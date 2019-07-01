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وفاة «العباسي» أول من رفع العلم المصري في حرب أكتوبر

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
محمد محمد عبد السلام العباسي
محمد محمد عبد السلام العباسي
توفي محمد محمد عبد السلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأول من رفع العلم المصري على الضفة الغربية لقناة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل منزله بمدينة «القرين» بمحافظة الشرقية، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أكثر من 46 عامًا مضت على الحرب. صرح الرجل قبل وفاته بأن أمنيته الوحيدة كانت زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنه فور ذهابه إلى إحدى الهيئات الحكومية للتقدم بطلبه، عنّفه أحد المسؤولين هناك قائلا: «إنت عملت إيه علشان تحج»، حسب تعبيره.
كان «العباسي» قد انتقد في تصريحات سابقة، عدم إطلاق اسمه على أي مدرسة أو شارع بقريته، قائلا إن كل ما كان يرجوه أن يعلم الجميع قيمة الجنود المصريين الذين استطاعوا أن يزيحوا العدو الإسرائيلي ويعيدوا لهذا الوطن عزته وكرامته. التحق العباسي بالجيش عام 1968، وكان ضمن قوات سلاح المشاة بمحافظة الإسماعيلية،
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سيارة -اسعاف

مغص كلوي لطالب بامتحان اللغة الفرنسية بالدقهلية

أصيب الطالب "م. خ. م - 18 عاما"، بمغص كلوي، اليوم الإثنين، في لجنة مدرسة دنديط الثانوية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، في الساعة الأولى من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى ميت غمر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة لحفظ حق الطالب، وجار اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، ومازال الطالب تحت الملاحظة الطبية. ويتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع، حتى وقت انتهاء اللجان.
طلاب -الثانوية(2)

تصوير فيديو لامتحان «اللغة الثانية» من داخل اللجان

للمرة الأولى في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، قام أحد الطلاب من داخل اللجان بتصوير مقطع "فيديو" لامتحان اللغة الأجنبية الثانية "إيطالي وألماني" والإجابة عليها، وتم نشره مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وتداولت صفحات الغش الإلكتروني الشهيرة أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية "فرنساوي وألماني" والإجابة عليها، وذلك بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى أولياء الأمور الذين عبروا عن خشيتهم من ضياع مجهود الطلاب المتميزين وعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.
طقس

الأرصاد تحذر: رياح وأتربة في طقس اليوم «الحار»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
نابليون بونابرت

حدث في مثل هذا اليوم.. وصول أسطول نابليون إلى مصر

في مثل هذا اليوم 1 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1798: وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب. في عام 1839: عبد المجيد ابن محمود خان الثاني يتولى العرش العثماني خلفًا لأبيه السلطان محمود الثاني. في عام 1968: 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.
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6 حالات إغماء لطلاب الثانوية العامة في الشرقية

أصيب ستة طلاب من الشعب الثلاث للثانوية العامة بمحافظة الشرقية، بحالات إغماء، اليوم السبت؛ في أثناء أداء الامتحان في مواد «الجيولوجيا والعلوم البيئية» لشعبة العلوم، و«التفاضل والتكامل» لشعبة الرياضيات، و«علم النفس والاجتماع» للشعبة الأدبية، وذلك داخل لجان مدارس «مجمع بليغ» بالإبراهيمية، و«بلبيس» الثانوية، و«الإبراهيمية» الثانوية بنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.
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انقطاع المياه في العاشر من رمضان بسبب «كسر ماسورة»

معاناة كبيرة يعيشها أهالي عدد من الأحياء والمجاورات السكنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية؛ على أثر انقطاع مياه الشرب بصورة تامة منذ ظهر أمس الخميس، دون أدنى استجابة من المسؤولين بجهاز تنمية المدينة، وعلى رأسهم المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز، بينما أرجع عدد منهم الانقطاع إلى حدوث كسر في «ماسورة» خط المياه الرئيسي الممتد بداية من طريق «مصر النور»، بالقرب من بوابة المدينة ناحية طريق «بلبيس- العاشر» الصحراوي، والذي يعد المغذي الوحيد لعدد من القطاعات بالمدينة.
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إغماء طالبتين ثانوي بسبب «الكيمياء» في الشرقية

تعرضت طالبتان بالصف الثالث الثانوي، بمحافظة الشرقية، للإغماء، اليوم الأربعاء، وذلك في أثناء أداء امتحان مادة «الكيمياء». وتم نقل كل من «روان حسن زكي»، بمدرسة «جمال عبد الناصر» الثانوية بنات بالزقازيق، و«مريم محمود السعيد»، بمدرسة «خالد بن الوليد» الثانوية بأبو كبير، إلى مستشفيي «الزقازيق» الجامعي، و«أبو كبير» المركزي، حيث تلقتا الإسعافات الطبيَّة اللازمة، وأُخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية، التي خصّصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.
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القصة الكاملة لواقعة اختطاف «فتاه الموتوسيكل»

"ما بين مرض الشهرة وحب الظهور.. أصبح كل شيء مباحا"، وبإمكانيات بسيطة مثل كاميرا موبايل وتوفير اشتراك إنترنت يومي أصبح بإمكانك أن تصل للشهرة وتصبح تريند وتحصل على أكبر نسبة مشاهدات لتتصدر رقم 1 في التريند مصر، وبات الأمر خارج السيطرة وهو ما حدث فى العديد من الوقائع التي وقعت خلال الفترة الماضية أهمها على الإطلاق تلك الواقعة المغلوطة بشأن ادعاء شاب اختطاف شابين لفتاة بالإسكندرية بعد تخديرها على دراجة بخارية ولقي الحدث تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ ما تسبب فى حالة من الجدل.
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