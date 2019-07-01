وفاة «العباسي» أول من رفع العلم المصري في حرب أكتوبر

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

محمد محمد عبد السلام العباسي

توفي محمد محمد عبد السلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأول من رفع العلم المصري على الضفة الغربية لقناة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل منزله بمدينة «القرين» بمحافظة الشرقية، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أكثر من 46 عامًا مضت على الحرب. صرح الرجل قبل وفاته بأن أمنيته الوحيدة كانت زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنه فور ذهابه إلى إحدى الهيئات الحكومية للتقدم بطلبه، عنّفه أحد المسؤولين هناك قائلا: «إنت عملت إيه علشان تحج»، حسب تعبيره.

كان «العباسي» قد انتقد في تصريحات سابقة، عدم إطلاق اسمه على أي مدرسة أو شارع بقريته، قائلا إن كل ما كان يرجوه أن يعلم الجميع قيمة الجنود المصريين الذين استطاعوا أن يزيحوا العدو الإسرائيلي ويعيدوا لهذا الوطن عزته وكرامته. التحق العباسي بالجيش عام 1968، وكان ضمن قوات سلاح المشاة بمحافظة الإسماعيلية،