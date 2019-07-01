تشيلسي يتسبب في غياب لامبارد عن تدريبات ديربي

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

تشيلسي

أعفى ديربي كاونتي مدربه فرانك لامبارد من الوجود اليوم الإثنين، في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وذلك لمنحه الفرصة للتفاوض مع إدارة تشيلسي التي تبحث تعيينه مدربًا للبلوز الموسم المقبل، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي رحل لتدريب يوفنتوس، وقال ديربي في بيانه: "نفسح المجال أمام لامبارد لحسم مفاوضاته مع تشيلسي، بشأن احتمالية تدريبه للفريق في أقرب وقت ممكن، وإذا حسم لامبارد أموره، فسينتظرنا مجهود كبير لنبذله كي نجد بديلا له"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.

وأوضح الموقع البريطاني أن تشيلسي أخبر ديربي كاونتي باستعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لامبارد مع الفريق، والبالغة 4 ملايين جنيه إسترليني. وبدوره قال ميل موريس، رئيس ديربي كاونتي: "عندما قابلنا لامبارد للمرة الأولى، كنا نعرف أننا سنصل في مرحلة ما إلى هذا الموقف، ولكننا لم نتوقع أن تأتي بتلك السرعة

وأوضح الموقع البريطاني أن تشيلسي أخبر ديربي كاونتي باستعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لامبارد مع الفريق، والبالغة 4 ملايين جنيه إسترليني.



وبدوره قال ميل موريس، رئيس ديربي كاونتي: "عندما قابلنا لامبارد للمرة الأولى، كنا نعرف أننا سنصل في مرحلة ما إلى هذا الموقف، ولكننا لم نتوقع أن تأتي بتلك السرعة بعد موسم واحد فقط".



يذكر أن لامبارد هو الهداف التاريخي لفريق تشيلسي، وتوج مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات ولقب كأس الرابطة الإنجليزية مرتين ولقب الدرع الخيرية مرتين، إضافة إلى لقب وحيد في كل من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.