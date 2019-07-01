تقرير طبي يكشف حقيقة «مجزرة ميليشيات طرابلس»

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

ليبيا

كشف تقرير طبيب شرعي مزيدا من تفاصيل المجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات طرابلس، المدعومة من حكومة السراج، بحق جرحى جنود الجيش الوطني الليبي في مدينة غريان، جنوب العاصمة الليبية. ووفقا لـ"سكاي نيوز" أظهر التقرير مقتل الجنود نتيجة إطلاق الرصاص على رؤوسهم وصدورهم من "مسافة صفر"، مما يؤكد نية الميليشيات المبيتة لتصفية هؤلاء الذين كانوا على أسرة العلاج في أحد مستشفيات غريان. وقبل أيام قُتل 40 جريحا من عناصر الجيش الليبي في غريان، على يد عناصر من ميليشيات طرابلس التي اقتحمت أحد مستشفيات المدينة.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن سبب وفاة الجندي، عمر الصالحين عمر، هو إصابة بإطلاق عيار ناري اخترقت الرأس، أطلقت من مسافة قريبة للغاية، كما أوضح أن الجندي، صالح سعيد خليفة، فارق الحياة نتيجة إصابات بإطلاق عيارات نارية متتالية، أو في نفس الوقت بالصدر والذراع الأيسر والوجه. وذكر التقرير أن الجندي أحمد الهادي