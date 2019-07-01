سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

جثة - أرشيفية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد حيدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر قش مقتولا بالطريق العام قرب قرية «حمادة» التابعة لدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ونجل شقيقته، وذلك انتقامًا منه بعدما تسبب في خسائر لهما بحرق قش الأرز، بينما جرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو «رجب. ع. أ. م. هـ» 36 عامًا، تاجر قش، مقيم بدائرة مركز أولاد صقر، مقتولا بالطريق العام بناحية قرية «حمادة» التابعة لدائرة المركز، بينما تبين وجود إصابات ظاهرية بالجثة. توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «رجب.