فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«القومي للترجمة» يكرم بشير السباعي بحضور جابر عصفور

تحرير:كريم محجوب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
المترجم بشير السباعي
المترجم بشير السباعي
‎يستضيف المركز القومى للترجمة، مساء غد الثلاثاء، فعاليات ندوة تكريم اسم المترجم الراحل بشير السباعي، في قاعة طه حسين بمقر المركز، بحضور وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، والمستشار الثقافى الفرنسى محمد عبدالله، ومدير المركز القومي للترجمة الدكتور أنور مغيث، والدكتور محمد النعمان، وسارة السباعي، ويدير الندوة الدكتور محمد عفيفي. حصل الراحل على العديد من الجوائز، ومنها جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 1996، جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة عام 2010 وجائزة كافافى عام 2011.
أثرى بشير السباعي المكتبة العربية لما قدمه من مؤلفات ومترجمات مهمة مثل: موسوعة "مسألة فلسطين" الواقعة في عشرة أجزاء، وكتاب "الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر.. الاستشراق المتأسلم في فرنسا (1698- 1798)". ومن أشهر أعماله أيضًا: "بونابرت والإسلام.. بونابرت والدولة اليهودية"، و"المشرق العربي في الزمن
اقرأ المزيد
محمد هنيدى

قبل بدء حملة الدعاية| تذاكر مسرحية هنيدي تنفد من جدة

قال المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لشركة "كايرو شو" المنتجة لمسرحية "3 أيام في الساحل"، حول العرض المسرحي للعمل في السعودية، إن التذاكر الخاصة بكل العروض المقرر تقديمها على المسرح العربي في مدينة جدة بدءا من بعد غد الأربعاء، 3 يوليو، أوشكت على النفاد بالكامل. وهو ما وصفه الهواري بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات، رغم أنه لم تبدأ الحملات الدعائية بالمدينة بعد، وأعرب الهواري عن سعادته البالغة وأن هذا ليس بغريب على الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة، والموهوب محمد هنيدي فارس الكوميديا بصفة خاصة.
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.
عزت-ابو-عوف (2)

«الفني للمسرح» ينعي عزت أبو عوف: حياة حافلة بالفن

نعى البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وجميع العاملين فيه، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض. وقال "البيت": "ببالغ الحزن والأسى ننعي الفنان عزت أبو عوف بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". رحل عزت أبو عوف عن دنيانا عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث كان يتلقى العلاج فيه لنحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
اقرأ المزيد من الأخبار
بشير-السباعى

«القومي للترجمة» يصدر آخر أعمال الراحل بشير السباعي

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور المغيث، اليوم الثلاثاء، نسخة مترجمة من كتاب "الأزمات الشرقية.. المسألة الشرقية واللعبة الكبرى 1768- 1914" للمؤرخ الفرنسي هنري لورنس، والكتاب آخر من ترجمه بشير السباعي. تدور أحداث الكتاب في أوائل القرن الواحد والعشرين، إذ بدأت حالة هائلة من عدم الاستقرار تجتاح منطقة الشرق الأوسط، وكانت الشرارة في عام 2003 بغزو العراق، ثم وصلت إلى ذروتها منذ بداية عام 2011، بانطلاق ثورات الربيع العربي. هنرى لورنس له عدد كبير من الأعمال المؤرخة لحقب مهمة في التاريخ العربي والإسلامي.
جابر-عصفور

صراع جوائز الدولة يحتدم.. حسن طلب يهاجم جابر عصفور

عُقد اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتفوق، والنيل، والتقديرية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، وجمع من الفنانين والكتاب. وفي أثناء المؤتمر قالت عبد الدايم إن هذا اليوم يوم نترقبه كل عام للتصويت على جوائز الدولة. كما قال عزمي إن هذا اليوم هو عرس ثقافي، حيث يتم الإعلان فيه عن أكبر وأعرق جائزة في مصر والوطن العربي.
الدكتور-أنور-مغيث-مدير-المركز

القومي للترجمة: جوائز للجميع بمسابقة اللغة الصينية

فتح المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، باب التقديم لمسابقة الترجمة عن اللغة الصينية، في جولتها الأولى، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 18 يونيو، ويستمر باب قبول الأعمال مفتوحًا لمدة 3 أشهر، وتم تحديد قيمة الجوائز المقدرة بـ4 جوائز، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2000 دولار، وتبلغ قيمة الجائزة الثانية للفائز بالمركز الثاني 1000 دولار، وللمركز الثالث مبلغ 500 دولار، أما الجائزة الرابعة خُصصت لكل المشاركين في المسابقة ولم يحالفهم حظ الفوز وتقدر بمبلغ 200 دولار وذلك تحفيزًا لهم.
الدكتور-أنور-مغيث-مدير-المركز

«القومي للترجمة» يطلق جائزة الترجمة عن الصينية

‎قرر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، إطلاق أول جائزة للترجمة عن اللغة الصينية، بالتعاون مع المركز الثقافى الصينى بالقاهرة. وأكد مغيث أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي "المركز" إلى خلق جيل جديد من شباب المترجمين، مشيرا إلى أن "القومي للترجمة" رأى ضرورة إطلاق هذه الجائزة تشجيعا للشباب على الترجمة عن الصينية، التي لا تزال الترجمة عنها محدودة حتى الآن، مقارنة بالترجمة إلى اللغات الأخرى. وأضاف مغيث أن هذه الجائزة تم الإعداد لها على مدار شهور مضت، قبل الكشف عنها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org