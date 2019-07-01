زوجة فى دعوى خلع: «حبيت أوفر المؤخر لأمه»

من لحظة الاتفاق على الزواج ذاقت سم حماتها لكنها سامحت وتغافلت فلاحقتها سموم الحماة بعد إتمام الزواج .. زوجها كرر كلمات أمه باستكثار قيمة مؤخر صداقها فلجأت للمحكمة

تحرير:سماح عوض الله ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

ندم زوجة - تعبيرية

باتت تراه كببغاء يردد كل ما تمليه عليه والدته دون تفكير أو تدبر، حتى أنه بات يتناسى واقعهم ويردد كلمات أمه التى لا أساس لها من الصحة، بما دفع الزوجة إلى التخلص من زوجها بإقامة دعوى خلع ضده، عقابًا له على آخر كلمات التقطها من والدته، وألقاها على مسامعها ومسامع أسرتها، جراء خلاف أسري بينهما، معتقدًا أنه على صواب وأنه مظلوم، فيما رأت الزوجة من وجهة نظرها أن خطأه يصل حد الإثم الذى لا تستقيم معه الحياة الزوجية، خاصة لما علمت أن زوجها ووالدته يرفضان تطليقها من أجل قيمة مؤخر الصداق، فقررت توفيره لهما بالخلع.

«متسواش المؤخر اللى اتكتب لها» كانت تلك المقولة هى التى ألقتها الحماة إلى ابنها، الذى أخذ الكلمة من أمه ورددها على زوجته فى خلاف أسري بينهما، ومع هدوء الخلافات ومحاولات الصلح لم يكن يسيطر على فكر الزوجة إلا جملة: «متسواش المؤخر اللى مكتوب لها»، ومن شدة استياء الزوجة وغضبها كانت