مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

ليفربول

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".

وأضاف هنري: "قدم لاعبونا كل ما لديهم منذ اليوم الأول في الموسم وحتى الأخير، الموسم كان طويلًا للغاية، ومع ذلك لعبوا على حقيقة إمكانياتهم وبذلوا جهدًا كبيرًا، ولم يهتم اللاعبون بهوية المنافس، حيث قدموا كل ما لديهم، وكانوا يستحقون الفوز بلقب الدوري، ولكننا أنهينا الموسم بلقب كبير وأنا سعيد لذلك". وعن

وأضاف هنري: "قدم لاعبونا كل ما لديهم منذ اليوم الأول في الموسم وحتى الأخير، الموسم كان طويلًا للغاية، ومع ذلك لعبوا على حقيقة إمكانياتهم وبذلوا جهدًا كبيرًا، ولم يهتم اللاعبون بهوية المنافس، حيث قدموا كل ما لديهم، وكانوا يستحقون الفوز بلقب الدوري، ولكننا أنهينا الموسم بلقب كبير وأنا سعيد لذلك".



وعن قائمة الفريق في موسم 2019- 2020، أشار هنري إلى حاجة ليفربول لمجهودات كل من أليكس أوكسليد تشامبرلين وأدم لالانا، بعد تعافيهما من الإصابة، مشيرًا أيضًا إلى توقعه بمشاركة المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي في عدد أكبر من المباريات الموسم المقبل.



وتابع: "الأمر لا يتعلق بي، ولكني أتوقع مشاركة أوريجي في المباريات الموسم المقبل، فهو قدم مستوى خاصا للغاية وتمتع بالقوة والسرعة والقدرة التهديفية المميزة، أشعر بأن الموسم المقبل سيكون مميزًا بالنسبة لنا".