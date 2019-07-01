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الوجه الآخر لعزت أبو عوف.. قصة طبيب عشق الموسيقى

«لم تبدأ علاقتى الحقيقية بالمزيكا في التكوّن إلا فى عام 1967، عندما كونّا فريق لوبوتيشا، وانتشرنا مثل النار فى الهشيم، وكنا نحصل على أجر جنيه ونصف».. عزت أبو عوف
تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
النجم الكبير عزت أبو عوف صاحب مشوار حافل في مجالي الموسيقى والغناء وأيضًا التمثيل، بدأ مشواره موسيقيا هاويا ثم محترفا، وسرعان ما أصبح أول من قدم فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، وظهر على يديه العشرات من نجوم الغناء، في مقدمتهم النجم محمد فؤاد، ثم كان أول مطرب يهجر الغناء نهائيا ليحترف التمثيل بعدما تلقى عرضا للتمثيل من المخرج خيري بشارة للمشاركة في فيلم "أيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وسيمون وأشرف عبد الباقي وجيهان فاضل، وتفوق على نفسه ليصبح واحدًا من أعمدة السينما المصرية حتى رحيله.
ولد الفنان الراحل في القاهرة، في 21 أغسطس عام 1948، ونشأ في بيت فني وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، ويتحدث عن تلك الفترة قائلًا: "وأنا صغير كنا نمتلك بيانو فى المنزل، ووالدى كان يعلمنى العزف عليه، وفى عام 1959 افتتح معهد الكونسرفتوار وألحقت به لكى أدرس الموسيقى الكلاسيكية
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تعرف على احتفالات دار الأوبرا بذكرى 30 يونيو

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأحد، بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك فى الثامنة مساء على المسرح الكبير، ويقام حفل كبير يشارك في إحيائه أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، وكورال أطفال الأوبرا، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات الوطنية، منها: "يا مصر قومي وانهضي، دايما مصر، فرحة مصر، يا مصر قومي وشدي الحيل، يا اللي عاش حبك يعلم، تعيشي يا مصر، ادعوا لمصر، طوبة فوق طوبة، كل بلاد الدنيا جميلة، قصيدة مصر، بلدي آه يا بلدي، ثوار، تسلم إيدينك، الجيل الصاعد وأغلى اسم في الوجود".
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تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية مع عمرو مصطفى

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن اشتراكه مع عمرو مصطفى فى عمل فنى جديد. وكتب تركي آل الشيخ منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «سيجمعنى ألبوم كامل من كلماتى وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع لنخبة من الموزعين العالميين وفى أكبر وأحدث استوديوهات العالم». وأضاف آل الشيخ: «أعتقد أنه سيكون نقلة فى عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي، اعملوا مزيكا زى كده أو كونوا مستمعين فقط».
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للمرة الأولى.. الهضبة ينشر صورته مع دينا الشربيني

فى أحدث ظهور لهما سويا، نشر النجم عمرو دياب صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربينى. وظهر فى الصورة التى نشرها الهضبة عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام» وإلى جانبه دينا الشربينى تمسك بذراعه، وقد ارتدى كل منهما ملابس السهرة، إذ ارتدى عمرو دياب بدلة سوداء اللون، بينما ارتدت دينا الشربينى فستانا أسود اللون هى الأخرى. وكشف الهضبة عن مكان تواجدهما الذى التقطا فيه تلك الصورة، بإسبانيا، إذ كتب على الصورة: «Live now from marbella». كانت الفنانة دينا الشربينى قد تحدثت عن النجم عمرو دياب، وأثنت عليه وعلى صفاته «التى لا يعرفها سوى المقربين منه فقط»، حسب تعبيرها.
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الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.
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«الفني للمسرح» ينعي عزت أبو عوف: حياة حافلة بالفن

نعى البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وجميع العاملين فيه، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض. وقال "البيت": "ببالغ الحزن والأسى ننعي الفنان عزت أبو عوف بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". رحل عزت أبو عوف عن دنيانا عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث كان يتلقى العلاج فيه لنحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
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تشييع جثمان عزت أبو عوف من السيدة نفيسة

وصل قبل صلاة الظهر، جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف، إلى مسجد السيدة نفيسة، ومن ثم أُقيمت صلاة الجنازة على النجم الكبير فقيد الوسط الفني، حيث رافق جثمان الراحل ابنته المخرجة مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، ومجموعة من الأصدقاء والأقارب، بجانب الفنان منير مكرم، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية، وأيضًا شقيقته مها أبو عوف التي وصلت قبل الجنازة بدقائق لمطار القاهرة، حيث كانت تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.
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حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه (فيديو)

عزت أبو عوف بإطلالته الأنيقة التي حُرمنا منها اليوم الإثنين بعدما فارق عالمنا بعد صراع سنوات مع المرض، بدأ قصته كرجل عشق الموسيقى وصنع في سنوات الثمانينيات حالة غنائية جديدة ما زالت تعيش في وجدان العالم العربي اسمها "الفرق الغنائية"، وبعدما انهارت "فور إم" مشروعه الموسيقي الأهم، أُصيب بالإحباط وأطلق لحيته وزاد وزنه، ثم دخل بعدها التمثيل بعد ترشيحه من قبَل خيري بشارة لدوره في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وجيهان فاضل عام 1992، ومن ثم أصبح وجها سينمائيا وتليفزيونيا معروفا.
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