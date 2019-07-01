صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

ممارسة الرياضة والاسترخاء..تخلص من نوبات الهلع

إذا اشتدت أعراض نوبات الهلع، عليك أن تحاول قدر المستطاع إلهاء نفسك من مثل تلك الأحاسيس، وذلك من خلال أن تشغل نفسك في مهام أخرى مثل التحدث مع أحد الأصدقاء.
تحرير:إسراء سليمان ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
نوبات الهلع
نوبات الهلع
ليست الحياة هادئة بالحد الذي يجعلنا آمنين دائمًا، فقد تتعرض لكثير من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، بجانب العمل الذي قد يسلب طاقتك في كثير من الأوقات، ينتج عنها بعض من الأمراض النفسية التي قد يدوم أثرها على المدى الطويل ومن بينها نوبات الهلع أو الخوف وتسمي أيضًا بـPanic Attack(هي اضطرابات شائعة تحدث نتيجة القلق الزايد، ويصاحبها خوف شديد)، إذا استيقظت بنوبة من الذعر، فمن المؤكد إنك تعرض لكوابيس ليلية، جعلتك تدخل في حالة من الحزن، نقلًا عن "healthline".
قد تتشابه نوبات الهلع أو الخوف في الأعراض المصاحبة لأي ألم آخر، على سبيل المثال قد تشعر بالتعرق مع ازدياد معدل ضربات القلب إضافة إلى التنفس السريع، ولكن عندما تخلد للنوم وأنت تعاني من هذه الأعراض، ستستيقظ في حالة من الهلع وستتدهور حالتك، وستحاوطك مشاعر من الخوف، ولكن يمكنك اتباع بعض الخطوات الصحية للتخفيف
اقرأ المزيد
غسيل-الوجه

احمِ نفسك من الالتهابات الفطرية بـ 6 نصائح

بعد الكشف عن إصابة الإعلامية ريهام سعيد ببكتيريا في الوجه قد تصل إلى المخ وتؤدي إلى الوفاة، فهناك حاجة إلى معرفة الالتهابات الفطرية الشائعة التي تصيب الجلد، حيث تحدث عندما تهاجم الفطريات مساحات كبيرة من الجسم وتنخفض قوة الجهاز المناعي. والفطريات تعيش في جسم الإنسان بعضها مفيد والآخر ضار، وعندما تغزو الفطريات الضارة الجسم، فقد يكون من الصعب قتلها، حيث يمكنها البقاء في البيئة وإعادة إصابة الشخص الذي يحاول التحسن، ولهذا يمكن إلقاء نظرة على الأعراض وكيفية علاجها وفقا لما ذكره موقع Practo.
حروق -الشمس

الإصابة بحروق الشمس في الطفولة تتحول إلى سرطان الجلد

سرطان الجلد من أنواع السرطانات الشائعة، ويحكي مونتي ليمان، طبيب جامعي، أنه وجد امرأة في إحدى الغرف الاستشارية تخضع للفحص الطبي، ليتم تشخيصها بأنها مصابة بسرطان الجلد، كما أنها لاحظت قبل عام وجود منطقة صغيرة مسطحة من تصبغات حمراء وبنية وسوداء على الجلد أعلى شفرة كتفها اليمنى، وعلى الرغم من التشخيص والعلاج المبكر نسبيًا، فقد امتد الورم إلى رئتيها وكبدها وعظامها، كشف لها الأطباء عن أنها ستعيش سنة على الأكثر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
المرأة الحامل وأشعة الشمس

دراسة: نقص فيتامين D يؤدي إلى التوحد

التعرض لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار من الأمور الهامة فيما يتعلق بالحفاظ على الصحة، فالشمس هي مصدر أساسي وهام لفيتامين D، حيث تحتاجه عظامنا بشكل كبير، فهو يعمل على تنظيم الكالسيوم والحفاظ على معدلات الفوسفور في الدم، لذلك عدم التعرض لأشعة الشمس قد يؤثر عليك بالسلب، لذا آخر ما جاءت به الدراسات أن المرأة الحامل التي لا تتعرض لكميات كافية من أشعة الشمس من المحتمل أن تنجب أطفالًا يعانون من التوحد أو اضطرابات فرط الحركة أو الانتباه، وذلك وفقًا لـ"dailymail".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org