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مغص كلوي لطالب بامتحان اللغة الفرنسية بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
سيارة إسعاف - أرشيفية
سيارة إسعاف - أرشيفية
أصيب الطالب "م. خ. م - 18 عاما"، بمغص كلوي، اليوم الإثنين، في لجنة مدرسة دنديط الثانوية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، في الساعة الأولى من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى ميت غمر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة لحفظ حق الطالب، وجار اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، ومازال الطالب تحت الملاحظة الطبية. ويتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع، حتى وقت انتهاء اللجان.
من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات.ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا و642 بالقسم الأدبي و20088 بالقسم العلمي
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الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

طالب يعتدي على مراقب «منعه من الغش» بكفر الشيخ

استقبل مستشفى سيدى سالم المركزى بمحافظة كفر الشيخ، معلم يدعى «ماهر عبد الستار الشاذلي - 35 عاما" مراقب بامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة عمر المختار الثانوية بكفر الشيخ، مصاب بكدمات بالصدر وأزمة صدرية، وآلام بالجانب الأيمن عقب تعدى طالب عليه، بعد منعه من الغش داخل اللجنة. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة .
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وقع من على السلم.. خلع كتف طالب في كفر الشيخ

شهدت إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إصابة الطالب "أحمد علي بيومي- 17 عاما"، باشتباه خلع بالكتف، على أثر سقوطه على درج السلالم، داخل لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي الثانوية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، عقب أدائه الامتحان، وعلى الفور أبلغ رئيس اللجنة غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى بيلا المركزى. يؤدي 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ.
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جومانة.. أول مولودة بمنظومة التأمين الصحي (صور)

شهد مستشفى النساء والولادة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إجراء عملية ولادة أول طفلة يتم ولادتها بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي سيستمر التشغيل التجريبي لها لمدة شهرين، قبل تدشين المنظومة رسميا في شهر سبتمبر من العام الجاري. وقالت فادية سعد بدر، مديرة العلاقات العامة بمستشفى النساء والولادة، إن "جومانه ربيع علي سعد" هي أول طفلة يتم ولادتها بالمنظومة الجديدة، وقد دخلت والدتها قسم الطوارئ صباحا بدون أي إجراءات سوي بطاقتها الشخصية هي وزوجها فضلا عن قسيمة الزواج، مؤكدة على أن الحالة لم تدفع أي مبلغ مقابل الخدمة.
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إخلاء سبيل «سائق توك توك» متهم بالقتل في البحيرة

أخلت محكمة أبو حمص الجزئية بمحافظة البحيرة، سبيل سائق توك توك متهم بقتل شاب دفاعا عن النفس بعد أن استدرجه المجني عليه "القتيل" رفقة ربة منزل، بغرض السرقة، حيث عثر الأهالي الأسبوع الماضي على جثة شاب في الثلاثين من عمره على طريق طلمبات برسيق غارقا في الدماء، وتبين أنه لقي مصرعه في أثناء قيامه ومعه سيدة، بسرقة توك توك فحدثت مشادة مع صاحب التوك توك إلا أنه أُصيب بجرح أدى إلى وفاته، وفرّت السيدة هاربة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص، وتبين أن الوفاة بسبب جرح في القدم وقطع شريان.
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كسور وضيق تنفس.. حصيلة امتحانات الثانوية في الدقهلية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 5 حالات تنوعت بين الإغماء وصداع وضيق في التنفس والكسور بين الطلاب، اليوم الأربعاء، أثناء أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات واستقرت حالتهم الصحية، وتحررت المحاضر اللازمة. حيث أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، في لجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية، ونقلت إلى استقبال مستشفى أجا المركزي، وتلقت الرعاية اللازمة، وسط تكدس الأهالي في محيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم.
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إغماء طالبة ثانوي في امتحان الكيمياء بالدقهلية

أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، بلجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في الساعة الأولى من امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضيات، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا. ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، بعد أن استقرت حالتها الصحية، وتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، مما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع.
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إصابة مراقب بمغص كلوي في امتحانات الثانوية ببني سويف

أصيب مراقب في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، بمغص كلوي في أثناء قيامه بأعمال المراقبة لامتحانات الصف الثالث الثانوي بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف متمركزة أمام لجان الامتحانات، المراقب ويدعى "محمد.ر" 40 عامًا، من مقر لجنة المدرسة الابتدائية بشرق النيل بعد تعرضه لمغص كلوى مفاجئ إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج وإجراء كافة الإسعافات الأولية، عقب إصابتها بحالة مغص كلوى تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
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ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.
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