الوجه الآخر لعزت أبو عوف.. قصة طبيب عشق الموسيقى

«لم تبدأ علاقتى الحقيقية بالمزيكا في التكوّن إلا فى عام 1967، عندما كونّا فريق لوبوتيشا، وانتشرنا مثل النار فى الهشيم، وكنا نحصل على أجر جنيه ونصف».. عزت أبو عوف

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

النجم الكبير عزت أبو عوف صاحب مشوار حافل في مجالي الموسيقى والغناء وأيضًا التمثيل، بدأ مشواره موسيقيا هاويا ثم محترفا، وسرعان ما أصبح أول من قدم فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، وظهر على يديه العشرات من نجوم الغناء، في مقدمتهم النجم محمد فؤاد، ثم كان أول مطرب يهجر الغناء نهائيا ليحترف التمثيل بعدما تلقى عرضا للتمثيل من المخرج خيري بشارة للمشاركة في فيلم "أيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وسيمون وأشرف عبد الباقي وجيهان فاضل، وتفوق على نفسه ليصبح واحدًا من أعمدة السينما المصرية حتى رحيله.

ولد الفنان الراحل في القاهرة، في 21 أغسطس عام 1948، ونشأ في بيت فني وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، ويتحدث عن تلك الفترة قائلًا: "وأنا صغير كنا نمتلك بيانو فى المنزل، ووالدى كان يعلمنى العزف عليه، وفى عام 1959 افتتح معهد الكونسرفتوار وألحقت به لكى أدرس الموسيقى الكلاسيكية

ولد الفنان الراحل في القاهرة، في 21 أغسطس عام 1948، ونشأ في بيت فني وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، ويتحدث عن تلك الفترة قائلًا: "وأنا صغير كنا نمتلك بيانو فى المنزل، ووالدى كان يعلمنى العزف عليه، وفى عام 1959 افتتح معهد الكونسرفتوار وألحقت به لكى أدرس الموسيقى الكلاسيكية مع عمر خيرت، وكان أبو بكر خيرت عميد المعهد في هذا الوقت، وتعلمنا الموسيقى التصويرية، وكان والدي يغصبنى على دراسة الموسيقى لما يقرب من 10 ساعات يوميا".

وكان عزت أبو عوف متفوقا في دراسته بشكل كبير، والتحق بكلية الطب بناءً على رغبة والده وتخصص في قسم أمراض النساء والتوليد، وعمل في مهنته لفترة، وكان لافتا أن كل المواليد الذين جاؤوا إلى الدنيا على يديه من الفتيات، وبلغ عددهن نحو 200 فتاة، ولكن ميله إلى الفن جعله ينتمي إلى أشهر فرق الموسيقى الغربية في مصر كعازف على الأورج، إذ أسس فرقة "Les Petits Chats" (لوبوتيشا) مع عمر خورشيد وعمر خيرت ويحيى خليل وغيرهم، عام 1968، وسرعان ما أصبحت "لوبوتيشا" هوسًا يجتاح مصر حتى قدمها الإعلامي سمير صبري في إحدى سهراته.

يقول عن هذه الفترة: "لم تبدأ علاقتى الحقيقية بالمزيكا في التكوّن إلا فى عام 1967، عندما كونا فريق (لوبوتيشا)، فى وقت طرد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر جميع الأجانب من مصر، ما أدى إلى ترحيل جميع الفرق الموسيقية الأجنبية التى كانت تعزف فى المطاعم والملاهى الليلية وغيرها، وتوقفت السياحة تماما، ومن هنا طرأت لنا فكرة تكوين الفرقة، وبدأنا رحلتنا فى يوليو عام 1967 عقب الحرب، وكانت الفرقة مكونة من عمر خيرت ويحيى خليل وأنا ووجدى فرانسيس وصادق إليني، وفريدريز، وبارش إندريساس، وفى أغسطس من نفس العام انتقلنا إلى منطقة العجمى فى الإسكندرية، وحدث توهج كبير للفرقة وانتشرنا مثل النار فى الهشيم، ومن هنا اشتعلت الفرقة فى أنحاء القاهرة، وكانت تجربة شيقة وكنا نحصل على أجر جنيه ونصف، وكانت له قيمة كبيرة فى هذا الوقت، وكان عبد الحليم وعبد الوهاب وأم كلثوم فى أوج مجدهم وكان لهم جمهورهم العريق، ولكن كانت الفرقة مختلفة عن ما يقدَّم من موسيقى، فموسيقانا كانت تدعو للرقص والفرح والسعادة، خصوصا الموسيقى الغربية، واختلاف ما نقدمه ساعدنا فى هذا الوقت".

مع بداية احتراف الغناء، حرص عزت أبو عوف على التسجيل للحصول على زمالة كلية الجراحين الملكية ببحث يدور حول "تأثير الموسيقى في عملية الولادة"، وقال في لقاء له في برنامج "أنت حر" مع الدكتور مدحت العدل، إنه كان يجعل المرأة تستمع لأغنيتها المفضلة في أثناء عملية الولادة، مؤكدًا أنه اكتشف أن الموسيقى تخفف عنها الألم للنصف.

انضم لفرقة "البلاك كوتس" التي أسسها إسماعيل الحكيم، ابن الكاتب المصري الكبير توفيق الحكيم، واشتهرت الفرقة في أواخر الستينيات وبدايات السبعينيات من القرن العشرين في كل أنحاء مصر ولكنها توقفت بعد وفاة مؤسسها عام 1978، وفي السبعينيات أيضًا اقتحم "أبو عوف" مجالًا جديدًا، وهو الموسيقى التصويرية، وقدم موسيقى مسلسل شهير في السبعينيات "حكاية ميزو" من بطولة سمير غانم، وفردوس عبد الحميد، وإسعاد يونس، ومسرحية "الدخول بالملابس الرسمية" للفنانين أبو بكر عزت وسهير البابلي، ولحّن فيها إسكتش مسرحيا ناجحا للثنائي.

بعد توقف "بلاك كوتس" أسس عزت أبو عوف فرقته الخاصة "الفور إم" عام 1979، والتي كان يغني فيها مع شقيقاته البنات الأربع "مها، منال، ميرفت، منى"، واستمرت الفرقة لمدة 12 عامًا تحقق النجاح تلو الآخر، وأسهمت "فور إم" في ترسيخ اسمه وشهرته إلى حد كبير، وصار رجلا عاشقا للموسيقى وصنع في سنوات الثمانينيات حالة غنائية جديدة ما زالت تعيش في وجدان العالم العربي اسمها "الفرق الغنائية"، إذ يعود له الفضل مع آخرين -في مقدمتهم عمر خورشيد وعمر خيرت ووجدي فرانسيس وهاني شنودة وطلعت زين- في ترسيخ فكرة "الفرقة أو الباند" الموسيقي في العالم العربي.

ذاع صيت الفرقة في الألحان التي من أشهرها "الليلة الكبيرة" الذي سبب مشكلة بين عزت أبو عوف والموسيقار الكبير سيد مكاوي بسبب التغييرات التي أدخلها الأول على لحن الأغنية، ثم تصالحا بعد أن أرجع عزت كل شيء إلى أصله، وأيضًا أغانٍ مهمة أخرى منها "مغنواتي، لا عاجبك كده ولا كده، جنون الديسكو" وغيرها الكثير، كما قدمت الفرقة عددا من المسرحيات الاستعراضية الغنائية أبرزها "عشرة على باب الوزير".

وحاول عزت أبو عوف إحياء القديم فقدم أغانيَ مثل "التوبة" لعبد الحليم حافظ، و"عيني بترف"، وغنت الفرقة لهجات أخرى بجانب المصرية مثل أغنية "بالليل يا عيني بالليل" لسميرة توفيق، إلى جانب الأغاني الحديثة والمصورة التي أذيعت عبر شاشة التليفزيون وحققت نجاحا كبيرًا.

النجم الكبير لم يكن أول من قدم فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته فحسب، بل ظهر على يديه العشرات من نجوم الغناء وفي مقدمتهم النجم محمد فؤاد، الذي تم اكتشافه فنيا على يد عزت أبو عوف بعدما قابله صدفة بحفل له في نادي الصيد، وهو ما نقله فيلم "إسماعيلية رايح جاي" الذي حقق نجاحًا مدويا في عام 1997.

ويعود سبب النجاح الكبير الذي حققه لون عزت أبو عوف الغنائي في الثمانينيات إلى طريقة الأداء والحالة الفريدة التي لم تتكرر على المسرح مع كلمات الراحل صلاح جاهين، وألحان بروح جديدة تحمل توقيع أبو عوف حققت قاعدة جماهيرية وحفلات ساهرة في كل الدول العربية، مع ثمانية ألبومات هي حصيلة مشوارهم الفني تتضمن كل الأنواع، حتى في أغاني الأطفال قدموا "دبدوبة التخينة".

انفصلت الفرقة بسبب زواج الأخوات لينتهي مشوار إحدى أيقونات الثمانينيات "فور إم"، وتفرغ بعدها عزت للتمثيل ونسى البعض عزت أبو عوف الموسيقار والمغني الذي ترك بصمة لا تمحى من سجل هذه السنوات، تستطيع أن تتلمسها جيدا في نجاح حفلة 2010 التي جمعت أعضاء من جديد لتشاهد ولع عزت أبو عوف بالموسيقى، وتخلى عمر خيرت عن كلاسيكيته بينما تتعالى صيحات جمهور يعيش على الذكريات والحنين للماضي.

رحل عزت أبو عوف ليكتب بنفسه نهاية رحلة غنائية وتمثيلية حافلة بالنجاحات، رحل ولكن إرثه وذكراه باقيان.