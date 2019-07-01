الليلة الأخيرة.. ماذا جرى في «جحر الثعابين» بأشمون؟
الزوجة والأبناء سئموا من مرض رب الأسرة وقرروا التخلص منه للأبد.. الأم حرضتهما على قتل والدهما بوضع مبيد حشري في الأدوية التي يتناولها.. وشكوك شقيق القتيل كشفت الجريمة
تحرير:محمد أبو زيد
٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
ندم - تعبيرية
بيت ملعون، جدران هشة، وغرف مظلمة أشبه بقلوب قاطنيه، يجلس «خليل» يئن على سرير المرض، لم يقترب من الخمسين، ولكن المرض كان الأقرب، أدوية تحاصره من كل جانب، يحدق بعينيه صوب الباب عسى أن يدخل عليه من يناوله بيده علاجه، لم يقاوم دموعه التي سقطت حينما تذكر نكران ابنيه له وقسوة قلبهما عليه ونسيانهما ما فعله من أجلهما، دون أن يدري أن في غرفة مجاورة منه أشبه بجحر الأفاعي تجلس الزوجة وابناها والشيطان رابعهم، اعتدلت في جلستها وراحت تنفث السم لتقتل شريك الحياة، ويصغى الثعبانان الصغيران لخطتها التي أذهلت الشيطان من فرط إتقانها.
حلم خليل
موظف راتبه يكفيه بالكاد، ولكن حلم الزواج وتكوين أسرة لم يفارق «خليل»، أملا في ألا ينقطع اسمه من الدنيا، ممنيا نفسه بعائلة يستند عليها في كبره، بحث عن زوجة ترضى أن تعيش معه وتقاسمه مرتبه الضئيل حتى يبدل الله الحال للأفضل، لم يدم بحثه طويلا وسرعان ما وجدها، فتاة من أسرة
حلم خليل
موظف راتبه يكفيه بالكاد، ولكن حلم الزواج وتكوين أسرة لم يفارق «خليل»، أملا في ألا ينقطع اسمه من الدنيا، ممنيا نفسه بعائلة يستند عليها في كبره، بحث عن زوجة ترضى أن تعيش معه وتقاسمه مرتبه الضئيل حتى يبدل الله الحال للأفضل، لم يدم بحثه طويلا وسرعان ما وجدها، فتاة من أسرة متواضعة الحال إلا أن «نجلاء» شطحت بأحلامها التي وصلت عنان السماء، وفاق طموحها إمكانيات الرجل، تحملها في بداية سنوات زواجهما الأولى ليوفر لها طلباتها التي لا تنتهي خوفا من أن تتركه أو تحدث مشكلة تعصف بأركان البيت فيتحول خرابا تنعق في سطحه الغربان.
بنت وولد
كانت سعادته لا توصف عندما علم بحملها، مرت شهور الحمل وحانت لحظة الولادة، وقف على باب عيادة الطبيب في انتظار خروجه يدعو الله أن يرزقه بالولد الصالح، خرج الطبيب من غرفته مبتسما: "مبروك جالك بنت تتربى في عزك"، لم تتلاشَ فرحته أو تتبدل ورضى بنصيبه وأطلق عليها «زهرة». مرت الأيام هادئة وبعد عامين رزقه الله بالولد الذي تمناه منذ زمن، سماه «يوسف». عاش الرجل لأولاده يكد ويعمل من أجل توفير حياة كريمة لهما، وكان دائم الخوف على مستقبلهما، ما جعله حاد الطباع يقسو عليهما أحيانا من فرط خوفه عليهما.
جحر الأفاعي
الحزن وقلة الحيلة ومرار العيش كانت عنوانا لحياة «خليل»، الذي بدأ البؤس جليا على ملامحه حتى أصابت الأمراض جسده المنهك، وبات لا يقدر على الحركة طريح الفراش. مرت السنة تلو الأخرى، وفي يوليو العام الماضي أتمت الابنة الكبري ذات الـ18 عاما من عمرها، ووصلت للصف الثالث الثانوي الأزهري، بينما يصغرها "يوسف" بعامين ويدرس بالصف الأول الثانوي، في المقابل كانت الأم الأفعى تقوي قلبيهما على والدهما وتذكرهما بقسوته ومعاملته السيئة لهما حتى إنهما باتا لا يطيقان وجوده، ويحسبان له عدد أنفاسه، وينتظران موته على أحر من الجمر، كأن حياته باتت حملا ثقيلا على قلبيهما، اللذين انتزعت منهما الرحمة، وفي غرفتها اجتمعت الزوجة الخائنة لتضع خطتها للخلاص من زوجها الذي ملت رؤيته.
دموع في عيون نجلاء
«إحنا نحط له السم في الدوا»، كانت خلاصة ما انتهت إليه خطة أولاد «خليل»، بمباركة الأم، وانطلقا يضعان لوالدهما "مبيدا حشريا" في كبسولة العلاج فقد على أثرها الوعي وفاضت روحه إلى بارئها، ولإمعانها في حبك الجريمة انطلقت صرخاتها لتعلن وفاة "أبو العيال"، كانت تنساب من عينيها دموع وقحة، وهي تمشي في جنازته واتشحت بالسواد واصطنعت الحزن لتوهم أسرة زوجها بحزنها عليه، بينما يواسي جيرانها ولديها بعد فقدانهما السند، بمكر ودهاء لم يسبق له مثيل استطاع القتلة خداع الجميع، وظنوا أنهم هربوا بجريمتهم، ولكن عدالة السماء كانت لهم بالمرصاد، وتنكشف جريمتهم بعد أن ظنوا كل الظن أنها توارت تحت التراب ودفنت مع جثة الزوج.
كشف المستور
ثمة شك كان يراود شقيق «خليل» جعله لا يصدق أن شقيقه وافته المنية بشكل طبيعي، إذ كان على علم بسوء علاقته مع زوجته وأولاده، أراد أن يتأكد من صحة شكوكه، لم يكذب خبرا، واتجه ناحية قسم أشمون بالمنوفية يبلغهم بشكوكه، وأن هناك شبهة جنائية، متهما زوجة شقيقه بقتله، وتقدم بطلب لاستخراج الجثة، ليتبين بالفعل وجود شبهة جنائية، وصحة البلاغ، ودلت التحريات أن الزوجة وولديها وراء ارتكاب واقعة القتل، وتم ضبطهما ليعترفا بوضع "مبيد حشري" في كبسولة علاجه، بسبب سوء معاملته لهما، بعد أن قررت الزوجة استحالة الحياة معه وقررت بصحبة ابنيها قتله والتخلص منه، لتأمر جهات التحقيق بحبسهم ليلقوا مصيرهم خلف القضبان.