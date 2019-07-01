«القومي للترجمة» يكرم بشير السباعي بحضور جابر عصفور

تحرير:كريم محجوب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

المترجم بشير السباعي

‎يستضيف المركز القومى للترجمة، مساء غد الثلاثاء، فعاليات ندوة تكريم اسم المترجم الراحل بشير السباعي، في قاعة طه حسين بمقر المركز، بحضور وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، والمستشار الثقافى الفرنسى محمد عبدالله، ومدير المركز القومي للترجمة الدكتور أنور مغيث، والدكتور محمد النعمان، وسارة السباعي، ويدير الندوة الدكتور محمد عفيفي. حصل الراحل على العديد من الجوائز، ومنها جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 1996، جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة عام 2010 وجائزة كافافى عام 2011.

أثرى بشير السباعي المكتبة العربية لما قدمه من مؤلفات ومترجمات مهمة مثل: موسوعة "مسألة فلسطين" الواقعة في عشرة أجزاء، وكتاب "الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر.. الاستشراق المتأسلم في فرنسا (1698- 1798)". ومن أشهر أعماله أيضًا: "بونابرت والإسلام.. بونابرت والدولة اليهودية"، و"المشرق العربي في الزمن