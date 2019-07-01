جريمة

سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد حيدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر قش مقتولا بالطريق العام قرب قرية «حمادة» التابعة لدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ونجل شقيقته، وذلك انتقامًا منه بعدما تسبب في خسائر لهما بحرق قش الأرز، بينما جرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو «رجب. ع. أ. م. هـ» 36 عامًا، تاجر قش، مقيم بدائرة مركز أولاد صقر، مقتولا بالطريق العام بناحية قرية «حمادة» التابعة لدائرة المركز، بينما تبين وجود إصابات ظاهرية بالجثة. توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «رجب.
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القوات البحرية تحبط تهريب 8 أطنان حشيش

تحت الدائري.. سقوط 3 عاطلين بكيلو حشيش وسلاحين

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على 3 عاطلين بحوزتهم سلاحين ناريين "بندقية وفرد خرطوش" وكيلو جرام من مخدر الحشيش بدائرة مركز القناطر الخيرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط "هانى .ا .ح - 39 عاما ومحمد .ج .م 25 عاما وعبدالهادى.ص .ع 35 عاما" مختبئين أسفل الطريق الدائري وبحوزتهم سلاحين ناريين بندقية وفرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو جرام ومبلغ من المال.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

الليلة الأخيرة.. ماذا جرى في «جحر الثعابين» بأشمون؟

بيت ملعون، جدران هشة، وغرف مظلمة أشبه بقلوب قاطنيه، يجلس «خليل» يئن على سرير المرض، لم يقترب من الخمسين، ولكن المرض كان الأقرب، أدوية تحاصره من كل جانب، يحدق بعينيه صوب الباب عسى أن يدخل عليه من يناوله بيده علاجه، لم يقاوم دموعه التي سقطت حينما تذكر نكران ابنيه له وقسوة قلبهما عليه ونسيانهما ما فعله من أجلهما، دون أن يدري أن في غرفة مجاورة منه أشبه بجحر الأفاعي تجلس الزوجة وابناها والشيطان رابعهم، اعتدلت في جلستها وراحت تنفث السم لتقتل شريك الحياة، ويصغى الثعبانان الصغيران لخطتها التي أذهلت الشيطان من فرط إتقانها.
هيروين

المؤبد ليمنية ومصري جلبا 3 كيلو هيروين لبرج العرب

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن المؤبد لكل من المدعوة "ف . ص . ع - تحمل الجنسية اليمنية" والمدعو "ر . م . ر - مصري" لاتهامهما بجلب والاتجار في المواد المخدرة. تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 4777 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كمية من الهيروين أثناء تفتيش حقائب إحدى الركاب بمطار برج العرب.
قطار - أرشيفية

عطل في قطار «الزنكلون» بالشرقية.. وإصابة 3 ركاب

أصيب ثلاثة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الإثنين، وذلك في أثناء تدافعهم للخروج من قطار ركاب تعطلَ بمحطة قطارات «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي بمدينة الزقازيق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتمت إعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى بعد توقفها لعدة دقائق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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