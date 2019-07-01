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10 محطات في حياة عزت أبو عوف.. مأساة بسبب السادات

بعد توقف «البلاك كوتس»، بدأ عزت أبو عوف تكوين فرقته الخاصة واعتمد على العنصر النسائي مع شقيقاته "مها، منال، ميرفت ومنى"، ليؤسس فرقة «فور إم» في عام 1979
تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
الفنان عزت أبو عوف هو أحد أهم الأسماء الفنية التي برزت في مصر منذ فترة الثمانينيات وما تلاها وحتى يومنا هذا، والذي رحل فيه عن عالمنا بعد رحلة مرض طويلة، بدأت منذ رحيل زوجته وحب عمره "فاطيما" في عام 2012، وطوال هذه السنوات طالته شائعات الوفاة وطالما كان ينفيها بظهوره الفني الذي قلّ كثيرًا. وبالإضافة للنجاحات الفنية الكبيرة التي حققها النجم الكبير الراحل على المستويين الغنائي والتمثيلي، فإن حياته على الجانب الشخصي كانت مليئة بالمحطات المهمة والتي نرصدها في السطور التالية.
نشأته وُلد الفنان عزت أبو عوف واسمه الحقيقي، عزت أحمد شفيق أبو عوف، في القاهرة 21 أغسطس عام 1948، في بيت فني وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، وكان عزت أبو عوف متفوقًا في دراسته بشكل كبير، حيث التحق بكلية الطب بناء على رغبة والده، ليتخرج في كلية الطب في القاهرة، ولكن ميله
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تشييع جثمان عزت أبو عوف من السيدة نفيسة

وصل قبل صلاة الظهر، جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف، إلى مسجد السيدة نفيسة، ومن ثم أُقيمت صلاة الجنازة على النجم الكبير فقيد الوسط الفني، حيث رافق جثمان الراحل ابنته المخرجه مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، ومجموعة من الأصدقاء والأقارب، بجانب الفنان منير مكرم، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية، وأيضًا شقيقته مها أبو عوف التي وصلت قبل الجنازة بدقائق لمطار القاهرة، حيث كانت تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.
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«كوستا.. بجاتو»| 7 أعمال درامية لا تنسى لعزت أبو عوف

عزت أبو عوف واحد من أبرز الفنانين على الساحة، الذى دخل إلى قلوب المشاهدين دون استئذان؛ ربما بسبب أدائه السهل البسيط وملامحه الهادئة الرقيقة فى التعامل، والذي يجعلك تشعر أنك أمام مايسترو يعزف كلماته، فهو صاحب المواهب المتعددة، عرفه الجمهور من خلال فرقة «فور إم» كعازف موسيقى مع شقيقاته الأربع، لينغمس بعد ذلك فى التمثيل مع بداية التسعينيات بأدوار ثانوية حتى صار واحدا من بهوات الفن، الذي جرى فى عروقه فترك من أجله مهنته كطبيب، حبا فى التمثيل الذي ظل يعطيه حتى آخر أيام في حياته، رغم تدهور صحته فى الفترة الأخيرة.
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وفاة الفنان عزت أبو عوف عن عمر يناهز 70 عامًا

توفى اليوم الإثنين، الفنان عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة التي مكث بها نحو شهر ونصف تقريبًا. يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، حيث كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم الكبير تامر حسنى. وكان أبو عوف قد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، منذ أيام، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية.
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رحل ليلتقي «فاطيمة».. عزت أبو عوف عاشق حتى الموت

استيقظ المصريون والعرب، اليوم الإثنين، على خبر صادم، وهو رحيل الفنان الكبير الدكتور عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، والذي مكث فيه نحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم الكبير تامر حسنى. وكان أبو عوف قد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها عن تفاصيل حالته الصحية، ثم خرجت شقيقته مها أبو عوف لتؤكد أن حالته حرجة، قبل أن يرحل عنا ويلقى ربه.
عزت-أبو-عوف (2)

«كوستا.. بجاتو»| 7 أعمال درامية لا تنسى لعزت أبو عوف

عزت أبو عوف واحد من أبرز الفنانين على الساحة، الذى دخل إلى قلوب المشاهدين دون استئذان؛ ربما بسبب أدائه السهل البسيط وملامحه الهادئة الرقيقة فى التعامل، والذي يجعلك تشعر أنك أمام مايسترو يعزف كلماته، فهو صاحب المواهب المتعددة، عرفه الجمهور من خلال فرقة «فور إم» كعازف موسيقى مع شقيقاته الأربع، لينغمس بعد ذلك فى التمثيل مع بداية التسعينيات بأدوار ثانوية حتى صار واحدا من بهوات الفن، الذي جرى فى عروقه فترك من أجله مهنته كطبيب، حبا فى التمثيل الذي ظل يعطيه حتى آخر أيام في حياته، رغم تدهور صحته فى الفترة الأخيرة.
عزت-ابو-عوف

وفاة الفنان عزت أبو عوف عن عمر يناهز 70 عامًا

توفى اليوم الإثنين، الفنان عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة التي مكث بها نحو شهر ونصف تقريبًا. يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، حيث كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم الكبير تامر حسنى. وكان أبو عوف قد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، منذ أيام، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية.
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أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، محبي الفنان عزت أبو عوف على صحته، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»: إن حالته مستقرة، وطلب من الجمهور الدعاء له. وكان الفنان عزت أبوعوف نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية، وطالبت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، عبر فضائية mbc مصر، جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما يتم نشره عن الحالة الصحية لأبو عوف لأن له أسرة ومحبين ومعجبين وتهمهم حالته الصحية ويتابعون كل حرف ينشر عنه باهتمام شديد.
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