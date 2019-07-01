ممارسة الرياضة والاسترخاء..تخلص من نوبات الهلع

إذا اشتدت أعراض نوبات الهلع، عليك أن تحاول قدر المستطاع إلهاء نفسك من مثل تلك الأحاسيس، وذلك من خلال أن تشغل نفسك في مهام أخرى مثل التحدث مع أحد الأصدقاء.

تحرير:إسراء سليمان ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

نوبات الهلع

ليست الحياة هادئة بالحد الذي يجعلنا آمنين دائمًا، فقد تتعرض لكثير من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، بجانب العمل الذي قد يسلب طاقتك في كثير من الأوقات، ينتج عنها بعض من الأمراض النفسية التي قد يدوم أثرها على المدى الطويل ومن بينها نوبات الهلع أو الخوف وتسمي أيضًا بـPanic Attack(هي اضطرابات شائعة تحدث نتيجة القلق الزايد، ويصاحبها خوف شديد)، إذا استيقظت بنوبة من الذعر، فمن المؤكد إنك تعرض لكوابيس ليلية، جعلتك تدخل في حالة من الحزن، نقلًا عن "healthline".

قد تتشابه نوبات الهلع أو الخوف في الأعراض المصاحبة لأي ألم آخر، على سبيل المثال قد تشعر بالتعرق مع ازدياد معدل ضربات القلب إضافة إلى التنفس السريع، ولكن عندما تخلد للنوم وأنت تعاني من هذه الأعراض، ستستيقظ في حالة من الهلع وستتدهور حالتك، وستحاوطك مشاعر من الخوف، ولكن يمكنك اتباع بعض الخطوات الصحية للتخفيف