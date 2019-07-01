جريمة

عطل في قطار «الزنكلون» بالشرقية.. وإصابة 3 ركاب

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية
أصيب ثلاثة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الإثنين، وذلك في أثناء تدافعهم للخروج من قطار ركاب تعطلَ بمحطة قطارات «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي بمدينة الزقازيق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتمت إعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى بعد توقفها لعدة دقائق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بحدوث عطل في أحد قطارات الركاب على رصيف محطة قطارات «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق. وأسفر الحادث عن تدافع الركاب، ما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص منهم بسحجات
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سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد حيدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر قش مقتولا بالطريق العام قرب قرية «حمادة» التابعة لدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ونجل شقيقته، وذلك انتقامًا منه بعدما تسبب في خسائر لهما بحرق قش الأرز، بينما جرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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زوجة فى دعوى خلع: «حبيت أوفر المؤخر لأمه»

باتت تراه كببغاء يردد كل ما تمليه عليه والدته دون تفكير أو تدبر، حتى أنه بات يتناسى واقعهم ويردد كلمات أمه التى لا أساس لها من الصحة، بما دفع الزوجة إلى التخلص من زوجها بإقامة دعوى خلع ضده، عقابًا له على آخر كلمات التقطها من والدته، وألقاها على مسامعها ومسامع أسرتها، جراء خلاف أسري بينهما، معتقدًا أنه على صواب وأنه مظلوم، فيما رأت الزوجة من وجهة نظرها أن خطأه يصل حد الإثم الذى لا تستقيم معه الحياة الزوجية، خاصة لما علمت أن زوجها ووالدته يرفضان تطليقها من أجل قيمة مؤخر الصداق، فقررت توفيره لهما بالخلع.
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مصرع مواطن وإصابة آخرين فى انهيار عقار بإمبابة

شهدت منطقة إمبابة انهيار عقار، كائن بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة، مما أسفر عن مصرع أحد ساكنيه، وإصابة آخرين، وجار البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض، إذ هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل العقار، فور سقوطه واتصال الأهالي بشرطة النجدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق واتخاذ شئونها، بينما يتابع رجال الإنقاذ عملهم بغلق محولات الكهرباء والغاز فى نطاق العقار المنهار، ورفع الأنقاض بحثُا عن ساكن يُرجح وجوده أسفل الأنقاض.
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«اقتحام السجون» على أجندة محاكمات الاثنين

يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم الاثنين، وأبرز القضايا المعروفة إعلاميًا المنظورة اليوم إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين، ، بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، وآخرين.
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«دفنه في حفرة».. سائق يقتل عاملًا انتقامًا لشرف عمه

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الاختفاء جريمة قتل أقدمَّ عليها سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ بعدما أنهى حياة المجني عليه ودفنه في أرض مزرعة دواجن، انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط المتهم وزوجة عمه، فيما جرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
محكمة

إحالة خباز في الشرقية للجنايات لقتله زوجته وحرقها

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة خباز إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل زوجته وإقدامه على التخلص منها بمعاونة سائق تروسيكل، بعدما عاونه الأخير على نقلها إلى جوار مصرف قرية «العزيزية» التابعة لدائرة المركز، عقب 12 عامًا من الزواج توجت بأربعة أبناء وانتهت بجريمة قتل شنعاء لم يكتفي الزوج فيها بالقتل فقط، بل أحرق الجثة لإخفاء جريمته.
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تجديد حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «نخاس الشرقية»

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس فتاة مراهقة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل وذبح شقيقتيها، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدها بعلاقتها العاطفية مع أحد شباب المنطقة ومحادثتهما الهاتفية في غياب والديها، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالشرقية

أصيب أربعة أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «الزقازيق – أبو حماد» بمحافظة الشرقية، وذلك بالقُرب من كوبري «الشباب» بدائرة مركز شرطة أبو حماد، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وانتقلت قوات شرطية إلى موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة تسيير الطريق أمام حركة مرور السيارات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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