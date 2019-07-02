وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب بمنطقة الصدر

يعتبر حب الشباب مرضا جلديا ينتج عن الإفراط في إنتاج الزهم أو انسداد مسام الجلد، تحتوي منطقة الصدر على عدد كبير من الغدد المنتجة للدهون، وبالتالي فهي عرضة لحب الشباب

تحرير:مي فؤاد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

حب الشباب

يعد حب الشباب أحد مشاكل الجلد الأكثر شيوعًا، لا يقتصر حب الشباب على الوجه فقط، كما أن ظهور حب الشباب في الصدر مشكلة شائعة يواجهها كثير من الشباب. على الرغم من أن حبوب الصدر لا ترى وغير مكشوفة، إلا أنه لا يمكن تجاهل الألم والضرر المرتبط بها، كما أنها مشكلة تحتاج إلى علاج، إذا كنت تعاني أيضًا من حب الشباب في الصدر وتبحث عن علاجات، فإليك أهم الوصفات الطبيعية للقضاء على تلك المشكلة. غالبا ما يظهر حب الشباب على أسطح جلد الوجه، الرقبة، الصدر، الظهر والكتفين، فهذه هي المناطق الجلدية التي تحتوي على أكبر عدد من الغدد الدهنية الفعالة.

ما الذي يسبب حب الشباب في الصدر: يعتبر حب الشباب مرضا جلديا ينتج عن الإفراط في إنتاج الزهم أو انسداد مسام الجلد، تحتوي منطقة الصدر على عدد كبير من الغدد المنتجة للدهون، وبالتالي فهي عرضة تمامًا لحب الشباب. يسد الزهم الزائد الناتج في منطقة الصدر مسام الجلد؛ ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، كما أن العوامل