الليلة الأخيرة.. ماذا جرى في «جحر الثعابين» بأشمون؟

الزوجة والأبناء سئموا من مرض رب الأسرة وقرروا التخلص منه للأبد.. الأم حرضتهما على قتل والدهما بوضع مبيد حشري في الأدوية التي يتناولها.. وشكوك شقيق القتيل كشفت الجريمة

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

ندم - تعبيرية

بيت ملعون، جدران هشة، وغرف مظلمة أشبه بقلوب قاطنيه، يجلس «خليل» يئن على سرير المرض، لم يقترب من الخمسين، ولكن المرض كان الأقرب، أدوية تحاصره من كل جانب، يحدق بعينيه صوب الباب عسى أن يدخل عليه من يناوله بيده علاجه، لم يقاوم دموعه التي سقطت حينما تذكر نكران ابنيه له وقسوة قلبهما عليه ونسيانهما ما فعله من أجلهما، دون أن يدري أن في غرفة مجاورة منه أشبه بجحر الأفاعي تجلس الزوجة وابناها والشيطان رابعهم، اعتدلت في جلستها وراحت تنفث السم لتقتل شريك الحياة، ويصغى الثعبانان الصغيران لخطتها التي أذهلت الشيطان من فرط إتقانها.

حلم خليل موظف راتبه يكفيه بالكاد، ولكن حلم الزواج وتكوين أسرة لم يفارق «خليل»، أملا في ألا ينقطع اسمه من الدنيا، ممنيا نفسه بعائلة يستند عليها في كبره، بحث عن زوجة ترضى أن تعيش معه وتقاسمه مرتبه الضئيل حتى يبدل الله الحال للأفضل، لم يدم بحثه طويلا وسرعان ما وجدها، فتاة من أسرة