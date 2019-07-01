محمد العباسى.. رحيل أول من رفع علم مصر على خط بارليف

توفي صباح اليوم محمد محمد عبد السلام العباسى، أول من رفع علم مصر على أول نقطة حصينة بخط بارليف، فى حرب السادس من أكتوبر عام 1973، عن عمر يناهز 72 عاما.

تحرير:هالة صقر ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

محمد العباسى

7 سنوات قضاها الجندى محمد محمد عبد السلام العباسى، تحت مظلة الخدمة العسكرية، دون أن يكل أو يمل، تحرقه نار الانتظار للحظة الحاسمة التى سيحرر فيها الجيش المصرى سيناء الحبيبة، كان يحلم باليوم الذى سيدمر فيه الجنود خط بارليف، وكان يطبق مع زملائه ما ورد فى الآية الكريمة "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، وكان إحساس الثأر يسيطر عليه بعد هزيمة 1967، ولم يكن يعلم أن الله سيحقق له أحلامه ويمنحه الفرصة للثأر، ويحظى بأن يكون أول من رفع علم مصر فوق أول نقطة حصينة بخط بارليف، ليسجد بعدها شكرا لله.

ولد محمد محمد عبد السلام العباسى وشهرته "محمد أفندى العباسى" بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وبعد حصوله على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، التحق بالجيش المصرى أول يونيو 1967، حيث عاصر النكسة، وأصبح حاملا على كتفيه مهمة ثقيلة وهى المشاركة فى تحرير الوطن وتلقين الإسرائيليين درسا لا ينسونه. وبمجرد التحاق