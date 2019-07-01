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تقرير طبي يكشف حقيقة «مجزرة ميليشيات طرابلس»

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
ليبيا
ليبيا
كشف تقرير طبيب شرعي مزيدا من تفاصيل المجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات طرابلس، المدعومة من حكومة السراج، بحق جرحى جنود الجيش الوطني الليبي في مدينة غريان، جنوب العاصمة الليبية. ووفقا لـ"سكاي نيوز" أظهر التقرير مقتل الجنود نتيجة إطلاق الرصاص على رؤوسهم وصدورهم من "مسافة صفر"، مما يؤكد نية الميليشيات المبيتة لتصفية هؤلاء الذين كانوا على أسرة العلاج في أحد مستشفيات غريان. وقبل أيام قُتل 40 جريحا من عناصر الجيش الليبي في غريان، على يد عناصر من ميليشيات طرابلس التي اقتحمت أحد مستشفيات المدينة.
وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن سبب وفاة الجندي، عمر الصالحين عمر، هو إصابة بإطلاق عيار ناري اخترقت الرأس، أطلقت من مسافة قريبة للغاية، كما أوضح أن الجندي، صالح سعيد خليفة، فارق الحياة نتيجة إصابات بإطلاق عيارات نارية متتالية، أو في نفس الوقت بالصدر والذراع الأيسر والوجه. وذكر التقرير أن الجندي أحمد الهادي
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الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

طالب يعتدي على مراقب «منعه من الغش» بكفر الشيخ

استقبل مستشفى سيدى سالم المركزى بمحافظة كفر الشيخ، معلم يدعى «ماهر عبد الستار الشاذلي - 35 عاما" مراقب بامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة عمر المختار الثانوية بكفر الشيخ، مصاب بكدمات بالصدر وأزمة صدرية، وآلام بالجانب الأيمن عقب تعدى طالب عليه، بعد منعه من الغش داخل اللجنة. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة .
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وقع من على السلم.. خلع كتف طالب في كفر الشيخ

شهدت إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إصابة الطالب "أحمد علي بيومي- 17 عاما"، باشتباه خلع بالكتف، على أثر سقوطه على درج السلالم، داخل لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي الثانوية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، عقب أدائه الامتحان، وعلى الفور أبلغ رئيس اللجنة غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى بيلا المركزى. يؤدي 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ.
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جومانة.. أول مولودة بمنظومة التأمين الصحي (صور)

شهد مستشفى النساء والولادة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إجراء عملية ولادة أول طفلة يتم ولادتها بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي سيستمر التشغيل التجريبي لها لمدة شهرين، قبل تدشين المنظومة رسميا في شهر سبتمبر من العام الجاري. وقالت فادية سعد بدر، مديرة العلاقات العامة بمستشفى النساء والولادة، إن "جومانه ربيع علي سعد" هي أول طفلة يتم ولادتها بالمنظومة الجديدة، وقد دخلت والدتها قسم الطوارئ صباحا بدون أي إجراءات سوي بطاقتها الشخصية هي وزوجها فضلا عن قسيمة الزواج، مؤكدة على أن الحالة لم تدفع أي مبلغ مقابل الخدمة.
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إخلاء سبيل «سائق توك توك» متهم بالقتل في البحيرة

أخلت محكمة أبو حمص الجزئية بمحافظة البحيرة، سبيل سائق توك توك متهم بقتل شاب دفاعا عن النفس بعد أن استدرجه المجني عليه "القتيل" رفقة ربة منزل، بغرض السرقة، حيث عثر الأهالي الأسبوع الماضي على جثة شاب في الثلاثين من عمره على طريق طلمبات برسيق غارقا في الدماء، وتبين أنه لقي مصرعه في أثناء قيامه ومعه سيدة، بسرقة توك توك فحدثت مشادة مع صاحب التوك توك إلا أنه أُصيب بجرح أدى إلى وفاته، وفرّت السيدة هاربة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص، وتبين أن الوفاة بسبب جرح في القدم وقطع شريان.
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الجيش-الليبى

القوى الوطنية الليبية تدعو الجيش لسرعة تحرير طرابلس

عقدت القوى الوطنية الليبية، لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وأسست للتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي. وأعلنت القوى الليبية، في بيانها الختامي، الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المليشياوية الإجرامية في طرابلس.
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عبدالعال: البعض يسعى للوقيعة بين البرلمان والحكومة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك البعض من داخل الحكومة من يسعى لإفساد العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، منتقدًا ما يثار حول أنه رئيس البرلمان، أوحى للدكتورة شيرين فراج لتقديم استجواب ضد الحكومة، مشيرًا إلى أن الاستجواب المقدم من النائبة مستوف لكل الشروط اللازمة لذلك تمت الموافقة عليه، بالرغم من أنها تقدمت به 3 مرات سابقة. من جانبها أوضحت الدكتورة شيرين فراج، أنها بالفعل تقدمت بالاستجواب ضد وزارة البيئة لـ4 مرات سابقة ولم تتم الموافقة غير في المرة الأخيرة.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

هل ينهي تعديل «المنظمات النقابية» التحفظات الدولية؟

بعد مرور أكثر من عام على التطبيق الفعلي لقانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 سنة 2017، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون، الذى أحالته إلى مجلس النواب، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بتخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من أجل تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
موظفين

المال ليس السبب.. لماذا يترك المصريون وظائفهم؟

انخفض معدل البطالة في مصر إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنسبة 10.6% في الربع نفسه من عام 2018، وفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التقرير الذي صدر مايو الماضي كشف أن حجم القوى العاملة بلغ 27.9 مليون شخص، وأضاف أن عدد العاطلين بلغ 2.3 مليون شخص، بانخفاض قدره 827 ألف على أساس سنوي و244 ألفا على أساس ربع سنوي. وفي السياق نفسه كشف استطلاع للرأي أعدته شركة "أكيومن كونسولتينج" لإدارة المحافظ المالية، وصناديق الاستثمار عن الأسباب الرئيسية التي تدفع الموظفين المصريين لترك وظائفهم.
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