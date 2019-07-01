مغص كلوي لطالب بامتحان اللغة الفرنسية بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

سيارة إسعاف - أرشيفية

أصيب الطالب "م. خ. م - 18 عاما"، بمغص كلوي، اليوم الإثنين، في لجنة مدرسة دنديط الثانوية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، في الساعة الأولى من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى ميت غمر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة لحفظ حق الطالب، وجار اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، ومازال الطالب تحت الملاحظة الطبية. ويتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع، حتى وقت انتهاء اللجان.

من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات.ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا و642 بالقسم الأدبي و20088 بالقسم العلمي