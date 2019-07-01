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بإجمالي 1021.. الحكومة تقنن أوضاع 127 كنيسة جديدة

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7-4-2019 في ما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا.
ويبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن، 1021 كنيسة ومبنى تابعا. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تمت، خلال الاجتماع، الموافقة على مد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمبانى الخدمية؛ للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمبانى
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طالب يعتدي على مراقب «منعه من الغش» بكفر الشيخ

استقبل مستشفى سيدى سالم المركزى بمحافظة كفر الشيخ، معلم يدعى «ماهر عبد الستار الشاذلي - 35 عاما" مراقب بامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة عمر المختار الثانوية بكفر الشيخ، مصاب بكدمات بالصدر وأزمة صدرية، وآلام بالجانب الأيمن عقب تعدى طالب عليه، بعد منعه من الغش داخل اللجنة. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة .
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وقع من على السلم.. خلع كتف طالب في كفر الشيخ

شهدت إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إصابة الطالب "أحمد علي بيومي- 17 عاما"، باشتباه خلع بالكتف، على أثر سقوطه على درج السلالم، داخل لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي الثانوية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، عقب أدائه الامتحان، وعلى الفور أبلغ رئيس اللجنة غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى بيلا المركزى. يؤدي 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ.
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جومانة.. أول مولودة بمنظومة التأمين الصحي (صور)

شهد مستشفى النساء والولادة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إجراء عملية ولادة أول طفلة يتم ولادتها بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي سيستمر التشغيل التجريبي لها لمدة شهرين، قبل تدشين المنظومة رسميا في شهر سبتمبر من العام الجاري. وقالت فادية سعد بدر، مديرة العلاقات العامة بمستشفى النساء والولادة، إن "جومانه ربيع علي سعد" هي أول طفلة يتم ولادتها بالمنظومة الجديدة، وقد دخلت والدتها قسم الطوارئ صباحا بدون أي إجراءات سوي بطاقتها الشخصية هي وزوجها فضلا عن قسيمة الزواج، مؤكدة على أن الحالة لم تدفع أي مبلغ مقابل الخدمة.
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إخلاء سبيل «سائق توك توك» متهم بالقتل في البحيرة

أخلت محكمة أبو حمص الجزئية بمحافظة البحيرة، سبيل سائق توك توك متهم بقتل شاب دفاعا عن النفس بعد أن استدرجه المجني عليه "القتيل" رفقة ربة منزل، بغرض السرقة، حيث عثر الأهالي الأسبوع الماضي على جثة شاب في الثلاثين من عمره على طريق طلمبات برسيق غارقا في الدماء، وتبين أنه لقي مصرعه في أثناء قيامه ومعه سيدة، بسرقة توك توك فحدثت مشادة مع صاحب التوك توك إلا أنه أُصيب بجرح أدى إلى وفاته، وفرّت السيدة هاربة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص، وتبين أن الوفاة بسبب جرح في القدم وقطع شريان.
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العلمين-الجديدة

الوزراء: قريبا عقد اجتماعات الحكومة بالعلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات مجلس الوزراء قريبا به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن. ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، ويتم حاليا الاستعدادات والتشطيبات النهائية به، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.
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مدبولي يبحث مع «سيمنس» سبل دعم التعاون المشترك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مسئولي شركة سيمنس الألمانية، وبحث معهم سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مستقبل الاستثمارات التي تخطط لها الشركة في مصر، ومن المقرر أن يلتقي مدبولي والوفد الوزاري المرافق له، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، عددا من رجال الألمان ورجال الصناعة والاقتصاد بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال مائدة مستديرة يتم خلالها استعراض مستقبل العلاقات المصرية الألمانية وفرص الاستثمارات المستقبلية بين الجانبين.
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مدبولي: السيسي يحرص أن تكون مصر قاعدة صناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية بمدينة شتوتجارت الألمانية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وخلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الإفريقية فحسب، بل للعالم أجمع.
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الحريري يتقدم بـ«بيان عاجل» بشأن حجب موقع «التحرير»

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25 - 30 تحت قبة البرلمان، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار حجب عدد من المواقع دون سند قانوني، والتى كان آخرها موقع جريدة التحرير الذي حجب في 9 مايو الماضي، وهو ما جعل المؤسسة تصدر قرارًا، مع تفاقم الأزمة يفيد عزمها الإقدام على خطوة غلق موقعها وجريدتها عقب شهرين من الآن في حال استمرار حجب الموقع خاصة دون معرفتها الأسباب والجهات التي وراء هذا.
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