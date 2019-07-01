لقاء ترامب وكيم يفتح جبهة جديدة ضد البيت الأبيض

أشعلت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الشمالية أزمات كبيرة على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتهم أوباما بالفشل في لقاء كيم
فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بذهابه لكوريا الشمالية ولقائه زعيمها كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، إلا أن هذا القرار لم يكن ذا اهتمام واسع من الناحية العالمية فقط، ولكنه أثار أيضًا لغطا في البيت الأبيض.
اتهام ترامب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه فشل في لقاء كيم جونج أون رغم محاولاته المكثفة على حد زعمه، أثار غضبًا كبيرًا، لا سيما أنه لا يزال هناك خلاف واضح في تقييم سياسات الرئيس الأمريكي تجاه كوريا الشمالية على مدى العامين الماضيين.
ونفى اثنان من كبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض بشكل قاطع مزاعم الرئيس دونالد ترامب حول سعي باراك أوباما مرارًا إلى عقد لقاءات مع الزعيم الكوري الشمالي خلال حكمه الذي امتد من 2008 وحتى 2012.
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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوريا
ونفى اثنان من كبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض بشكل قاطع مزاعم الرئيس دونالد ترامب حول سعي باراك أوباما مرارًا إلى عقد لقاءات مع الزعيم الكوري الشمالي خلال حكمه الذي امتد من 2008 وحتى 2012.
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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، زعم الرئيس ترامب أن سلفه حاول الاجتماع مع كيم في مناسبات متعددة، ولكن طلبه قد رُفض من قبل الزعيم الكوري الشمالي، وذلك حسبما نقلته مجلة تايم الأمريكية.
وقال ترامب: "أوباما أراد أن يجتمع بالزعيم الكوري الشمالي، وكيم رفض أن يقابله.. كانت إدارة أوباما تحاول عقد اجتماع وكانوا يتوسلون لإجراء لقاء باستمرار".
ومن جانبه، رد بن رودس، الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي للاتصالات الإستراتيجية خلال إدارة أوباما، عبر حسابه على تويتر: "لقد كنت في الإدارة طوال الثماني سنوات، لم يسع أوباما أبدًا للقاء كيم جونج أون".
وأضاف بن رودس: "ترامب يكذب.. السياسة الخارجية ليست تليفزيون الواقع، إنما هي حقيقة واقعة".
وفي سياق متصل، نفى مدير الاستخبارات القومية السابق جيمس كلابر بشدة تصريحات ترامب، حيث قال خلال ظهوره، أمس الأحد" على قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "لا أعرف شيئًا عما قاله ترامب.. في جميع المداولات التي شاركت فيها حول كوريا الشمالية خلال إدارة أوباما، لا يمكنني أن أذكر بأي حال أن أبدى الرئيس أوباما أي اهتمام على الإطلاق بلقاء الزعيم كيم".
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وفي تغريدة لاحقة، تابع رودس هجومه على ترامب، واصفًا سياسته الخارجية بأنها "فاشلة" ولا تلبي تطلعات الشعب الأمريكي.
وكتب المسؤول السابق: "الصور الفوتوغرافية لا يمكنها إنهاء مخاطر الأسلحة النووية، أو الاتفاقيات التي تم التفاوض بشأنها بعناية".
سياسة ترامب بشكل عام تجاه كوريا الشمالية لم تشهد إجماعا كبيرا عليها، لا سيما أنها لم تستطع على مدى عامل كامل أن تحقق النتائج المطلوبة.
وبعد عبور الحدود إلى كوريا الشمالية، عقد ترامب وكيم اجتماعًا ثنائيًا خاصًا داخل "فريدوم هاوس" في المنطقة المجردة من السلاح لمدة تقل عن ساعة، وفي أعقابها قال ترامب إنه وافق مع كيم على استئناف المحادثات على مستوى المسؤولين، وذلك بعد أن انهارت في قمتهما الأخيرة خلال فبراير الماضي.
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وعلى الرغم من رغبة ترامب في إظهار ما حققه في ملف كوريا الشمالية على أنه انتصار دبلوماسي عظيم، لا يبدو أن هناك أي التزامات جديدة تم التعهد بها في الاجتماع الذي استمر 50 دقيقة بين الزعيمين، وهو الأمر الذي يشير إلى أن احتمالات الإخفاق لا تزال قائمة، لا سيما أن كلا الجانبين يريد من الطرف الآخر أن يتخذ خطوات أولية لإظهار حسن النوايا، سواء بتفكيك المنشآت النووية في كوريا الشمالية، أو رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي أرهقت بيونج يانج.