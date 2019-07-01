عطل في قطار «الزنكلون» بالشرقية.. وإصابة 3 ركاب

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

قطار - أرشيفية

أصيب ثلاثة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الإثنين، وذلك في أثناء تدافعهم للخروج من قطار ركاب تعطلَ بمحطة قطارات «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي بمدينة الزقازيق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتمت إعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى بعد توقفها لعدة دقائق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بحدوث عطل في أحد قطارات الركاب على رصيف محطة قطارات «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق. وأسفر الحادث عن تدافع الركاب، ما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص منهم بسحجات