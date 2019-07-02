كوني شيف في منزلك بـ 10 أسرار لتتبيل اللحوم والفراخ

ضعي الزبادي والليمون على الفراخ كي تكون طرية، واحرصي أن يكون الزيت غزير لتحصلين على القرمشة مثل المطاعم، وضيفي الزعتر والريحان في التتبيلة كي تحصلي على نكهة مميزة.
الكثير من ربات البيوت يحلمن بتقديم أشهى الأكلات لعائلاتهن، لتوفير الذهاب إلى المطاعم التي أصبحت تحتاج لتكاليف كثيرة بعد أزمة ارتفاع الأسعار التي حدثت الفترة الآخيرة، يمكنك تعلم بعض أسرار الطهي التي تمكنك من عمل أصناف لذيذة، على سبيل المثال اللحمة المشوية في المطاعم يحبها أطفالك وزوجك كثيرًَا، يمكنك تعلم أسرار طهيها بسهولة بطرق عديدة لتكوني شيفا مميزا داخل منزلك، والفراخ أيضًا لها أكثر من طريقة كي يحب أطفالك تناولها، في السطور التالية نساعدك في التعرف على أسرار تتبيل اللحوم والفراخ لتكون كالمطاعم..
اللحمة المشوية
طماطم مكعبات
بصل شرائح أو مكعبات
كيلو لحم مكعبات
ربع كوب زيت
ملح وفلفل أسود
عصير ليمون
خل وصوص صويا
مستردة
طريقة التحضير:-
- في وعاء عميق ضعي كافة المكونات السابقة، وضعيها في الثلاجة من المساء حتى صباح اليوم التالي.
- رصي اللحمة في أسياخ ويمكنك وضع مكعبات من الخضروات، كالبصل والفلفل الملون
اللحمة المشوية
طماطم مكعبات
بصل شرائح أو مكعبات
كيلو لحم مكعبات
ربع كوب زيت
ملح وفلفل أسود
عصير ليمون
خل وصوص صويا
مستردة
طريقة التحضير:-
- في وعاء عميق ضعي كافة المكونات السابقة، وضعيها في الثلاجة من المساء حتى صباح اليوم التالي.
- رصي اللحمة في أسياخ ويمكنك وضع مكعبات من الخضروات، كالبصل والفلفل الملون والطماطم والبطاطس، ثم ضعيها في الفرن، أو يمكنك وضعها على شواية على الفحم.
ستيك اللحمة
المكونات
5 قطع ستيك
زيت زيتون
ثوم مهروس
2 ملعقة صلصة
خل
صويا صوص
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي زيت الزيتون مع الصويا صوص والثوم المفروم والخل والملح والفلفل الأسود، وتأكدي من خلط المكونات جيدًا.
- ضعي الاستيك في خليط التوابل السابق واتركيه من المساء حتى صباح اليوم التالي.
- في طاسة تيفال على النار ضعي زيت الزيتون و شوحي الاستيك حتى يتحول لونه للذهبي.
لحمة بالطماطم
المكونات
لحمة قطع
بصل مفروم
ملح وفلفل أسود
بهارات
عصير ليمون
خل
زبادي
زيت زيتون
طريقة التحضير:-
- اغسلي اللحمة جيدًا بالماء، ثم ضعيها في مصفاه للتأكد من تجفيفها.
- ضعي البصل المهروس والثوم على اللحمة و قلبي كافة المكونات جيدًا.
- رشي الفلفل الأسود والبهارات على اللحمة واستمري في التقليب.
- ضيفي عصير الليمون والخل، وقلبي جيدًا.
- غطي اللحمة بالنايلون وضعيها في الثلاجة 5 ساعات على الأقل.
- ضعي اللحمة في أسياخ مع البصل والطماطم ، ثم ضعيها على الشواية أو في الفرن.
كباب اللحمة
المكونات
بصل مفروم
لحمة مفرومة
كزبرة مفرومة
زنجبيل مبشور
ثوم مهروس
فلفل أسود وملح و كمون
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي البصل بعد فرمه جيدًا في الكبه أو الخلاط، ثم ضعي اللحمة معه.
- قلبي جيدًا وضعي الكزبرة والكمون والملح والفلفل الأسود والزنجبيل، وتأكدي من خلط كافة المكونات جيدًا.
- في أسياخ الشوي ضعي قطع اللحم وضعيها على الفحم، واحرصي على تقليبها.
الفراخ المشوية
المكونات
فرخة مقطعه 4 أجزاء
بصل
طماطم
ثوم
زبادي
صلصة باربيكيو
زيت
فلفل رومي
طريقة التحضير:-
- في الخلاط الكهربائي، ضعي البصل و الطماطم والفلفل والثوم، والقليل من الماء، واضربي كافة المكونات على سرعة متوسطة.
- بالسكين قومي بعمل بعض الفتحات في الفراخ.
- في وعاء ضعي البصل و الطماطم وضيفي الزبادي والزيت والبابريكا والملح والفلفل الأسود، وقلبي كافة المكونات جيدًا.
- ضعي الفراخ في التتبيلة واحرصي على تقلبيها من كافة الجوانب كي تتشرب التتبيلة جيدًا.
- ضعي الفراخ في الثلاجة من المساء حتى صباح اليوم التالي.
- سخني الفرن ثم ضعي الفراخ لمدة نصف ساعة، وقلبيها من كافة الجوانب حتى تمام التسوية.
البانية المقرمش
المكونات
بقسماط مطحون
دقيق
2 بيضة
كيلو بانية
ملح وفلفل أسود وبابريكا
زبادي
بيكنج باورد وليمون
كاري
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي الزبادي وعصير الليمون والكاري والملح والفلفل الأسود والبابريكا، وقلبي كافة المكونات جيدًا.
- ضيفي البانية في التتبيلة، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.
- في وعاء اخر ضعي الدقيق والبيكنج بودر والملح والفلفل الأسود والبيض، واضربي كافة المكونات جيدًا.
- اغسلي الفراخ بالدقيق والملح والخل، ثم ضعيها في البيض والبقسماط، ورصيها في صينية واتركيها في الفريزر نصف ساعة.
- في زيت غزير اقلي البانية حتى يتحول لونه للذهبي.