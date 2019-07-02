كوني شيف في منزلك بـ 10 أسرار لتتبيل اللحوم والفراخ

ضعي الزبادي والليمون على الفراخ كي تكون طرية، واحرصي أن يكون الزيت غزير لتحصلين على القرمشة مثل المطاعم، وضيفي الزعتر والريحان في التتبيلة كي تحصلي على نكهة مميزة.

تحرير:آية أشرف ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

لحمة مشوية

الكثير من ربات البيوت يحلمن بتقديم أشهى الأكلات لعائلاتهن، لتوفير الذهاب إلى المطاعم التي أصبحت تحتاج لتكاليف كثيرة بعد أزمة ارتفاع الأسعار التي حدثت الفترة الآخيرة، يمكنك تعلم بعض أسرار الطهي التي تمكنك من عمل أصناف لذيذة، على سبيل المثال اللحمة المشوية في المطاعم يحبها أطفالك وزوجك كثيرًَا، يمكنك تعلم أسرار طهيها بسهولة بطرق عديدة لتكوني شيفا مميزا داخل منزلك، والفراخ أيضًا لها أكثر من طريقة كي يحب أطفالك تناولها، في السطور التالية نساعدك في التعرف على أسرار تتبيل اللحوم والفراخ لتكون كالمطاعم..

اللحمة المشوية طماطم مكعبات بصل شرائح أو مكعبات كيلو لحم مكعبات ربع كوب زيت ملح وفلفل أسود عصير ليمون خل وصوص صويا مستردة طريقة التحضير:- - في وعاء عميق ضعي كافة المكونات السابقة، وضعيها في الثلاجة من المساء حتى صباح اليوم التالي. - رصي اللحمة في أسياخ ويمكنك وضع مكعبات من الخضروات، كالبصل والفلفل الملون