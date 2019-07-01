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لقاء ترامب وكيم يفتح جبهة جديدة ضد البيت الأبيض

أشعلت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الشمالية أزمات كبيرة على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتهم أوباما بالفشل في لقاء كيم
تحرير:محمود نبيل ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
لقاء ترامب وكيم
لقاء ترامب وكيم
فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بذهابه لكوريا الشمالية ولقائه زعيمها كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، إلا أن هذا القرار لم يكن ذا اهتمام واسع من الناحية العالمية فقط، ولكنه أثار أيضًا لغطا في البيت الأبيض. اتهام ترامب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه فشل في لقاء كيم جونج أون رغم محاولاته المكثفة على حد زعمه، أثار غضبًا كبيرًا، لا سيما أنه لا يزال هناك خلاف واضح في تقييم سياسات الرئيس الأمريكي تجاه كوريا الشمالية على مدى العامين الماضيين.
ونفى اثنان من كبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض بشكل قاطع مزاعم الرئيس دونالد ترامب حول سعي باراك أوباما مرارًا إلى عقد لقاءات مع الزعيم الكوري الشمالي خلال حكمه الذي امتد من 2008 وحتى 2012. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوريا
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10 قتلى في تحطم طائرة بمطار ولاية تكساس الأمريكية

لقى 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت صحيفة "دالاس مورننج نيوز" أن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينغ إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها. ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يرد مسؤولو إدارة الطيران الاتحادية على طلب للتعليق بشأن الحادث، فيما ذكرت قناة فوكس الإخبارية أنه يتضح على الفور ما الذي تسبب في الحادث الذي وقع صباح الأحد بتوقيت ولاية تكساس.
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بموقع مزيف.. ترامب يبدأ حربه «القذرة» ضد جو بايدن

يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بدأت المناظرات الانتخابية بين المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لعام 2020، والتي سينافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. ويشارك في هذه الانتخابات نحو 25 مرشحا يأتي على رأسهم، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وفي محاولة لتشويه سمعة المرشح الأقرب للفوز بدعم الديمقراطيين، بدأ ترامب ومؤيدوه حربهم "القذرة" ضده، حيث أنشأ شخص مرتبط بحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، موقعا مزيفا لحملة "جو بايدن" على الإنترنت.
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واشنطن تعزز وجودها في الخليج بمقاتلات «إف ـ 22»

دفع تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى تعزيز واشنطن لوجودها العسكري، خاصة في منطقة الخليج على وقع هذا التوتر بين البلدين استعدادا لكل السيناريوهات المطروحة. وفي هذا الإطار نشرت واشنطن لأول مرة، مقاتلات "شبح" من طراز "إف - 22" في قطر، حيث أفادت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجوية الأمريكية، في بيان لها أنه تم نشر مقاتلات شبح "إف - 22 رابتور"، للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية، دون تحديد عدد الطائرات التي تم إرسالها، وأظهرت صورة موزعة 5 مقاتلات طراز "إف - 22"، وهي تحلق فوق قاعدة العديد الجوية في قطر.
ستيفاني جريشام

حراس كيم يعتدون على المتحدثة باسم ترامب

تعرضت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي تولت عملها مؤخرا، لإصابة خلال العمل اليوم الأحد، حيث تعرضت لكدمات عندما اندلعت مشاجرة بين حراس الأمن الكوريين الشماليين وأعضاء وسائل الإعلام الذين حاولوا الاقتراب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في أثناء تصافحهم في المنطقة المنزوعة السلاح، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، وحسب ما ورد كانت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض تحاول منع الحراس من الاعتداء على الصحفيين.
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ستيفاني جريشام

حراس كيم يعتدون على المتحدثة باسم ترامب

تعرضت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي تولت عملها مؤخرا، لإصابة خلال العمل اليوم الأحد، حيث تعرضت لكدمات عندما اندلعت مشاجرة بين حراس الأمن الكوريين الشماليين وأعضاء وسائل الإعلام الذين حاولوا الاقتراب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في أثناء تصافحهم في المنطقة المنزوعة السلاح، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، وحسب ما ورد كانت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض تحاول منع الحراس من الاعتداء على الصحفيين.
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (4)

زيارة ترامب تفتح باب التفاوض مجددًا مع كيم جونج أون

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية في أثناء حضوره لقمة مجموعة العشرين، التي انتهت أمس السبت، برغبته في زيارة كوريا الشمالية عبر التوجه للحدود الفاصلة مع جارتها الجنوبية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة أخيرة لإنهاء الخلافات بين البلدين. وقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا العرض، مؤكدًا رغبته في إجراء لقاء ثالث مع الرئيس الأمريكي من أجل إيجاد حل نهائي وجذري بشأن العديد من الملفات السياسية، وعلى رأسها القدرات النووية والتجارب الصاروخية لبيونج يانج.
ترامب-.وكيم

رغم الانتقادات.. محادثات لقمة ثالثة بين ترامب وكيم

يبدو أن الآمال بعقد قمة ثالثة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عادت مرة أخرى، اليوم الأربعاء، حتى بعد أن انتقدت بيونج يانج واشنطن بسبب "العداوة" التي "شوهت" البلاد بشدة. واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بالتورط في "أعمال عدائية متطرفة" ضد بلادهم، وأشارت في اتهاماتها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، لكنها استبعدت ترامب من انتقاداتها. وصرح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، للصحفيين، الثلاثاء، بأن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين يعقدون محادثات غير رسمية لترتيب لقاء ثالث بين الزعيمين.
كيم-وترامب

بعد «الخطاب الممتاز».. أنباء عن قمة بين كيم وترامب

بعد تبادل للرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عززت الآمال في إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، سيزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوريا الجنوبية نهاية هذا الأسبوع. وكانت العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تعرضت لنكسة كبيرة، بعد أن فشلت قمة هانوي بين كيم وترامب في فبراير الماضي. وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، إن ترامب من المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومين، يوم السبت المقبل وسيجتمع برئيس البلاد يوم الأحد بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان.
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