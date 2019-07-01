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رحل ليلتقي «فاطيمة».. عزت أبو عوف عاشق حتى الموت

قصة حب عزت أبو عوف وزوجته الأولى لم تبدأ من فراغ، وإنما بنيت على حبكة رومانسية، كانت كفيلة بقصم ظهر الزوج العاشق، فلم تكن زوجته إلا سكنا يرتمي إليه في أوقات الوهن
تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
استيقظ المصريون والعرب، اليوم الإثنين، على خبر صادم، وهو رحيل الفنان الكبير الدكتور عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، والذي مكث فيه نحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم الكبير تامر حسنى. وكان أبو عوف قد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها عن تفاصيل حالته الصحية، ثم خرجت شقيقته مها أبو عوف لتؤكد أن حالته حرجة، قبل أن يرحل عنا ويلقى ربه.
نجاحات كبيرة حققها الفنان الكبير عزت أبو عوف في الساحة الفنية، سواء في التمثيل أو الغناء الذي بدأ به مشواره مع فرقة "الفور إم" الشهيرة، بالإضافة لاكتشافه أحد أهم نجوم مصر في الغناء، الفنان محمد فؤاد. وعلى الجانب الشخصي للفنان عزت أبو عوف، الذي ولد بالقاهرة عام 1948، في بيت فني وتعلم أصول الموسيقى من
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أحمد-السقا-ومنى-زكي

هل يجتمع الثنائي منى زكي وأحمد السقا فى فيلم جديد؟

تجرى حاليا الجهة المنتجة لفيلم «العنكبوت» بطولة النجم أحمد السقا، مفاوضات مع الفنانة منى زكي لتقدم دور البطولة أمامه، بناء على ترشيحات المخرج أحمد نادر جلال، وتعكف حاليا الفنانة على قراءة السيناريو، من أجل الوقوف على تفاصيل دورها، وحسم رأيها من أجل التعاقد بشكل رسمي مع الجهة المنتجة خلال الأسبوع المقبل، لبدء التحضيرات للفيلم، الذي تدور قصته فى إطار الأكشن والإثارة، ويقوم على كتابة السيناريو محمد ناير، الذى أكد فى تصريحات صحفية، أن الفيلم فكرته جديدة على السينما المصرية.
الفيل-الازرق-2

مؤلف «الفيل الأزرق 2» يروج له بصورة من الكواليس

روج الفنان أحمد مراد للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، ونشر صورة تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز عبر صفحته على «إنستجرام» وكتب عليها: "يحيى راشد، كواليس تصوير الفيل الأزرق 2». تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج الدكتور يحيى الذي يجسده كريم عبدالعزيز، من لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة سيدات في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته.
الــممر (1)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يواصل تفوقه اليومي

يواصل فيلم "الممر" تفوقه اليومي في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر، إذ حقق أمس السبت، إيرادا بلغ مليونا و457 ألف جنيهًا. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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عزت-ابو-عوف

وفاة الفنان عزت أبو عوف عن عمر يناهز 70 عامًا

توفى اليوم الإثنين، الفنان عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة التي مكث بها نحو شهر ونصف تقريبًا. يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، حيث كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم الكبير تامر حسنى. وكان أبو عوف قد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، منذ أيام، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية.
عزت-ابو-عوف

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، محبي الفنان عزت أبو عوف على صحته، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»: إن حالته مستقرة، وطلب من الجمهور الدعاء له. وكان الفنان عزت أبوعوف نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية، وطالبت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، عبر فضائية mbc مصر، جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما يتم نشره عن الحالة الصحية لأبو عوف لأن له أسرة ومحبين ومعجبين وتهمهم حالته الصحية ويتابعون كل حرف ينشر عنه باهتمام شديد.
عزت-ابو-عوف

تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف.. لا يزال بالعناية

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شائعة وفاة الفنان عزت أبو عوف، مؤكدًا لـ"التحرير" أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن الفنان الكبير لا زال يرقد داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاص، ولا صحة لخبر وفاته. بينما قالت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، في تصريحات لها، إن حالته الصحية تحسنت قليلًا عن الأيام الماضية، لكنه ما زال في العناية المركزة، مشيرة إلى أنه استفاق من حالة عدم الإدراك التي مرّ بها مؤخرًا، مطالبةً جمهوره ومحبيه بالدعاء له، مشيرة إلى أن الأطباء أوصوا بعدم مغادرته المستشفى حتى يستكمل علاجه.
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