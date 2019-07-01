نجم ريال مدريد سلاح الملكي لضم ماني

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

ساديو ماني

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، وأضافت أن إدارة الملكي ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ماني. ويريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية، علمًا بأن أسينسيو، أحد أهداف يورجن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.

وتبلغ القيمة السوقية لماركو أسينسيو البالغ من العمر 23 عاما، نحو 85 مليون جنيه إسترليني، وهو من اللاعبين المفضلين لدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لكن تعاقد الملكي مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش، قد يقنع المدرب الفرنسي بالاستغناء عنه. ويتطلع ساديو ماني (الذي حصد مع ليفربول لقب دوري أبطال

وتبلغ القيمة السوقية لماركو أسينسيو البالغ من العمر 23 عاما، نحو 85 مليون جنيه إسترليني، وهو من اللاعبين المفضلين لدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لكن تعاقد الملكي مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش، قد يقنع المدرب الفرنسي بالاستغناء عنه.



ويتطلع ساديو ماني (الذي حصد مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا مؤخرا)، للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، واصفا هذا الإنجاز بالحلم المجنون، حيث قال ماني في حوار مطول مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "الفوز باللقب لأول مرة في تاريخ السنغال سيكون إنجازا مهيبا، ويجعلني مستعدا لمبادلة لقب دوري أبطال أوروبا بكأس الأمم الإفريقية".

