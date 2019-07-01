محمد العباسى.. رحيل أول من رفع علم مصر على خط بارليف

توفي صباح اليوم محمد محمد عبد السلام العباسى، أول من رفع علم مصر على أول نقطة حصينة بخط بارليف، فى حرب السادس من أكتوبر عام 1973، عن عمر يناهز 72 عاما.
7 سنوات قضاها الجندى محمد محمد عبد السلام العباسى، تحت مظلة الخدمة العسكرية، دون أن يكل أو يمل، تحرقه نار الانتظار للحظة الحاسمة التى سيحرر فيها الجيش المصرى سيناء الحبيبة، كان يحلم باليوم الذى سيدمر فيه الجنود خط بارليف، وكان يطبق مع زملائه ما ورد فى الآية الكريمة "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، وكان إحساس الثأر يسيطر عليه بعد هزيمة 1967، ولم يكن يعلم أن الله سيحقق له أحلامه ويمنحه الفرصة للثأر، ويحظى بأن يكون أول من رفع علم مصر فوق أول نقطة حصينة بخط بارليف، ليسجد بعدها شكرا لله.
ولد محمد محمد عبد السلام العباسى وشهرته "محمد أفندى العباسى" بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وبعد حصوله على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، التحق بالجيش المصرى أول يونيو 1967، حيث عاصر النكسة، وأصبح حاملا على كتفيه مهمة ثقيلة وهى المشاركة فى تحرير الوطن وتلقين الإسرائيليين درسا لا ينسونه.
وبمجرد التحاق
ولد محمد محمد عبد السلام العباسى وشهرته "محمد أفندى العباسى" بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وبعد حصوله على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، التحق بالجيش المصرى أول يونيو 1967، حيث عاصر النكسة، وأصبح حاملا على كتفيه مهمة ثقيلة وهى المشاركة فى تحرير الوطن وتلقين الإسرائيليين درسا لا ينسونه.
وبمجرد التحاق العباسى بالتجنيد تم ترحيله إلى مركز التدريب الهايكستب، وذلك فى وقت حدوث نكسة 1967، وبدأ فى تلقى التدريبات بكل حماس ومع شروق الشمس وبداية التدريب كان يتوعد هو وزملاؤه بالثأر واسترجاع الأرض.
روى العباسى من خلال تصريحات صحفية للعديد من الصحف، أن فى 5 أكتوبر تم إخبار الجنود بأن مصر ستخوض حربا ضد العدو الإسرائيلى لاسترداد سيناء، وكان هذا الأمر سرى للغاية حتى لا يشعر العدو، وأنه وزملاؤه كانوا يشاهدون العدو وهو يقوم ببناء خط بارليف، ويؤكد أنه لن يستطيع أحد تحطيمه، ولكن الجندى المصرى لا يعرف المستحيل، وكان هناك يقين قوي لدى الجنود بأن الجيش المصرى سيلحق الهزيمة بالعدو وينجح فى تحطيم خط بارليف، الذى كان عبارة عن ساتر ترابي ذو ارتفاع كبير - من 20 إلى 22 مترا - وانحدار بزاوية 45 درجة على الجانب المواجه للقناة، وبه حوالى 20 نقطة حصينة تسمى "دشم" على مسافات تتراوح من 10 إلى 12 كم وفي كل نقطة حوالي 15 جندي دورهم هو الإبلاغ عن أي محاولة لعبور القناة وتوجيه المدفعية إلى مكان القوات التي تحاول العبور.
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وعن لحظة العبور فى السادس من أكتوبر الساعة الثانية ظهرا، قال العباسى، عندما حاءت اللحظة ظهرت الإرادة القوية والرغبة فى هزيمة العدو واسترداد سيناء، وبدأت القوات فى عبور قناة السويس، قائلا "كنا نشعر وكأن جنودا من السماء تساعدنا"، وكان الجنود يرددون "الله أ كبر الله أكبر".
وبعد العبور وتحطيم خط بارليف قال محمد أفندى العباسى "وجدت قائد الكتيبة المقدم ناجى مبروك ينادينى ويطلب منى رفع علم مصر قائلا "يا عباسى ارفع العلم المصرى"، وبمشاعر مختلطة ما بين الفرحة والدموع، رفع العباسى علم مصر على خط بارليف بعد أن مزق علم إسرائيل ووضعه تحت أقدامه، واصفا تلك اللحظة بأنها من أكثر لحظات حياته سعادة، وأن لحظة الفخر التى شعر بها فى ذلك الوقت لا يمكن نسيانها.
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وقال العباسى إن الجنود شعروا بفرحة لا يمكن وصفها عندما أذاعت القوات المسلحة بيان النصر الذى قالت فيه "أيها الإخوة المواطنون بسم الله الرحمن الرحيم نجحت قواتنا فى اقتحام قناة السويس فى قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع العلم المصرى على الضفة الشرقية"، وبعد الانتهاء من البيان ردد الجنود بكل فخر وعزة الله أكبر الله أكبر، وسجدوا شكرا لله.
حظى العباسي بالعديد من التكريمات أولها إهداء أحد المواطنين فيلا بمحافظة الجيزة تكريما للجندى الذى رفع العلم المصرى على خط بارليف، وذلك خلال حفل تكريم حضره ممدوح سالم رئيس الوزراء ومحمد عبد الغنى الجمسى وزير الدفاع وقتها وأهدى له الفيلا.