إنتر يعلن ضم جودين رسميا من أتلتيكو مدريد

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

دييجو جودين

أعلن نادي إنتر الإيطالي عن تعاقده رسميا مع المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، آتيا من صفوف أتلتيكو مدريد، في عقد يمتد لثلاث سنوات، إذ ينتهي يوم 30 يونيو من عام 2022. وأعلن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس في شهر مايو الماضي، بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق المدريدي، ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب في ملعب سان سيرو عقب إنهاء التزامه مع منتخب أوروجواي، الذي ودع منذ أيام منافسات كوبا أمريكا من ربع النهائي بالخسارة بركلات الترجيح أمام بيرو.

وانضم جودين لصفوف أتلتيكو مدريد آتيا من فياريال في عام 2010، وخاض مع الروخيبلانكوس 300 مباراة في جميع المباريات منذ ذلك الحين. وتوج جودين مع أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني ولقب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة، إضافة إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أيضًا. ويبحث

وانضم جودين لصفوف أتلتيكو مدريد آتيا من فياريال في عام 2010، وخاض مع الروخيبلانكوس 300 مباراة في جميع المباريات منذ ذلك الحين.



وتوج جودين مع أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني ولقب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة، إضافة إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أيضًا.



ويبحث إنتر عن بناء فريق جديد تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بعدما أنهى النيراتزوري الموسم الماضي في الدوري الإيطالي في المركز الرابع بفارق 21 نقطة عن البطل يوفنتوس.



وتمتع إنتر الموسم الماضي بثاني أقوى خط دفاع في الدوري الإيطالي، بعدما اهتزت شباك الفريق بـ33 هدفًا في 38 مباراة، ومن المنتظر أن يمثل جودين إضافة قوية لهذا السجل.