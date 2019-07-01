إخلاء سبيل «سائق توك توك» متهم بالقتل في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

توك توك

أخلت محكمة أبو حمص الجزئية بمحافظة البحيرة، سبيل سائق توك توك متهم بقتل شاب دفاعا عن النفس بعد أن استدرجه المجني عليه "القتيل" رفقة ربة منزل، بغرض السرقة، حيث عثر الأهالي الأسبوع الماضي على جثة شاب في الثلاثين من عمره على طريق طلمبات برسيق غارقا في الدماء، وتبين أنه لقي مصرعه في أثناء قيامه ومعه سيدة، بسرقة توك توك فحدثت مشادة مع صاحب التوك توك إلا أنه أُصيب بجرح أدى إلى وفاته، وفرّت السيدة هاربة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص، وتبين أن الوفاة بسبب جرح في القدم وقطع شريان.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم حازم خيري عبادة وكيل فرع البحث الجنائي بأبو حمص، بالعثور على جثة. انتقل الرائد أحمد المسيرى إلى مكان الواقعة لكشف غموض الحادث، وكانت المفاجأة أن صاحب التوك توك "م ع ع" 27 سنة، قام بتحرير محضر بمركز الشرطة بمحاولة سرقة التوك توك، وقال فيه إنه