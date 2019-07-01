بزيادة 15 %.. بدء صرف معاشات شهر يوليو اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

صرف المعاشات

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، الاثنين، الموافق 1 يوليو 2019، صرف معاشات شهر يوليو لحوالي 9.8 مليون مواطن. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات، والبنوك تمهيداً لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وصرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة. كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية وذلك بالنسبة للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقي التأمينات العام والخاص.

وبالنسبة للمعاشات المحولة لمكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سيتم تقديم الصرف لهم اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 4 يوليو 2019، بدلًا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيجري الصرف اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة المعاشات