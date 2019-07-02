وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب بمنطقة الصدر

يعتبر حب الشباب مرضا جلديا ينتج عن الإفراط في إنتاج الزهم أو انسداد مسام الجلد، تحتوي منطقة الصدر على عدد كبير من الغدد المنتجة للدهون، وبالتالي فهي عرضة لحب الشباب
يعد حب الشباب أحد مشاكل الجلد الأكثر شيوعًا، لا يقتصر حب الشباب على الوجه فقط، كما أن ظهور حب الشباب في الصدر مشكلة شائعة يواجهها كثير من الشباب. على الرغم من أن حبوب الصدر لا ترى وغير مكشوفة، إلا أنه لا يمكن تجاهل الألم والضرر المرتبط بها، كما أنها مشكلة تحتاج إلى علاج، إذا كنت تعاني أيضًا من حب الشباب في الصدر وتبحث عن علاجات، فإليك أهم الوصفات الطبيعية للقضاء على تلك المشكلة.
غالبا ما يظهر حب الشباب على أسطح جلد الوجه، الرقبة، الصدر، الظهر والكتفين، فهذه هي المناطق الجلدية التي تحتوي على أكبر عدد من الغدد الدهنية الفعالة.
ما الذي يسبب حب الشباب في الصدر:
يعتبر حب الشباب مرضا جلديا ينتج عن الإفراط في إنتاج الزهم أو انسداد مسام الجلد، تحتوي منطقة الصدر على عدد كبير من الغدد المنتجة للدهون، وبالتالي فهي عرضة تمامًا لحب الشباب.
يسد الزهم الزائد الناتج في منطقة الصدر مسام الجلد؛ ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، كما أن العوامل
ما الذي يسبب حب الشباب في الصدر:
يعتبر حب الشباب مرضا جلديا ينتج عن الإفراط في إنتاج الزهم أو انسداد مسام الجلد، تحتوي منطقة الصدر على عدد كبير من الغدد المنتجة للدهون، وبالتالي فهي عرضة تمامًا لحب الشباب.
يسد الزهم الزائد الناتج في منطقة الصدر مسام الجلد؛ ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، كما أن العوامل البيئية مثل الأوساخ والتلوث، والعوامل الهرمونية، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، والآثار الجانبية لبعض المنظفات أو العطور قد تكون أيضًا من الأسباب المحتملة لظهور حب الشباب في الصدر.
تحتوي العلاجات المنزلية لحب الشباب، في معظمها، على مكونات طبيعية وصحية وآمنة للاستخدام على البشرة.
الألوفيرا:
يعد زيت الصبار أو الألوفيرا كما يطلق عليه البعض، دواءً جيدًا لمكافحة حب الشباب، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرا ومسكنا يساعد في معالجة الألم والالتهابات المرتبطة بحب الشباب في الصدر أيضًا.
الليمون
تساعد الطبيعة الحمضية لليمون على التخلص من الفطريات وتنظيف البشرة بعمق والتي تساعد على مكافحة حب الشباب.
إلى جانب ذلك، يعد الليمون مصدرا غنيا لفيتامين C الذي يتعامل بفعالية مع حب الشباب والالتهابات التي تسببها.
خل التفاح
تساعد الخواص المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا في خل التفاح، على محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب وكذلك للحفاظ على توازن درجة الحموضة في بشرتك.
الكركم وماء الورد
يعد الكركم من التوابل الذهبية، والكركم لديه خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وللجراثيم التي لا تعالج حب الشباب فحسب، بل إنها تحسن الصحة العامة للبشرة.
يساعد ماء الورد على سد مسام الجلد للسيطرة على إنتاج الزهم وبالتالي محاربة حب الشباب.
صودا الخبز
تمتلك صودا الخبز خصائص مضادة للجراثيم قوية تساعد على مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، علاوة على ذلك، تقشر الصودا الجلد أيضًا لإزالة خلايا الجلد الميتة والتحكم في إنتاج الزهم الزائد.
زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند
تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات والمطهرة لزيت شجرة الشاي على خفض البكتيريا المسببة لحب الشباب وتطهير مسام الجلد لمعالجة حب الشباب.
القرفة والعسل
تحتوي كل من القرفة والعسل على خصائص مضادة للجراثيم، وبالتالي تشكل مزيجًا رائعًا لمكافحة حب الشباب.
بياض البيض
غني بالبروتينات، يتحكم بياض البيض في الزيت الزائد المنتج في الجلد ويشد مسام الجلد لمكافحة حب الشباب في الصدر.
معجون الأسنان
يعد علاجا سريعا وسهلا لعلاج حب الشباب في الصدر، كما أنه يجفف حب الشباب في الصدر مع الاستخدام المنتظم، وبالتالي يساعد في التعامل معها.
دقيق الشوفان
يقشر دقيق الشوفان الطبيعي الرائع، خلايا الجلد الميتة والأوساخ والشوائب من الجلد ويحسن وظيفة حاجز الجلد لمكافحة حب الشباب.
خشب الصندل
يمتص خشب الصندل الزيت الزائد من الجلد وينظف مسام البشرة العميقة. يعمل خشب الصندل كمطهر ويساعد على تخفيف الحكة والالتهابات الناتجة عن حب الشباب.
ملح البحر
ملح البحر غني بالمغنيسيوم ويساعد على تحسين وظيفة القشرة الخارجية للجلد لعلاج حب الشباب والالتهابات المرتبطة به.
بذور الحلبة
لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات التي تساعد على محاربة حب الشباب والحفاظ على صحة الجلد.