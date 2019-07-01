مورينيو: أنا مريض بالفوز.. وهذا النادي لا يناسبني

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

جوزيه مورينيو

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إنه لن يدير أبدا ناديا لا يلعب للفوز، وذلك وسط تكهنات تربطه بوظيفة المدير الفني الشاغرة في نيوكاسل يونايتد، حيث غادر رافا بينيتيز نادي نيوكاسل، وذلك بعد فشل محادثاته مع المالك مايك آشلي بشأن عقده الجديد. واختير مورينيو من بين أوائل المرشحين لهذا الدور، وهو المرشح المفضل لدى بعض المراهنين، إذ إنه يظل خارج السوق منذ إقالته من قبل اليونايتد في ديسمبر، كما أن من بين المرشحين الآخرين لقيادة نيوكاسل، كلاوديو رانييري وديفيد مويس وميكيل أرتيتا وشون ديتش وكريس هويتون وأفرام جرانت.

لكن في حديثه مع موقع "ذا كوتشز فويس"، عبر مقطع فيديو مسجل قبل خروج بينيتيز المفاجئ، ومن دون إشارة محددة إلى نيوكاسل، قال مورينيو إنه لا يتناسب مع وظيفة في فريق هدفه الحصول على المركز التاسع. وأضاف المدرب البرتغالي: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو ما لا أريده، أنا مريض في ما يخص اللعب من أجل الفوز، ثم إذا

لكن في حديثه مع موقع "ذا كوتشز فويس"، عبر مقطع فيديو مسجل قبل خروج بينيتيز المفاجئ، ومن دون إشارة محددة إلى نيوكاسل، قال مورينيو إنه لا يتناسب مع وظيفة في فريق هدفه الحصول على المركز التاسع.



وأضاف المدرب البرتغالي: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو ما لا أريده، أنا مريض في ما يخص اللعب من أجل الفوز، ثم إذا لم أفز، فهذه هي مشكلتي واللاعبين والنادي والهيكل الإداري، ولكنني أحتاج إلى مشروع حيث أشعر بأنني ألعب للفوز".



وواصل مورينيو: "إذا أعطاني أحدهم عقدا رائعا مدته 10 سنوات وكان هدف الفريق هو البقاء في النصف الأول من الجدول، وإذا أنهيت الموسم في المركز السابع أو الثامن أو التاسع فهذا مثالي، لكن هذا ليس مناسبا لي. هذه هي طبيعتي، هدفي التالي هو الكفاح من أجل الفوز مجددا".

