رياضة

نجم ريال مدريد سلاح الملكي لضم ماني

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
ساديو ماني
ساديو ماني
كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، وأضافت أن إدارة الملكي ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ماني. ويريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية، علمًا بأن أسينسيو، أحد أهداف يورجن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.
وتبلغ القيمة السوقية لماركو أسينسيو البالغ من العمر 23 عاما، نحو 85 مليون جنيه إسترليني، وهو من اللاعبين المفضلين لدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لكن تعاقد الملكي مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش، قد يقنع المدرب الفرنسي بالاستغناء عنه. ويتطلع ساديو ماني (الذي حصد مع ليفربول لقب دوري أبطال
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تتويج-ليفربول‎ (3)

مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
ماوريسيو-بوكيتينو (2)

لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
مورينيو (1)

مورينيو: أنا مريض بالفوز.. وهذا النادي لا يناسبني

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إنه لن يدير أبدا ناديا لا يلعب للفوز، وذلك وسط تكهنات تربطه بوظيفة المدير الفني الشاغرة في نيوكاسل يونايتد، حيث غادر رافا بينيتيز نادي نيوكاسل، وذلك بعد فشل محادثاته مع المالك مايك آشلي بشأن عقده الجديد. واختير مورينيو من بين أوائل المرشحين لهذا الدور، وهو المرشح المفضل لدى بعض المراهنين، إذ إنه يظل خارج السوق منذ إقالته من قبل اليونايتد في ديسمبر، كما أن من بين المرشحين الآخرين لقيادة نيوكاسل، كلاوديو رانييري وديفيد مويس وميكيل أرتيتا وشون ديتش وكريس هويتون وأفرام جرانت.
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فرحة فينالدوم لاعب ليفربول (2)

فينالدوم: تطورنا كثيرًا.. وفان ديك نادرًا ما يخطئ

كشف جيني فينالدوم، لاعب ليفربول، عن أن قدرة الفريق على الفوز بالمباريات التي لم يقدم فيها وزملاؤه أفضل أداء لهم خلال الموسم المنصرم تعكس مدى تطور الفريق تحت إمرة يورجين كلوب، وقال فينالدوم: "لقد تطورنا كثيرا، ليس فقط على صعيد النتائج، بل على صعيد الأداء في الملعب أيضا، فقد أصبح أداؤنا أكثر نضجا مع مرور الوقت، إذ بدأنا الموسم بشكل رائع واستطعنا الفوز بالعديد من المباريات الصعبة التي كان من الصعب علينا الفوز بها في الماضي لو لم نظهر بالمستوى المطلوب. في الموسم الماضي كان الأمر مختلفا فقد تعلمنا الكثير وأصبح كل اللاعبين أفضل مما كانوا عليه".
ساديو-ماني

ماني: سنحاول بأقصى ما لدينا لتحقيق ما هو استثنائي

يؤمن ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي ونادي ليفربول الإنجليزي، بقدرته على أن يكون أفضل في الموسم المقبل (2019-2020)، بعد أن كان الموسم الماضي (2018-2019) الأفضل تهديفيا له بالوصول للهدف 26 في جميع المسابقات، وساهم ماني في تتويج الريدز بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام هوتسبير، وإنهاء الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة، وقال ساديو ماني صاحب الـ27 عامًا، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: "لأكون صريحا، أظن أنني تطورت كثيرا في إنهاء الهجمات. في كل موسم أتطور، وسأظل أعمل بقوة أكبر حتى أتطور أكثر".
محمد-صلاح (5)

حلم البريميرليج يدفع صلاح لرفض عرض ريال مدريد

رفض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الرحيل عن ليفربول، على الرغم من استعداد كل من يوفنتوس وريال مدريد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدماته، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، التي أشارت أيضًا إلى تفكير صلاح في الانضمام إلى ريال مدريد أو العودة إلى إيطاليا من جديد بعدما لعب في السابق في صفوف روما، إلا أنه لم يعد متحمسًا لتلك الفكرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتحوله إلى بطل في ملعب الأنفيلد، إذ يرى أن ذلك ليس الوقت المناسب للرحيل.
صلاح-وماني‎

فابينيو: ماني استثنائي ودائمًا يصنع الفارق

بعد الظروف الصعبة التي تغلب عليها خلال الموسم المنصرم، أعرب البرازيلي فابينيو، نجم ليفربول، عن رضاه عن موسمه الأول مع الريدز، وقال فابينيو للموقع الرسمي لناديه: "موسمي الأول كان جيدًا. كنت أعلم أنني سأحتاج إلى بعض الوقت لتعلم بعض الأشياء والتكيف مع الوضع الجديد، وأعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد. لم يستمر الأمر طويلا، وأتذكر أنني لم أشارك أساسيا منذ البداية، وعلى الرغم من محاولة إقناعي لنفسي بأنني أحتاج للعمل بجد أكثر وأن أتحلى بالصبر، فلم يكن سهلا عليّ تقبل واقع عدم مشاركتي مع الفريق، ولكن هذا أصبح من الماضي الآن، وبعد ذلك أصبحت عنصرًا أساسيا".
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