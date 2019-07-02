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وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب بمنطقة الصدر

يعتبر حب الشباب مرضا جلديا ينتج عن الإفراط في إنتاج الزهم أو انسداد مسام الجلد، تحتوي منطقة الصدر على عدد كبير من الغدد المنتجة للدهون، وبالتالي فهي عرضة لحب الشباب
تحرير:مي فؤاد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
حب الشباب
حب الشباب
يعد حب الشباب أحد مشاكل الجلد الأكثر شيوعًا، لا يقتصر حب الشباب على الوجه فقط، كما أن ظهور حب الشباب في الصدر مشكلة شائعة يواجهها كثير من الشباب. على الرغم من أن حبوب الصدر لا ترى وغير مكشوفة، إلا أنه لا يمكن تجاهل الألم والضرر المرتبط بها، كما أنها مشكلة تحتاج إلى علاج، إذا كنت تعاني أيضًا من حب الشباب في الصدر وتبحث عن علاجات، فإليك أهم الوصفات الطبيعية للقضاء على تلك المشكلة. غالبا ما يظهر حب الشباب على أسطح جلد الوجه، الرقبة، الصدر، الظهر والكتفين، فهذه هي المناطق الجلدية التي تحتوي على أكبر عدد من الغدد الدهنية الفعالة.
ما الذي يسبب حب الشباب في الصدر: يعتبر حب الشباب مرضا جلديا ينتج عن الإفراط في إنتاج الزهم أو انسداد مسام الجلد، تحتوي منطقة الصدر على عدد كبير من الغدد المنتجة للدهون، وبالتالي فهي عرضة تمامًا لحب الشباب. يسد الزهم الزائد الناتج في منطقة الصدر مسام الجلد؛ ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، كما أن العوامل
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فحص-العين-مرض-التراخوما

ما هي التراخوما التي تهدد سكان العالم بالعمى؟

التراخوما أو الرمد الحبيبي أو الحثر هو مرض تلوثي ناجم عن عامل شبيه بالجرثومة يسمى المتدثرة، مرض التراخوما شائع، بالأساس، لدى المجموعات السكانية ذات الأنماط والعادات السيئة والمتردية، يوجد في العالم ما يقارب النصف مليار إنسان مصاب بالحثر، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعا للعمى. يعتبر المرض متوطنا في منطقة الشرق الأوسط. هناك من أصيب بمرض التراخوما في الماضي وهو موجود اليوم في حالة غير معدية، من المتبع الافتراض بأن ذبابة البيت والحشرات الطائرة الأخرى تنقل المتدثرة وتؤدي إلى الإصابة بالتراخوما.
التلوث وصحة الأطفال

دراسة: التلوث يؤثر بشكل كبير على معدل ذكاء الطفل

الدراسات السابقة بحثت بشكل كبير في علاقة التلوث بصحة المرأة الحامل وصحة الطفل، فثبت أن هناك العديد من الأمراض مثل التوحد وفرط الانتباه ومشكلات متعلقة بالتعلم، ومع الاستكمال لمعرفة مزيد عن التعرض للمواد الكيميائية الضارة والسامة، وجد أن معدل ذكاء الطفل قد يتأثر بشكل كبير إذا تمت تربيته في مكان ملوث، وليس ذلك فقط فقد جاءت بعض الدراسات موضحةً أن الأطفال الذين يولدون في أماكن ملوثة، لديهم معدل ذكاء أقل بسبع نقاط أقل من هؤلاء الذين يعيشون في بيئة نظيفة، نقلًا عن "dailymail".
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زيت القرنفل.. تعرف على طرق فعالة لعلاج التهاب اللثة

عندما يكون الألم مرئيًا قد يكون أهون بكثير عندما تكون الالتهابات داخل أجسامنا، فعند ظهور طفح جلدي تذهب إلى الطبيب ويوصي لك ببعض المراهم الطبية وتستغرق بضعة أيام وتنتهي الآلام، ولكن ماذا عن أمراض الأسنان والالتهابات التي قد تحدث وتتطور إلى قرح تمنعك من تناول الطعام والعيش بطريقة طبيعية، من المؤكد أنك تعرضت من قبل لالتهاب اللثة الذي يصاحبه نزيف في كثير من الأوقات، لم تنتج فقط من انتشار البكتيريا في الفم، ولكن قد تحدث نتيجة الضغط والتوتر والاكتئاب، نقلًا عن "dailyhealthpost".
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