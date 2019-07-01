ممارسة الرياضة والاسترخاء..تخلص من نوبات الهلع

إذا اشتدت أعراض نوبات الهلع، عليك أن تحاول قدر المستطاع إلهاء نفسك من مثل تلك الأحاسيس، وذلك من خلال أن تشغل نفسك في مهام أخرى مثل التحدث مع أحد الأصدقاء.
ليست الحياة هادئة بالحد الذي يجعلنا آمنين دائمًا، فقد تتعرض لكثير من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، بجانب العمل الذي قد يسلب طاقتك في كثير من الأوقات، ينتج عنها بعض من الأمراض النفسية التي قد يدوم أثرها على المدى الطويل ومن بينها نوبات الهلع أو الخوف وتسمي أيضًا بـPanic Attack(هي اضطرابات شائعة تحدث نتيجة القلق الزايد، ويصاحبها خوف شديد)، إذا استيقظت بنوبة من الذعر، فمن المؤكد إنك تعرض لكوابيس ليلية، جعلتك تدخل في حالة من الحزن، نقلًا عن "healthline".
قد تتشابه نوبات الهلع أو الخوف في الأعراض المصاحبة لأي ألم آخر، على سبيل المثال قد تشعر بالتعرق مع ازدياد معدل ضربات القلب إضافة إلى التنفس السريع، ولكن عندما تخلد للنوم وأنت تعاني من هذه الأعراض، ستستيقظ في حالة من الهلع وستتدهور حالتك، وستحاوطك مشاعر من الخوف، ولكن يمكنك اتباع بعض الخطوات الصحية للتخفيف
قد تتشابه نوبات الهلع أو الخوف في الأعراض المصاحبة لأي ألم آخر، على سبيل المثال قد تشعر بالتعرق مع ازدياد معدل ضربات القلب إضافة إلى التنفس السريع، ولكن عندما تخلد للنوم وأنت تعاني من هذه الأعراض، ستستيقظ في حالة من الهلع وستتدهور حالتك، وستحاوطك مشاعر من الخوف، ولكن يمكنك اتباع بعض الخطوات الصحية للتخفيف من الشعور بالضيق أو القلق أو أي أعراض أخرى، ولكن إذا تكرر حدوث مثل هذه الحالات يجب عليك الذهاب للطبيب من أجل تلقي العلاج المناسب.
ماذا يحدث أثناء نوبات الهلع؟
الأعراض الأولية المصاحبة لنوبات الهلع قد تحدث في أي وقت من اليوم، حيث يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات، فإذا مررت بهذه الحالة، من المؤكد إنك تمر بأربعة على الأقل من الأعراض المختلفة المصاحبة لنوبات الهلع:
أعراض بدنية
تعرق
القشعريرة
غثيان
خفقان القلب
الشعور بالإغماء أو عدم الاستقرار
الارتجاف
الشعور بالدوار
ضيق في التنفس
ألم في الصدر
الأعراض العاطفية
وجود خوف مفاجئ من الموت
الخوف من فقدان السيطرة
الخوف من التعرض لنوبات الهلع
الأعراض الذهنية
الشعور بالاختناق
الشعور بالانفصال عن نفسك أو عن الواقع
ما الذي يحفز نوبات الهلع؟
لا توجد أسباب واضحة فيما يتعلق بنوبات الهلع، بمعنى آخر لمَ 1 من كل 75 شخص يصاب بهذه الحالة، التي تتطور بعد ذلك إلى حالة مرضية مزمنة تعرف باسم اضطرابات الهلع، وقد تعرف الباحثون على بعض من العوامل الأساسية قد يزيد من خطر الإصابة بنوبات الهلع الليلية، وما يلي بعض منها:
1-الجينات
إذا كان لدى عائلتك تاريخ إصابة بنوبات الهلع، أو اضطرابات الهلع، فربما تكون عرضة للإصابة بهذه الحالة.
2-الضغط والتوتر
الغضب والتوتر لا يشبه نوبات الهلع، ولكنهما متربطان ببعض بشكل كبير، فالشعور بالتوتر والضغط من المحتمل أن يكون عامل خطير للإصابة بنوبات الهلع أو الخوف في المستقبل.
3-تغييرات في كيمياء الدماغ
التغيرات الهرمونية أو التغييرات الناتجة عن الأدوية الطبية ربما تؤثر على كيمياء الدماغ بشكل كبير للغاية، وذلك من المحتمل أن يتسبب في نوبات الهلع.
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كيف يمكن التخلص منه؟
1-ساعد نفسك على الاسترخاء
بدلًا من التفكير في المشاعر المندفعة، حاول قدر الإمكان أن تركز على النفس، اجلس مسترخيًا مع التركيز على التحدث ببطء، وأخذ نفس عميق، ربما ستشعر بالضغط والتوتر في كتفيك، لذا حاول أن تخبر عضلاتك عن طريق الاسترخاء بأن تهدأ تمامًا، ويمكنك أيضًا تناول بعض من المشروبات التي تهديء من هذا مثل مشروبات الفواكه الطازجة والعصائر التي تحتوي على فانيليا، ومشروب الشوكولاتة الساخنة.
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2-حاول أن تلهي نفسك
إذا اشتدت أعراض نوبات الهلع، عليك أن تحاول قدر المستطاع إلهاء نفسك من مثل تلك الأحاسيس، وذلك من خلال أن تشغل نفسك في مهام أخرى، على سبيل المثال يمكنك التحدث مع أحد الأصدقاء وتذكر بعض من الذكريات السعيدة أو قصة مضحكة، حاول أن تهرب من أفكارك السيئة لتساعد جسمك على التخلص من هذا الشعور.
3-ممارسة الرياضة
المشي في الهواء الطلق من أفضل الرياضات التي تقوم بها للتخلص من الطاقة السلبية بجانب الحفاظ على صحة جسمك، وإذا شعرت بالملل يمكنك التواصل مع أصدقائك لتنظيم يوم في الأسبوع من أجل ممارسة الرياضة التي ترغب بها.
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