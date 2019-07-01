لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

ماوريسيو بوكيتينو

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".

وواصل ماوريسيو بوكيتينو: "يتمتع بيب جوارديولا بالسيطرة الكاملة على خطط مانشستر سيتي، وهذا نموذج مختلف عن توتنهام هوتسبير ونوادٍ أخرى". وأردف مدرب توتنهام هوتسبير: "بيع اللاعبين وتحديد العقود وتقديمها وشراء اللاعبين، هي أمور تعتمد فقط على المدير الفني في حالة بيب وكلوب، والأمور ليست هي نفسها في الأندية

وواصل ماوريسيو بوكيتينو: "يتمتع بيب جوارديولا بالسيطرة الكاملة على خطط مانشستر سيتي، وهذا نموذج مختلف عن توتنهام هوتسبير ونوادٍ أخرى".



وأردف مدرب توتنهام هوتسبير: "بيع اللاعبين وتحديد العقود وتقديمها وشراء اللاعبين، هي أمور تعتمد فقط على المدير الفني في حالة بيب وكلوب، والأمور ليست هي نفسها في الأندية الأخرى مثل توتنهام".



ومن المتوقع أن يستقبل توتنهام أولى صفقاته منذ يناير 2018 مع وصول جاك كلارك من ليدز، وتبلغ تكلفة ضم اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، 10 ملايين جنيه إسترليني، وقد أنهى بالفعل الفحوصات الطبية.



يشار إلى أن ماوريسيو بوكيتينو قاد توتنهام هوتسبير إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم المنتهي، على الرغم من فشله في التوقيع مع أي لاعب خلال فترتي الانتقالات السابقتين.

