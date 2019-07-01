جريمة

الليلة الأخيرة.. ماذا جرى في «جحر الثعابين» بأشمون؟

الزوجة والأبناء سئموا من مرض رب الأسرة وقرروا التخلص منه للأبد.. الأم حرضتهما على قتل والدهما بوضع مبيد حشري في الأدوية التي يتناولها.. وشكوك شقيق القتيل كشفت الجريمة
تحرير:محمد أبو زيد ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
ندم - تعبيرية
ندم - تعبيرية
بيت ملعون، جدران هشة، وغرف مظلمة أشبه بقلوب قاطنيه، يجلس «خليل» يئن على سرير المرض، لم يقترب من الخمسين، ولكن المرض كان الأقرب، أدوية تحاصره من كل جانب، يحدق بعينيه صوب الباب عسى أن يدخل عليه من يناوله بيده علاجه، لم يقاوم دموعه التي سقطت حينما تذكر نكران ابنيه له وقسوة قلبهما عليه ونسيانهما ما فعله من أجلهما، دون أن يدري أن في غرفة مجاورة منه أشبه بجحر الأفاعي تجلس الزوجة وابناها والشيطان رابعهم، اعتدلت في جلستها وراحت تنفث السم لتقتل شريك الحياة، ويصغى الثعبانان الصغيران لخطتها التي أذهلت الشيطان من فرط إتقانها.
حلم خليل   موظف راتبه يكفيه بالكاد، ولكن حلم الزواج وتكوين أسرة لم يفارق «خليل»، أملا في ألا ينقطع اسمه من الدنيا، ممنيا نفسه بعائلة يستند عليها في كبره، بحث عن زوجة ترضى أن تعيش معه وتقاسمه مرتبه الضئيل حتى يبدل الله الحال للأفضل، لم يدم بحثه طويلا وسرعان ما وجدها، فتاة من أسرة
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القوات البحرية تحبط تهريب 8 أطنان حشيش

تحت الدائري.. سقوط 3 عاطلين بكيلو حشيش وسلاحين

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على 3 عاطلين بحوزتهم سلاحين ناريين "بندقية وفرد خرطوش" وكيلو جرام من مخدر الحشيش بدائرة مركز القناطر الخيرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط "هانى .ا .ح - 39 عاما ومحمد .ج .م 25 عاما وعبدالهادى.ص .ع 35 عاما" مختبئين أسفل الطريق الدائري وبحوزتهم سلاحين ناريين بندقية وفرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو جرام ومبلغ من المال.
هيروين

المؤبد ليمنية ومصري جلبا 3 كيلو هيروين لبرج العرب

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن المؤبد لكل من المدعوة "ف . ص . ع - تحمل الجنسية اليمنية" والمدعو "ر . م . ر - مصري" لاتهامهما بجلب والاتجار في المواد المخدرة. تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 4777 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كمية من الهيروين أثناء تفتيش حقائب إحدى الركاب بمطار برج العرب.
جثة

سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد حيدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر قش مقتولا بالطريق العام قرب قرية «حمادة» التابعة لدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ونجل شقيقته، وذلك انتقامًا منه بعدما تسبب في خسائر لهما بحرق قش الأرز، بينما جرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
قطار - أرشيفية

عطل في قطار «الزنكلون» بالشرقية.. وإصابة 3 ركاب

أصيب ثلاثة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الإثنين، وذلك في أثناء تدافعهم للخروج من قطار ركاب تعطلَ بمحطة قطارات «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي بمدينة الزقازيق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتمت إعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى بعد توقفها لعدة دقائق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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رفضت معاشرته| تفاصيل إعدام عريس شبين بعد 60 يوم زواج

سنين من العمل المتواصل ليل نهار لكسب المال الحلال فى مجال عمله بالنجارة وعلى الرغم من ضعف راتبه فإنه استطاع الاعتماد على نفسه فى تجهيز عش الزوجية ولكن لم يتبق سوى اختيار شريكة حياته فاعتمد "محمد" على أسرته فى اختيار الفتاة المناسبة، وذلك نظرا لعدم ارتباطه أو اختلاطه بالسيدات بسبب تركيزه فى عمله المستمر، ولم يكن له تجارب سابقة، فمنذ حصوله على الدبلوم لم يعرف طعم الإجازات، وهنا جاء دور فتيات عائلته لاختيار شريكة حياته وبالفعل وقع الاختيار على "أمل" فتاة من سكان قرية شبين القناطر بالقليوبية، نظرا لحسن سلوكها وتربيتها.
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طعنات ودماء وجثث.. ماذا حدث في شقة عبد الحكيم وهدان؟

قبل سنوات سافر «عبد الحكيم وهدان» وزوجته إلى إحدى الدول العربية، كانت الزوجة رفيقة دربه تسانده دوما، لم تفرقهما الغربة وتفرق شملهما الأيام، بعد سنين ليست بالقليلة حزم الرجل حقائبه عائدا للقاهرة بعد رحلة من العمل والكفاح والشقاء، استقر الرجل في شقة قام بشرائها في شارع إسماعيل بك دائرة قسم الزيتون، منذ أن وطئت قدم الرجل وزوجته المكان، حتى حصد حب واحترام الجميع، يدخل قلوب الناس بدون استئذان، طيلة أربعين عاما عاشها الرجل مرت كأيام حتى صار كبير المنطقة وشيخها وحكيمها.
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«جثة في البير».. جريمة «نسمة والعشيق» في الخيام

أوقف سيارته على حافة الرصيف، أخفض زجاجها ناحيته قليلا، مد يده على التابلوه وأخرج سيجارة كتب عليها أن تحترق، نظر من النافذة يستنشق هواء آخر الليل، نظرة خاطفة تأمل فيها شكل الغيوم التي تنذر بالمطر، ثمة تفكير في حياته لم يدم طويلا، سنين عمره تتسرسب، سفر ومشاوير وعمل ليل نهار، لا جديد يضيف للحياة البهجة ويكسر ملل روتينها، أخذ نفسا عميقا، دخان كثيف يخرج على شكل دوائر اقتحمت الظلام من حوله، مال برأسه على كرسيه، تذكر فتاة رآها في قريته قد وقع في غرامها من نظرة عين، لا يعرف حتى اسمها، ولكن ملامحها باتت محفورة في عقله كالطريق الذي يحفظ دروبه عن ظهر قلب.
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عتاب وسكين في الرقبة.. ماذا جرى في شقة المرج؟

أصوات عالية، شد وجذب طوال الوقت، خلافات ومشكلات، حتى ضاق الجيران من كثرة سماعها واعتادوا عليها، هذا هو المشهد الذي يتكرر في شقة «أحمد» مشاحنات مع زوجته ولا أحد يتدخل من الجيران يأتي والد الزوجة من وقت لآخر للصلح بينهما، مع كلمات من النصح والوصايا لابنته بالتحمل من أجل تربية أطفالها، وتعود «المياه لمجاريها» إلا أن ثمة خلافات جديدة عصفت بالبيت الذي لا يعرف الهدوء، دعت الرجل المسن للتدخل مرة أخرى، ولكنها لم تمر بسلام، وانتهت بجريمة قتل كان ضحيتها والد الزوجة بعدما طعنه زوج ابنته في رقبته ليسقط غارقا في دمه ويلفظ أنفاسه الأخيرة بالشارع.
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