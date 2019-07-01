المؤبد ليمنية ومصري جلبا 3 كيلو هيروين لبرج العرب

تحرير:أحمد الزغبي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

هيروين - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن المؤبد لكل من المدعوة "ف . ص . ع - تحمل الجنسية اليمنية" والمدعو "ر . م . ر - مصري" لاتهامهما بجلب والاتجار في المواد المخدرة. تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 4777 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كمية من الهيروين أثناء تفتيش حقائب إحدى الركاب بمطار برج العرب.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط مطار برج العرب، العثور في إحدى حقائب ملابس المدعوة "ف . ص . ع" أثناء قدومها إلى مطار برج العرب من أحدى دول إفريقيا، على مخزن سري يحوي بداخله 3 كيلوجرامات لمخدر الهيروين. وأقرت المتهمة في التحقيقات أنها كانت في طريقها لتسليمها للمدعو