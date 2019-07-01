جريمة

مصرع مواطن وإصابة آخرين فى انهيار عقار بإمبابة

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
انهيار عقار- أرشيفية
انهيار عقار- أرشيفية
شهدت منطقة إمبابة انهيار عقار، كائن بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة، مما أسفر عن مصرع أحد ساكنيه، وإصابة آخرين، وجار البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض، إذ هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل العقار، فور سقوطه واتصال الأهالي بشرطة النجدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق واتخاذ شئونها، بينما يتابع رجال الإنقاذ عملهم بغلق محولات الكهرباء والغاز فى نطاق العقار المنهار، ورفع الأنقاض بحثُا عن ساكن يُرجح وجوده أسفل الأنقاض.
يحمل العقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة، وفور انهياره انتقل إلى المكان قوات من محافظة الجيزة، للمعاينة والوقوف على ظروف الحادث.   وتبين من الحصر الأولي لرجال المباحث، أن الضحايا من أسرة واحدة، إذ أصيبت ربة منزل تُدعى إنصاف حسين
اقرأ المزيد
جثة

سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد حيدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر قش مقتولا بالطريق العام قرب قرية «حمادة» التابعة لدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ونجل شقيقته، وذلك انتقامًا منه بعدما تسبب في خسائر لهما بحرق قش الأرز، بينما جرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
قطار - أرشيفية

عطل في قطار «الزنكلون» بالشرقية.. وإصابة 3 ركاب

أصيب ثلاثة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الإثنين، وذلك في أثناء تدافعهم للخروج من قطار ركاب تعطلَ بمحطة قطارات «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي بمدينة الزقازيق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتمت إعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى بعد توقفها لعدة دقائق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
ندم

زوجة فى دعوى خلع: «حبيت أوفر المؤخر لأمه»

باتت تراه كببغاء يردد كل ما تمليه عليه والدته دون تفكير أو تدبر، حتى أنه بات يتناسى واقعهم ويردد كلمات أمه التى لا أساس لها من الصحة، بما دفع الزوجة إلى التخلص من زوجها بإقامة دعوى خلع ضده، عقابًا له على آخر كلمات التقطها من والدته، وألقاها على مسامعها ومسامع أسرتها، جراء خلاف أسري بينهما، معتقدًا أنه على صواب وأنه مظلوم، فيما رأت الزوجة من وجهة نظرها أن خطأه يصل حد الإثم الذى لا تستقيم معه الحياة الزوجية، خاصة لما علمت أن زوجها ووالدته يرفضان تطليقها من أجل قيمة مؤخر الصداق، فقررت توفيره لهما بالخلع.
جلسات-قضية-اقتحام-الحدود

«اقتحام السجون» على أجندة محاكمات الاثنين

يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم الاثنين، وأبرز القضايا المعروفة إعلاميًا المنظورة اليوم إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين، ، بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، وآخرين.
اقرأ المزيد من الأخبار
حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (2)

حريق هائل أسفل نادي الزراعيين في الدقهلية (صور)

اندلع حريق هائل في محل عطارة كبير أسفل نادي الزراعيين في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، واندفعت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، قبل امتدادها إلى باقي المنشآت، وتفحمت العطارة دون خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في عطارة مجاورة لمبنى قصر الثقافة بشارع الأنصاري، أحد الشوارع الحيوية بالمدينة.
حريق-بسوق-الأسماك-القديم-ببورسعيد (2)

السيطرة على حريق بـ«القصر الأبيض» في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة وإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالطابق الرابع عشر بمبنى «القصر الأبيض» بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، فيما تبين أن الشقة كانت خالية من السكان وقت نشوب الحريق، الذي أسفر عن احتراق أغلب محتوياتها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
زيت-طعام-

من الغربية لإمبابة..رحلة سقوط تاجر مواد غذائية فاسدة

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء عن جميع المواطنين خاصة محدودي الدخل، إذ وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع مفادها أن "حسن.ا.ع"، 29 سنة، تاجر مواد غذائية مقيم بمركز زفتي بمحافظة الغربية، قائد السيارة رقم (ع و ط مصر) باستقلال السيارة قيادته وتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه في مصانع الشيبسي.
إطلاق نار - أرشيفية

«أنا كبير المنطقة».. بلطجي يثير الرعب في إمبابة

"أنا كبير المنطقة كلها"، كلمات جاءت على لسان مسجل خطر له باع طويل في عالم الإجرام ما بين وقائع ضرب وبلطجة وسلاح أبيض، مهددا أهالي منطقة سكنه بالإيذاء حال عدم امتثالهم لأوامره، لم يمتثل لتحذيرات البعض بأن ما يرتكبه ستكون عواقبه وخيمة وأن الاستنجاد برجال الشرطة أمر يسير، سرعان ما سينتهي به خلف القضبان، ومن ثم زيادة سجله الإجرامي لدى قوات الأمن، لكن الأمور تعقدت بوتيرة سريعة، أمسك الشاب الثلاثيني ببندقيته الخرطوش وأطلق النار بشكل عشوائي على غرار المشاهد السينمائية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org