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إخلاء سبيل «سائق توك توك» متهم بالقتل في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
توك توك
توك توك
أخلت محكمة أبو حمص الجزئية بمحافظة البحيرة، سبيل سائق توك توك متهم بقتل شاب دفاعا عن النفس بعد أن استدرجه المجني عليه "القتيل" رفقة ربة منزل، بغرض السرقة، حيث عثر الأهالي الأسبوع الماضي على جثة شاب في الثلاثين من عمره على طريق طلمبات برسيق غارقا في الدماء، وتبين أنه لقي مصرعه في أثناء قيامه ومعه سيدة، بسرقة توك توك فحدثت مشادة مع صاحب التوك توك إلا أنه أُصيب بجرح أدى إلى وفاته، وفرّت السيدة هاربة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص، وتبين أن الوفاة بسبب جرح في القدم وقطع شريان.
تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم حازم خيري عبادة وكيل فرع البحث الجنائي بأبو حمص، بالعثور على جثة. انتقل الرائد أحمد المسيرى إلى مكان الواقعة لكشف غموض الحادث، وكانت المفاجأة أن صاحب التوك توك "م ع ع" 27 سنة، قام بتحرير محضر بمركز الشرطة بمحاولة سرقة التوك توك، وقال فيه إنه
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الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

طالب يعتدي على مراقب «منعه من الغش» بكفر الشيخ

استقبل مستشفى سيدى سالم المركزى بمحافظة كفر الشيخ، معلم يدعى «ماهر عبد الستار الشاذلي - 35 عاما" مراقب بامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة عمر المختار الثانوية بكفر الشيخ، مصاب بكدمات بالصدر وأزمة صدرية، وآلام بالجانب الأيمن عقب تعدى طالب عليه، بعد منعه من الغش داخل اللجنة. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة .
طلاب -الثانوية(2)

وقع من على السلم.. خلع كتف طالب في كفر الشيخ

شهدت إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إصابة الطالب "أحمد علي بيومي- 17 عاما"، باشتباه خلع بالكتف، على أثر سقوطه على درج السلالم، داخل لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي الثانوية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، عقب أدائه الامتحان، وعلى الفور أبلغ رئيس اللجنة غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى بيلا المركزى. يؤدي 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ.
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جومانة.. أول مولودة بمنظومة التأمين الصحي (صور)

شهد مستشفى النساء والولادة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إجراء عملية ولادة أول طفلة يتم ولادتها بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي سيستمر التشغيل التجريبي لها لمدة شهرين، قبل تدشين المنظومة رسميا في شهر سبتمبر من العام الجاري. وقالت فادية سعد بدر، مديرة العلاقات العامة بمستشفى النساء والولادة، إن "جومانه ربيع علي سعد" هي أول طفلة يتم ولادتها بالمنظومة الجديدة، وقد دخلت والدتها قسم الطوارئ صباحا بدون أي إجراءات سوي بطاقتها الشخصية هي وزوجها فضلا عن قسيمة الزواج، مؤكدة على أن الحالة لم تدفع أي مبلغ مقابل الخدمة.
مصطفى-مدبولى

بإجمالي 1021.. الحكومة تقنن أوضاع 127 كنيسة جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7-4-2019 في ما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا.
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ثانوية-عامة‎ (6)

إغماء طالبة ثانوي في البحيرة.. ونقلها للمستشفى

شهدت مدرسة إدكو، اليوم السبت، حالة إغماء لإحدى الطالبات في مادة الجيولوجيا، وتم نقلها على الفور بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج بالمستشفى، وذلك في إطار متابعة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، إذ أدى اليوم الطلاب امتحاناتهم في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع، وكذا أدى الطلاب المكفوفون امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية على فترتين بلجنة مدرسة الأمل بدمنهور، وعددهم 8 طلاب.
تصادم

حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة.. وإصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص "تمناية" وأخرى نصف نقل على طريق أبو المطامير، الكيلو 71 الصحراوى، حيث قطعت السيارة "نصف نقل" الطريق على الأخرى، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها.
كهرباء

البحيرة للكهرباء تحصل 28.5 مليون جنيه من «سرقة تيار»

عرض المهندس حمدي عكاشة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، ما تم إنجازه من خطة الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بالشركة، وذلك منذ بداية العمل بالخطة الطموحة من يوليو 2017 وحتى يونيو 2019. وأضاف عكاشة، اليوم، أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بما يفى بضمان وجودة استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين في نطاق المناطق الخاضعة للشركة.
حريق-عقار-دمنهور-لمساكن-الإيواء (4)

نقل متضرري حريق البحيرة لمساكن إيواء.. وإعانة عاجلة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة من مديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين الأسر المتضررة من قاطني العقار الذى نشب به حريق هائل صباح اليوم، بشارع أبو عبد الله بمدينة دمنهور، والذي أسفر عن إصابة 10 اشخاص، كما أمر بتسكينهم مساكن الإيواء بزهراء الأبعادية وصرف إعانة فورية لهم، موجهًا بحصر خسائر المواطنين المتضررين من الحريق وسرعة صرف التعويضات المناسبة، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم، وسرعة تلقيهم الإسعافات الأولية وصرف العلاج اللازم لهم.
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