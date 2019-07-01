النجوم ينعون عزت أبو عوف: وداعًا صاحب الذوق الرفيع

شُيعت قبل قليل جنازة الفنان عزت أبو عوف، من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أهله وزملائه بالوسط الفني، والذين لم يكتفوا بنعيه عبر السوشيال ميديا، بل ذهبوا لوداعه

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

تصدّر هاشتاج الفنان عزت أبو عوف «تريند» محرك البحث جوجل، عقب إعلان خبر رحيله، إذ أخذ الجميع من الفنانين والجمهور يعربون عن أسفهم الشديد لفقدانه، فهو الأب والصديق الوفى والأرستقراطي ابن الأصول والبيه والشرير المخادع وغيرها من الأدوار التي لعبها خلال مسيرته الفنية، وكان الراحل بعيدا كل البعد عن الصراع داخل الوسط الفني، فقد كان محبا للجميع ويتعامل مع الفن كهاوٍ وليس طامعًا فى الأضواء والشهرة، وربما هذا سبب عاصفة الحب التى فجرها خبر وفاته، إذ أخذ الجميع ينعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قال عنه الفنان محمود البزاوي: «وداعا لمتعدد المواهب.. وداعا للممثل العبقري.. وداعا للموسيقار الجميل.. وداعا للإنسان العظيم.. وداعا لصاحب الطلة المبهجة.. وداعا لصاحب الذوق الرفيع.. وداعا أستاذي.. عزت أبو عوف». وداعا لمتعدد المواهب.. وداعا للممثل العبقري.. وداعا للموسيقار الجميل.. وداعا للإنسان

قال عنه الفنان محمود البزاوي: «وداعا لمتعدد المواهب.. وداعا للممثل العبقري.. وداعا للموسيقار الجميل.. وداعا للإنسان العظيم.. وداعا لصاحب الطلة المبهجة.. وداعا لصاحب الذوق الرفيع.. وداعا أستاذي.. عزت أبو عوف».

pic.twitter.com/3eJ9z3jSnu وداعا لمتعدد المواهب.. وداعا للممثل العبقري.. وداعا للموسيقار الجميل.. وداعا للإنسان العظيم.. وداعا لصاحب الطلة المبهجة.. وداعا لصاحب الذوق الرفيع.. وداعا أستاذي.. عزت أبو عوف #عزت_ابو_عوف July 1, 2019

بينما قام الهضبة عمرو دياب بنشر صورته وعلق عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، خالص عزائي في وفاة العزيز الغالي عزت أبو عوف، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته»، كما نعاه الفنان تامر حسني: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله توفى الفنان الكبير المحترم والأب عزت أبو عوف أسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة اللهم ارحم جميع موتانا يا رب».

وقال عنه الفنان مصطفى قمر: «توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير والأخ والصديق عزت أبو عوف ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة على قد طيبة قلبه الكبير وحبه لكل الناس حتوحشنا يا عزت ادعوله بالمغفرة»، كما حرص الفنان محمد هنيدي على نعيه، قائلا: «البقاء لله في المحترم الجميل عزت أبو عوف»، ونشر الفنان محمد إمام صورة له، وعلق عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف الله يرحمه ويصبر أهله».

بينما قام الفنان شريف منير بنشر صورته وعلق عليها: «مع السلامة يا صديقي»، ونعته أيضا الفنانة حلا شيحة، قائلة: «رحل الجميل الذي لن يتكرر عزت أبو عوف»، وبكلمات مؤثرة نعى الفنان محمد فؤاد أستاذه ومكتشفه عزت أبو عوف، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليك يا أعز وأغلى الناس رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلب وأخلص وأوفى صديق رحمة الله عليك يا أستاذى العزيز نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يدخلك جنات النعيم وأن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة وداعا يا دكتور عزت أبو عوف».

وبكلمات مؤثرة نعت دنيا سمير غانم، الراحل عزت أبو عوف، حيث كتبت: «من أطيب وأنقى الناس اللي اتعاملت معاهم في حياتي، واتشرفت بالعمل معاه في مسلسل عباس الأبيض وفيلم لا تراجع ولا استسلام ومسلسل نيللي وشريهان.. البقاء لله نسألكم الفاتحة والدعاء»، كما ودعته الفنانة إلهام شاهين، قائلة: «اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك، رحم الله روحا كان وجودها في الدنيا جميلا».

كما رثته الفنانة روجينا، قائلة: «وداعا صاحب أطيب وأحن قلب فى الدنيا وداعا الأخ والصديق، وداعا أعز الناس، عزت أبو عوف فى ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة»، بينما قالت عنه الفنانة إسعاد يونس: «وداعا الصديق الغالي والفنان القدير الدكتور عزت أبو عوف، الطيبون يرحلون تباعا، إنا لله وإنا إليه راجعون»، وانضمت إليهم الفنانة سمية الخشاب، التى قامت بنشر صورته، وعلقت عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل مايسترو الفن المصري، الفنان الأنيق عزت أبو عوف، كنت راقيا جدا في تمثيلك ومحترم ربنا يرحمك يا رب.. فنان خفيف الروح متعدد المواهب».

وودعه الفنان هانى رمزي بكلمات مؤثرة، قائلًا: «مع السلامة يا أغلى وأعز صديق بجد فراقك صعب قوى الله يرحمك وربنا يعزى كل محبيك فى كل الدنيا»، كما كتبت الفنانة منة فضالي: «يا حبيبي يا غالي هتوحشني أوي كنت أخ وأب بجد كنت حاجات كتير جدا مدرسة وأخلاق واحترام وفن، كل حاجة، ربنا يرحمك ويخفف من عليك في الجنة ونعيمها يا حبيبي جوكر الفن دكتور عزت أبو عوف».

ونشرت الفنانة رانيا يوسف صورته وعلقت عليها: «فقدنا فنانًا كبيرًا وخلوقًا تعلم منه الكثيرون، وداعًا الدكتور عزت أبو عوف»، كما نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة تجمعها به، وعلقت عليها: «توفي الفنان المحترم الراقي الخلوق الدكتور عزت أبو عوف، رحمه الله وثبته عند السؤال وأسكنه فسيح جناته، قلبي حزين جدا، خالص عزائي لأسرته الكريمة إنا لله وإنا إليه راجعون»، بينما كتب الفنان أحمد فلوكس: «الله يرحمك يا أجدع وأنضف وأحن فنان وإنسان أنا شُفته في حياتي. وداعا يا برنس الفن وبرنس الأخلاق».

بينما أعرب الفنان عمرو يوسف عن حزنه الشديد بهذه الكلمات: «كنت وستظل قامة فنية كبيرة، فقدنا فنانا راقيا.. إنسان طيب وخلوق، البقاء لله في وفاة الدكتور الفنان عزت أبو عوف نسألكم الفاتحة»، بينما كتبت بشرى: «وداعا يا صاحب المقام الرفيع.. أبويا وأخويا وصديقى وابنى وأستاذى وحبيبى.. عايزة أفتكرك كده وإنت كعادتك متفائل ومبتسم وجواك طفل عمره ما بيكبر رغم الحزن العميق والدفين على فراقك وجرح لن يلتئم.. مين مايحبكش يا عزت؟!! مفيش حد».









ونعاه أيضا الفنان مصطفى شعبان قائلا: «اللهم تقبله من الصالحين بقدر ما أعطى من بهجة وسرور ومحبة ورقي فى الأخلاق والسلوك هتوحشنى يا حبيبى»، بينما قالت الفنانة أروى: «الله يرحم عزت أبو عوف، إنت من الكبار والكبار لا يرحلون يل يخلدون، إنا لله وإنا إليه راجعون»، وحرص الفنان أشرف زكي على نعيه قائلًا: «وداعا أعز الناس».



وكتبت اللبنانية رزان مغربي، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: «دكتور عزت راح أتذكرك بالفرحة، راح أتذكرك برنس، راح أتذكرك بالخير والطيبة والروح الحلوة، بحب كبير كتير بالكلمة الحلوة والعمل الطيب، راح أتذكرك جينتل مان وقمر وشيك، راح أتذكرك بأعمالك وأفلامك وأدوارك الحلوة، راح أتذكرك بأغانيك وحبك لبلدك مصر ولكل العالم، ما راح ننساك أبدًا أنت معنا»، كما نعاه الشاعر خالد تاج الدين، قائلًا: «رحل البرنس اللي حبيته من أول فيلم (أيس كريم في جليم) لحد آخر أعماله.. رحل ابن الناس الكويسين الممثل والموسيقي والغالي على قلوبنا.. اللي مفتكرش فيه اتنين اختلفوا عليه».

من المؤكد أننا جميعا افتقدناه، ولكن عزاءنا الوحيد هو أن روحه ذهبت إلى عالم آخر، وأعماله ستبقى خالدة ومع كل مرة يعاد عرضها سنتذكر صاحب الموهبة والأخلاق، وستبقى فى قلوبنا إلى الأبد.. وداعًا عزت أبو عوف.