
كلوب (1)

كلوب: أشكر الله على لاعبي ليفربول وسعيد بأعصاب صلاح

لم يخفِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، مؤكدًا أنه يملك لاعبين رائعين ساعدوه على تحقيق هذا الإنجاز الكبير. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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