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النجوم ينعون عزت أبو عوف: وداعًا صاحب الذوق الرفيع

شُيعت قبل قليل جنازة الفنان عزت أبو عوف، من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أهله وزملائه بالوسط الفني، والذين لم يكتفوا بنعيه عبر السوشيال ميديا، بل ذهبوا لوداعه
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
الفنان عزت أبو عوف
الفنان عزت أبو عوف
تصدّر هاشتاج الفنان عزت أبو عوف «تريند» محرك البحث جوجل، عقب إعلان خبر رحيله، إذ أخذ الجميع من الفنانين والجمهور يعربون عن أسفهم الشديد لفقدانه، فهو الأب والصديق الوفى والأرستقراطي ابن الأصول والبيه والشرير المخادع وغيرها من الأدوار التي لعبها خلال مسيرته الفنية، وكان الراحل بعيدا كل البعد عن الصراع داخل الوسط الفني، فقد كان محبا للجميع ويتعامل مع الفن كهاوٍ وليس طامعًا فى الأضواء والشهرة، وربما هذا سبب عاصفة الحب التى فجرها خبر وفاته، إذ أخذ الجميع ينعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قال عنه الفنان محمود البزاوي: «وداعا لمتعدد المواهب.. وداعا للممثل العبقري.. وداعا للموسيقار الجميل.. وداعا للإنسان العظيم.. وداعا لصاحب الطلة المبهجة.. وداعا لصاحب الذوق الرفيع.. وداعا أستاذي.. عزت أبو عوف». وداعا لمتعدد المواهب.. وداعا للممثل العبقري.. وداعا للموسيقار الجميل.. وداعا للإنسان
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نجوم في جنازة عزت أبو عوف.. ووزيرة الثقافة بالمقدمة

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أفراد أسرته وفي مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف والتي ودعت شقيقها بالدموع، وحضرت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد من الفنانين ومحبيه، من بينهم أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، ويسرا اللوزي، منير مكرم، بسام رجب، دينا، محمد مرزبان، أيمن عزب، خالد سرحان، المخرج شريف عرفة وشقيقه المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، والإعلامية سلمى الشماع، النجمة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، وغيرهم.
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شريهان تنعى عزت أبو عوف: أخي الكبير وابني الصغير

حرصت الفنانة شريهان، على نعى الفنان عزت أبو عوف، على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور القديمة له التي تظهر فيها، وعلقت عليها، قائلة: «هو حكاية.. حكاية طويلة جميلة في عمري.. حكاية طيبة فضلت تغزل نفسها بنفسها.. هو عزت أبو عوف، من أوائل البشر الذين وعيت عليهم في بيتي ودنيتي.. ولدت وجدته في بيتنا.. ابناً أصيلاً لهذا البيت بعمارة ليبون بالزمالك.. أخاً وصديقاً وزميلاً لأخي عمر وأختي الكبيرة جيهان خورشيد، ابناً مقرباً جداً لقلب أمي.. أخاً شقيقاً لزوجة أخي الأخيرة (مها)، كنت أعتبره أخي الكبير و ابني الصغير».
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عزاء عزت أبو عوف غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تستقبل أسرة الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، العزاء بعد صلاة المغرب، غداً الثلاثاء بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك بعد تشييع جنازته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه في مقابر العائلة بطريق صلاح سالم، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وغيرهم.
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محمد-فؤاد

عودة نجوم الطرب في صيف 2019.. محمد فؤاد سجل 60 أغنية

يستعد عدد كبير من النجوم فى مصر والوطن العربي لطرح ألبوماتهم خلال موسم الصيف لعام 2019، ودائما ما يحظى هذا الموسم بالنصيب الأكبر من الإنتاج الغنائي؛ إذ ينتظره الملايين للاستمتاع بأغاني نجومهم المفضلين، بعد انتهاء السنة الدراسية وضغوطات الامتحانات، ولذا يحرص عدد كبير من المطربين وفرق الأندرجراوند على الانتهاء من ألبوماتهم قبل انطلاق الموعد الرسمي لإجازة نهاية العام،؛ ما يشعل المنافسة، على عكس موسم الشتاء الذي لا يحظى بنفس الإقبال.. وخلال الأيام الماضية ظهرت ملامح موسم الصيف الغنائي بعد كشف النجوم عن موعد طرح ألبوماتهم.
عمرو-مصطفى

عمرو مصطفى يعلن اعتزال التلحين: بداية جديدة

فجر الملحن عمرو مصطفى، مفاجأة غير متوقعة لجمهوره، حيث أكد أنه سيكتفى بمشواره في التلحين الذى وصل إلى 20 عاما، تعاون خلاله مع كبار النجوم فى مصر والوطن العربي، ونشر بيانا على صفحته بموقع «فيسبوك»، يكشف خلاله عن اعتزاله التلحين، حيث قال: «1999/ 2019، النهارده هكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية "خليك فاكرني"، البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)، وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي إن شاء الله»، وهو الأمر الذى رفضه جمهور، الذى أعرب عن حبه الشديد لألحان عمرو مصطفى، مطالبينه بإعادة التفكير فى قراره.
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هبة مجدي تغني «بالحب اتجمعنا» في طفولتها (فيديو)

نشرت الفنانة هبة مجدي، مساء اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ابنة أربع سنوات، تغني خلاله أغنية الهضبة عمرو دياب الشهيرة "أفريقيا" المعروفة باسم "بالحب اتجمعنا" عام 1992، وذلك دعمًا للمنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية. وعلّقت هبة مجدي على الفيديو قائلةً: "بالحب اتجمعنا، عمرو دياب، أكتوبر 1992- عمري كان 4 سنين، كأس الأمم الإفريقية"، وأثار المقطع ردود فعل عدد من المشاهير، وبينهم أحمد حاتم، والكاتبة إنجي علاء، والمذيعة شيرين حمدي.
عمرو دياب

أغاني كأس إفريقيا.. الهضبة وصلاح «بالحب اتجمعنا»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، وحرص النجوم والمطربون على الاحتفاء بتلك المناسبة، وقدموا عددا من الأغاني سواء المستقلة أو ضمن حملات إعلانية، لتشجيع الجمهور المصري على المنافسة، وترحيبا باستقبال مصر البطولة هذا العام، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأغاني التى قدمت لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
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