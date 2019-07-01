رياضة

لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو
كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
وواصل ماوريسيو بوكيتينو: "يتمتع بيب جوارديولا بالسيطرة الكاملة على خطط مانشستر سيتي، وهذا نموذج مختلف عن توتنهام هوتسبير ونوادٍ أخرى". وأردف مدرب توتنهام هوتسبير: "بيع اللاعبين وتحديد العقود وتقديمها وشراء اللاعبين، هي أمور تعتمد فقط على المدير الفني في حالة بيب وكلوب، والأمور ليست هي نفسها في الأندية
اقرأ المزيد
تتويج-ليفربول‎ (3)

مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
صلاح-وماني‎

نجم ريال مدريد سلاح الملكي لضم ماني

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، وأضافت أن إدارة الملكي ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ماني. ويريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية، علمًا بأن أسينسيو، أحد أهداف يورجن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.
مورينيو (1)

مورينيو: أنا مريض بالفوز.. وهذا النادي لا يناسبني

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إنه لن يدير أبدا ناديا لا يلعب للفوز، وذلك وسط تكهنات تربطه بوظيفة المدير الفني الشاغرة في نيوكاسل يونايتد، حيث غادر رافا بينيتيز نادي نيوكاسل، وذلك بعد فشل محادثاته مع المالك مايك آشلي بشأن عقده الجديد. واختير مورينيو من بين أوائل المرشحين لهذا الدور، وهو المرشح المفضل لدى بعض المراهنين، إذ إنه يظل خارج السوق منذ إقالته من قبل اليونايتد في ديسمبر، كما أن من بين المرشحين الآخرين لقيادة نيوكاسل، كلاوديو رانييري وديفيد مويس وميكيل أرتيتا وشون ديتش وكريس هويتون وأفرام جرانت.
اقرأ المزيد من الأخبار
فرحة فينالدوم لاعب ليفربول (2)

فينالدوم: تطورنا كثيرًا.. وفان ديك نادرًا ما يخطئ

كشف جيني فينالدوم، لاعب ليفربول، عن أن قدرة الفريق على الفوز بالمباريات التي لم يقدم فيها وزملاؤه أفضل أداء لهم خلال الموسم المنصرم تعكس مدى تطور الفريق تحت إمرة يورجين كلوب، وقال فينالدوم: "لقد تطورنا كثيرا، ليس فقط على صعيد النتائج، بل على صعيد الأداء في الملعب أيضا، فقد أصبح أداؤنا أكثر نضجا مع مرور الوقت، إذ بدأنا الموسم بشكل رائع واستطعنا الفوز بالعديد من المباريات الصعبة التي كان من الصعب علينا الفوز بها في الماضي لو لم نظهر بالمستوى المطلوب. في الموسم الماضي كان الأمر مختلفا فقد تعلمنا الكثير وأصبح كل اللاعبين أفضل مما كانوا عليه".
ليفربول‎ (1)

ليفربول Vs نوريتش سيتي| هل يتوج الريدز بالبريميرليج؟

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الخميس، عن جدول مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح فريق ليفربول، الذي يضم نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نظيره نوريتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

الاهتمام بكلوب وتقديم عرض لسانيه.. رومينيجيه يتحدث

نفى كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أو تقديم عرض للحصول على خدمات لوروا سانيه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعدما جاءت تصريحات رومينجيه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.
كلوب (2)

رسميًا.. كلوب يوجه الشكر لثنائي ليفربول

وجه نادي ليفربول الشكر لكل من دانييل ستوريدج الذي انضم من تشيلسي في يناير من عام 2013، وألبيرتو مورينو الذي جاء قادمًا من إشبيلية الإسباني في أغسطس من عام 2014، على ما قدماه من إسهامات رائعة خلال مشوارهما مع النادي وتمنى لهما التوفيق في مستقبلهما الكروي، ومن المنتظر أن يغادر اللاعبان الفريق هذا الصيف بعد انتهاء عقديهما مع النادي، ومن جانبه لم يفوت الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، الفرصة لتقديم الشكر لهما والتعبير عن تقديره لكل ما قاما به من أجل النادي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org