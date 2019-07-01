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محمد العباسى.. رحيل أول من رفع علم مصر على خط بارليف

توفي صباح اليوم محمد محمد عبد السلام العباسى، أول من رفع علم مصر على أول نقطة حصينة بخط بارليف، فى حرب السادس من أكتوبر عام 1973، عن عمر يناهز 72 عاما.
تحرير:هالة صقر ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
محمد العباسى
محمد العباسى
7 سنوات قضاها الجندى محمد محمد عبد السلام العباسى، تحت مظلة الخدمة العسكرية، دون أن يكل أو يمل، تحرقه نار الانتظار للحظة الحاسمة التى سيحرر فيها الجيش المصرى سيناء الحبيبة، كان يحلم باليوم الذى سيدمر فيه الجنود خط بارليف، وكان يطبق مع زملائه ما ورد فى الآية الكريمة "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، وكان إحساس الثأر يسيطر عليه بعد هزيمة 1967، ولم يكن يعلم أن الله سيحقق له أحلامه ويمنحه الفرصة للثأر، ويحظى بأن يكون أول من رفع علم مصر فوق أول نقطة حصينة بخط بارليف، ليسجد بعدها شكرا لله.
ولد محمد محمد عبد السلام العباسى وشهرته "محمد أفندى العباسى" بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وبعد حصوله على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، التحق بالجيش المصرى أول يونيو 1967، حيث عاصر النكسة، وأصبح حاملا على كتفيه مهمة ثقيلة وهى المشاركة فى تحرير الوطن وتلقين الإسرائيليين درسا لا ينسونه. وبمجرد التحاق
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كيف تطور الحكومة منظومة الري في ظل الفقر المائي؟

تعاني مصر فقرا مائيا، حيث ثبات حصة مصر المائية منذ سنوات عند 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يعني تناقص نصيب الفرد من المياه عند 600 متر مكعب، وهذه الكمية تعني دخول مصر مرحلة الفقر المائي، إذ إن نصيب الفرد من المياه عالميا ألف متر مكعب. ولا تزال مصر تعتمد على طريقة الري التقليدية، وهى الري بالغمر في أغلب الأراضي القديمة بالوادي والدلتا. وتبحث الحكومة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إعداد خطة موحدة للتوسع في مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة.
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تشييع جثمان أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر (صور)

شيع المئات من أهالي مدينة «القُرين» بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان البطل محمد محمد عبد السلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأول من رفع العلم المصري على الضفة الغربية لقناة السويس، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل منزله بالمدينة عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أكثر من 46 عامًا مضت على الحرب. صرح الراحل قبل وفاته بأن أمنيته الوحيدة كانت زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنه فور ذهابه إلى إحدى الهيئات الحكومية للتقدم بطلبه، عنّفه أحد المسؤولين هناك قائلا: «إنت عملت إيه علشان تحج»، حسب تعبيره.
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اشتراطات المدارس الخاصة.. كابوس يؤرق أولياء الأمور

يحلم الآباء والأمهات دائما بمستقبل باهر لأبنائهم، وبمجرد أن يحدث الحمل يبدأ الزوجان فى وضع خطة تعليمية لطفلهما، بل وقد يستعدان ماديا منذ ولادة الطفل حتى يتمكنا من إلحاقه بالمدارس الخاصة، وتوفير حياة كريمة له، ولكن لم يخطر ببالهما يوما أن كل ما تم وضعه من خطط مستقبلية يتوقف على لقاء داخل غرفة مغلقة ما بين الطفل وإدارة المدرسة، ليستقبل الطفل مجموعة من الأسئلة الغريبة والتى بناء عليها تحدد إدارة المدرسة ما إذا كانت ستقبل الطفل من عدمه، وهو ما يضع أولياء الأمور تحت ضغط مستمر حتى يقبل الطفل فى مدرسة ما وتنطبق عليه الاشتراطات المبالغ فيها.
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«الامتحانات»: لا أخطاء في علم النفس (مستند)

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن مستشار علم النفس والاجتماع أرسل تقريرا فنيا للوزارة، أكد فيه أنه لا توجد أخطاء فنية في امتحان علم النفس، وذلك بعد الرجوع إلى الكتاب المدرسي. وحسب عبد الحكم، أفاد التقرير بأن العبارة الخاصة بسؤال "المثير الشرطي قادر بمفرده على الاستجابة الطبيعية" صواب، والمطلوب شرح الاستجابة الشرطية فقط والعبارة جاءت نصا من الكتاب المدرسي "ص 11" تحت عنصر الاستجابة الشرطية ولذلك فإن السؤال لا يحتمل إجابتين.
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وفاة «العباسي» أول من رفع العلم المصري في حرب أكتوبر

توفي محمد محمد عبد السلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأول من رفع العلم المصري على الضفة الغربية لقناة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل منزله بمدينة «القرين» بمحافظة الشرقية، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أكثر من 46 عامًا مضت على الحرب. صرح الرجل قبل وفاته بأن أمنيته الوحيدة كانت زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنه فور ذهابه إلى إحدى الهيئات الحكومية للتقدم بطلبه، عنّفه أحد المسؤولين هناك قائلا: «إنت عملت إيه علشان تحج»، حسب تعبيره.
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الأزهر ودار الإفتاء يدينان هجوم العريش

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء. وأشاد الأزهر بجهود رجال الشرطة في التصدي لأعداء الوطن ومطاردتهم والحفاظ على أمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة أبطالنا، مطالبًا الشعب المصري بالوقوف جانب رجال الشرطة وقواتنا المسلحة في حربهم ضد خفافيش الظلام. وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسر الشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورحمته، وأن ينعم على مصرنا والعالم بالأمن والسلام.
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شكري: نأمل استئناف وفود السياح الروس بشكل كامل

صرح وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، بأن مصر تأمل في استئناف تدفق السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية بشكل كامل، إذ أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لاستعادة الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات، قائلا: "نأمل أن تعود السياحة الروسية إلى مستواها السابق، وأن يستمتع الناس بالمنتجعات المصرية والمواقع التاريخية كما كانوا من قبل، إن المطارات المصرية ستكون جاهزة قريباً لاستقبال السياح الروس"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
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وفاة الصحفي جمال أبو طالب: شارك في تغطية حرب أكتوبر

توفي، اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي جمال أبو طالب رئيس قسم التحقيقات الصحفية الأسبق في وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن عمر يناهز 80 عاما، لتفقد بذلك الوكالة أحد أبنائها المخلصين. وعمل أبو طالب عمل محررا عسكريا للوكالة خلال الفترة من 1967 حتى 1973، وشارك في تغطية انتصارات حرب أكتوبر كما عمل مراسلا للوكالة في اليمن، ثم سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل بصحيفة "الاتحاد"، ثم مستشارا لرئيس تحرير الوكالة، وتولى الإشراف على قسم التحقيقات الصحفية والتصوير بها.
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