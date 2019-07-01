جومانة.. أول مولودة بمنظومة التأمين الصحي (صور)

تحرير:شيماء رشاد ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

أول مولودة بالتأمين الصحي

شهد مستشفى النساء والولادة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إجراء عملية ولادة أول طفلة يتم ولادتها بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي سيستمر التشغيل التجريبي لها لمدة شهرين، قبل تدشين المنظومة رسميا في شهر سبتمبر من العام الجاري. وقالت فادية سعد بدر، مديرة العلاقات العامة بمستشفى النساء والولادة، إن "جومانه ربيع علي سعد" هي أول طفلة يتم ولادتها بالمنظومة الجديدة، وقد دخلت والدتها قسم الطوارئ صباحا بدون أي إجراءات سوي بطاقتها الشخصية هي وزوجها فضلا عن قسيمة الزواج، مؤكدة على أن الحالة لم تدفع أي مبلغ مقابل الخدمة.

من جانبها، أعربت والدة المولودة عن سعادتها بطفلتها الجديدة قائلة :"أحمد الله تعالي على نعمته، وجميع الإجراءات كانت سريعة ولم تستغرق سوى دقائق قليلة قبل دخولي غرفة العمليات". وتضم مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة 20 وحدة صحية و7 مستشفيات، كما تم التعاقد مع كبار الأساتذة بمختلف التخصصات في الجامعات المصرية