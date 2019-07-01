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جومانة.. أول مولودة بمنظومة التأمين الصحي (صور)

تحرير:شيماء رشاد ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
أول مولودة بالتأمين الصحي
أول مولودة بالتأمين الصحي
شهد مستشفى النساء والولادة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إجراء عملية ولادة أول طفلة يتم ولادتها بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي سيستمر التشغيل التجريبي لها لمدة شهرين، قبل تدشين المنظومة رسميا في شهر سبتمبر من العام الجاري. وقالت فادية سعد بدر، مديرة العلاقات العامة بمستشفى النساء والولادة، إن "جومانه ربيع علي سعد" هي أول طفلة يتم ولادتها بالمنظومة الجديدة، وقد دخلت والدتها قسم الطوارئ صباحا بدون أي إجراءات سوي بطاقتها الشخصية هي وزوجها فضلا عن قسيمة الزواج، مؤكدة على أن الحالة لم تدفع أي مبلغ مقابل الخدمة.
من جانبها، أعربت والدة المولودة عن سعادتها بطفلتها الجديدة قائلة :"أحمد الله تعالي على نعمته، وجميع الإجراءات كانت سريعة ولم تستغرق سوى دقائق قليلة قبل دخولي غرفة العمليات". وتضم مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة 20 وحدة صحية و7 مستشفيات، كما تم التعاقد مع كبار الأساتذة بمختلف التخصصات في الجامعات المصرية
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الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

طالب يعتدي على مراقب «منعه من الغش» بكفر الشيخ

استقبل مستشفى سيدى سالم المركزى بمحافظة كفر الشيخ، معلم يدعى «ماهر عبد الستار الشاذلي - 35 عاما" مراقب بامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة عمر المختار الثانوية بكفر الشيخ، مصاب بكدمات بالصدر وأزمة صدرية، وآلام بالجانب الأيمن عقب تعدى طالب عليه، بعد منعه من الغش داخل اللجنة. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة .
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وقع من على السلم.. خلع كتف طالب في كفر الشيخ

شهدت إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إصابة الطالب "أحمد علي بيومي- 17 عاما"، باشتباه خلع بالكتف، على أثر سقوطه على درج السلالم، داخل لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي الثانوية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، عقب أدائه الامتحان، وعلى الفور أبلغ رئيس اللجنة غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى بيلا المركزى. يؤدي 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ.
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إخلاء سبيل «سائق توك توك» متهم بالقتل في البحيرة

أخلت محكمة أبو حمص الجزئية بمحافظة البحيرة، سبيل سائق توك توك متهم بقتل شاب دفاعا عن النفس بعد أن استدرجه المجني عليه "القتيل" رفقة ربة منزل، بغرض السرقة، حيث عثر الأهالي الأسبوع الماضي على جثة شاب في الثلاثين من عمره على طريق طلمبات برسيق غارقا في الدماء، وتبين أنه لقي مصرعه في أثناء قيامه ومعه سيدة، بسرقة توك توك فحدثت مشادة مع صاحب التوك توك إلا أنه أُصيب بجرح أدى إلى وفاته، وفرّت السيدة هاربة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص، وتبين أن الوفاة بسبب جرح في القدم وقطع شريان.
مصطفى-مدبولى

بإجمالي 1021.. الحكومة تقنن أوضاع 127 كنيسة جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7-4-2019 في ما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا.
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النائب-محمد-عطا-سليم

نائب «المحافظين»: وزيرة الصحة «لا تصلح» لمنصبها

أعرب النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، عن تعجبه من عدم قيام رئيس مجلس النواب بالتصويت على اتخاذ أي إجراء ضد وزيرة الصحة، وذلك رغم رفض الغالبية العظمى في البرلمان، أداء الوزيرة الدكتورة هالة زايد، لافتا إلى أن أغلب الطلبات العاجلة من نواب البرلمان خلال الجلسات الأخيرة باختلاف التوجهات الحزبية والسياسية من «الأغلبية أو المعارضة» على حد سواء انصبت على تقييم أداء الوزيرة. وعلق سليم على رفض الدكتور علي عبد العال لفظ «لا تصلح» وطلبه شطبه من مضبطة الجلسة، قائلا: «هناك فارق بين الاحترام وتقييم الأداء».
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

استثمار واقتصاد.. ماذا وراء منح الجنسية للأجانب؟

ردود فعل واسعة أثارتها موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والحصول على الجنسية المصرية، والمقدم من مجلس الوزراء للبرلمان، حيث أعطت التعديلات لرئيس الوزراء حق منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
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عبدالعال: البعض يسعى للوقيعة بين البرلمان والحكومة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك البعض من داخل الحكومة من يسعى لإفساد العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، منتقدًا ما يثار حول أنه رئيس البرلمان، أوحى للدكتورة شيرين فراج لتقديم استجواب ضد الحكومة، مشيرًا إلى أن الاستجواب المقدم من النائبة مستوف لكل الشروط اللازمة لذلك تمت الموافقة عليه، بالرغم من أنها تقدمت به 3 مرات سابقة. من جانبها أوضحت الدكتورة شيرين فراج، أنها بالفعل تقدمت بالاستجواب ضد وزارة البيئة لـ4 مرات سابقة ولم تتم الموافقة غير في المرة الأخيرة.
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