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كوني شيف في منزلك بـ 10 أسرار لتتبيل اللحوم والفراخ

ضعي الزبادي والليمون على الفراخ كي تكون طرية، واحرصي أن يكون الزيت غزير لتحصلين على القرمشة مثل المطاعم، وضيفي الزعتر والريحان في التتبيلة كي تحصلي على نكهة مميزة.
تحرير:آية أشرف ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
لحمة مشوية
لحمة مشوية
الكثير من ربات البيوت يحلمن بتقديم أشهى الأكلات لعائلاتهن، لتوفير الذهاب إلى المطاعم التي أصبحت تحتاج لتكاليف كثيرة بعد أزمة ارتفاع الأسعار التي حدثت الفترة الآخيرة، يمكنك تعلم بعض أسرار الطهي التي تمكنك من عمل أصناف لذيذة، على سبيل المثال اللحمة المشوية في المطاعم يحبها أطفالك وزوجك كثيرًَا، يمكنك تعلم أسرار طهيها بسهولة بطرق عديدة لتكوني شيفا مميزا داخل منزلك، والفراخ أيضًا لها أكثر من طريقة كي يحب أطفالك تناولها، في السطور التالية نساعدك في التعرف على أسرار تتبيل اللحوم والفراخ لتكون كالمطاعم..
اللحمة المشوية طماطم مكعبات بصل شرائح أو مكعبات كيلو لحم مكعبات ربع كوب زيت ملح وفلفل أسود عصير ليمون خل وصوص صويا مستردة طريقة التحضير:- - في وعاء عميق ضعي كافة المكونات السابقة، وضعيها في الثلاجة من المساء حتى صباح اليوم التالي. - رصي اللحمة في أسياخ ويمكنك وضع مكعبات من الخضروات، كالبصل والفلفل الملون
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فطيرة-فراخ-بالخضروات (2)

جربي فطيرة الفراخ بالخضروات مع فتة الباذنجان اللذيذة

الفطائر والمعجنات من الأكلات الشهية التي نحب جميعا تناولها سواء الكبار أو الصغار، ولكن بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة أصبح من الصعب الذهاب للمطاعم لتناول الفطائر المفضلة لدينا ودفع مبالغ كبيرة فيها، يمكنك حل الأمر بسهولة وتجهيز أشهي الفطائر لعائلتك في المنزل بأرخص التكاليف وبجودة مضمونة عن المطاعم، سيفرح أطفالك بهذه الأكلة لأن الأطفال معروفون بحب الفطائر والبيتزا بشكل كبير، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل فطيرة الفراخ بالخضراوات مع فتة الباذنجان اللذيذة، وجربي فطيرة التفاح المشوي للتحلية.
ايس كريم الفراولة

واجهي حر الصيف بحلويات سريعة التحضير في المنزل

مع ارتفاع درجات الحرارة نسعى لتناول العصائر والمثلجات التي تساعدنا على الاستمتاع بالصيف و مواجهة الحر، بعض الأفكار يمكنك استغلالها لإسعاد أطفالك مع الحفاظ على صحتهم أيضًا بتقديم أشهى الحلويات التي تتناسب مع حرارة الصيف المرتفعة، وتوفر عليكي الخروج والذهاب للكافيهات ودفع مبالغ كبيرة في تناول الحلويات، في السطور التالية نساعدك التعرف على طرق عمل بعض الحلويات الخفيفة والتي يمكنك تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة وتكاليف أقل والاحتفاظ بها بسهولة داخل الثلاجة..
الفلفل-الحار

حيل بسيطة للتخلص من الطعم الحار الزائد في أطباقك

كثير من السيدات يقعن في خطأ عند تجهيز أصناف شهية لعائلاتهن، وهي وضع التوابل بكميات كبيرة، على سبيل المثال بعضهن تضع الملح بكمية في الطعام، حتى يتحول الطعام إلى مالح للغاية، وكذلك الشطة أو الفلفل الحار، الأمر الذي يزعجهن ويجعلهن يفكرن في التخلص من الطعام حتى لا يسبب لهن الإحراج أمام العائلة، وحتى لا يؤدي لمشاكل صحية أيضًا لهن، الأمر بسيط ويمكنك حله بحيل بسيطة دون الحاجة للتخلص من الطعام وإلقائه، في السطور التالية نتناول بعض الحيل والنصائح التي تمكنك من علاج طعم الفلفل الحار في أصنافك، ونتناول أيضًا فوائد تناول الأطعمة الحارة..
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