مصرع مواطن وإصابة آخرين فى انهيار عقار بإمبابة

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

انهيار عقار- أرشيفية

شهدت منطقة إمبابة انهيار عقار، كائن بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة، مما أسفر عن مصرع أحد ساكنيه، وإصابة آخرين، وجار البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض، إذ هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل العقار، فور سقوطه واتصال الأهالي بشرطة النجدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق واتخاذ شئونها، بينما يتابع رجال الإنقاذ عملهم بغلق محولات الكهرباء والغاز فى نطاق العقار المنهار، ورفع الأنقاض بحثُا عن ساكن يُرجح وجوده أسفل الأنقاض.

يحمل العقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة، وفور انهياره انتقل إلى المكان قوات من محافظة الجيزة، للمعاينة والوقوف على ظروف الحادث. وتبين من الحصر الأولي لرجال المباحث، أن الضحايا من أسرة واحدة، إذ أصيبت ربة منزل تُدعى إنصاف حسين