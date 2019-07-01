10 محطات في حياة عزت أبو عوف.. مأساة بسبب السادات

بعد توقف «البلاك كوتس»، بدأ عزت أبو عوف تكوين فرقته الخاصة واعتمد على العنصر النسائي مع شقيقاته "مها، منال، ميرفت ومنى"، ليؤسس فرقة «فور إم» في عام 1979

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

الفنان عزت أبو عوف هو أحد أهم الأسماء الفنية التي برزت في مصر منذ فترة الثمانينيات وما تلاها وحتى يومنا هذا، والذي رحل فيه عن عالمنا بعد رحلة مرض طويلة، بدأت منذ رحيل زوجته وحب عمره "فاطيما" في عام 2012، وطوال هذه السنوات طالته شائعات الوفاة وطالما كان ينفيها بظهوره الفني الذي قلّ كثيرًا. وبالإضافة للنجاحات الفنية الكبيرة التي حققها النجم الكبير الراحل على المستويين الغنائي والتمثيلي، فإن حياته على الجانب الشخصي كانت مليئة بالمحطات المهمة والتي نرصدها في السطور التالية.

نشأته وُلد الفنان عزت أبو عوف واسمه الحقيقي، عزت أحمد شفيق أبو عوف، في القاهرة 21 أغسطس عام 1948، في بيت فني وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، وكان عزت أبو عوف متفوقًا في دراسته بشكل كبير، حيث التحق بكلية الطب بناء على رغبة والده، ليتخرج في كلية الطب في القاهرة، ولكن ميله

نشأته

وُلد الفنان عزت أبو عوف واسمه الحقيقي، عزت أحمد شفيق أبو عوف، في القاهرة 21 أغسطس عام 1948، في بيت فني وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، وكان عزت أبو عوف متفوقًا في دراسته بشكل كبير، حيث التحق بكلية الطب بناء على رغبة والده، ليتخرج في كلية الطب في القاهرة، ولكن ميله إلى الفن جعله ينتمي إلى أشهر فرق الموسيقى الغربية فى مصر، كعازف على الأورج.

السادات

كشف عزت أبو عوف عن أسرار المأساة التي عاشتها أسرته بسبب الرئيس الراحل أنور السادات، وحالة الاكتئاب التي عاشها والده بعدما أجبره الرئيس الراحل على ترك عمله، وقال: "أنا ابن الدكتور أحمد شفيق أبو عوف أحد الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة 23 يوليو 1952، وبكل أسف لم يحصد والدي إلا المتاعب السياسية، فقد حدث خلاف بينه وبين السادات في الفترة التي كان يشغل فيها منصب رئيس مجلس الأمة، وكان والدي عضوا بالمجلس، ولم ينس السادات هذا الخلاف وعندما شغل منصب رئيس الجمهورية 1970 أطاح بوالدي وأجبره على ترك عمله، وحاول والدي تجاوز المحنة وتحلى بالصبر، ولكن أنا والأسرة تأثرنا جدًا ماديًا ومعنويًا، عشنا فترة جوع غير عادية، ولا أبالغ إذا قلت إن والدتي كانت تقدم لنا الماء بالملح على أنه شوربة، وباختصار أنا باكره السياسة لأنها أصابت والدي بالاكتئاب وجعلتني أعرف معنى الجوع".

Les Petits Chats

أسس عزت أبو عوف في أواخر الستينيات فرقة "Les Petits Chats" مع الفنان عمر خورشيد والفنان عمر خيرت والفنان هاني شنودة.

البلاك كوتس

كما انضم لفرقة «البلاك كوتس»، التي أسسها إسماعيل الحكيم، ابن الكاتب المصري الكبير توفيق الحكيم، واشتهرت الفرقة في أواخر الستينيات وبدايات السبعينيات من القرن العشرين في كل أنحاء مصر ولكنها توقفت بعد وفاة مؤسسها عام 1978.

فور إم

بعد توقف «البلاك كوتس»، بدأ عزت أبو عوف تكوين فرقته الخاصة واعتمد على العنصر النسائي متبعاً مثال فرقة «البوني إم» المشهورة في ذلك الوقت، وتعاون أبو عوف مع أخواته البنات: مها، منال، ميرفت، منى، وكان يقوم بالبروفات في قبو فيلتهم في الزمالك، ليؤسس فرقة «فور إم» في عام 1979 والتي أسهمت في ترسيخ اسم عزت أبو عوف وشهرته إلى حد كبير.

ذاع صيت الفرقة في الألحان، التي من أشهرها: "الليلة الكبيرة، دبدوبة التيخينة، مغنواتي، لا عاجبك كده ولا كده، جنون الديسكو" وغيرها الكثير، كما قدمت عدداً من المسرحيات أبرزها «عشرة على باب الوزير».

المركب

سـرعان مـا انفرط عقد الفريق بعد زواج إحدى شقيقاته، وتسبب ذلك في إحباط نفسي كبير لعزت أبو عوف، وأطلق لحيته وأصبح سمينًا، حتى اقترحت عليه زوجته السيدة فاطيما، أن يشتري مركبًا ويعيشا فيه، وبالفعل عاشا على المركب لمدة عامين.

التمثيل

دخل بعدها عالم التمثيل بعد ترشيحه من قبل خيري بشارة لدوره في فيلم «آيس كريم في جليم» مع عمرو دياب وجيهان فاضل وإخراج خيري بشارة عام 1992، وتفرغ للعمل في السينما والتليفزيون كما فعلت شقيقته مها أبو عوف، وبعده خاض مجال الإعلام لمدة 12 عامًا.

زواجه الأول

تزوج الفنان عزت أبو عوف من السيدة "فاطيما" في بداية حياته الفنية، وحرص على إبقائها بعيدًا عن الإعلام سواء هي أو أبناءهما، حتى رحلت في عام 2012 وسبب ذلك دخوله في أزمة نفسية كبيرة.

زواجه الثاني

بعد وفاة زوجته الأولى بـ3 سنوات، قرّر إعادة تجربة الزواج، وأشار إلى أنه ظلّ يفكر فيمن ستكون زوجته الجديدة، ثم قرر الزواج من مديرة أعماله "أميرة"، حيث إن معرفتهما بدأت قبل 18 عاماً، وعلاقتهما كانت قوية منذ سنوات، وأوضح أن صاحب هذا الاقتراح هو الفنان محمود قابيل، وقال أبو عوف إنه استغرب الاقتراح، قبل أن يعيد التفكير في الأمر، ويقرر أن يتزوجها.

اختفاء حفيدته

لم تقف الأزمات على وفاة حبيبة عمر عزت أبو عوف فقط ولكن اختفاء حفيدته جاء بمثابة الصدمة الكبرى له، حيث كان يظن أن حفيدته ستكون عوضًا له عن رحيل زوجته، فإذا بها تختفي فجأة، وقد حرم من حفيدته «صبا» بعد طلاق نجله من زوجته الأجنبية، حيث قامت الأخيرة بأخذها معها عند السفر.