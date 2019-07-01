رياضة

تشيلسي يتسبب في غياب لامبارد عن تدريبات ديربي

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
تشيلسي
تشيلسي
أعفى ديربي كاونتي مدربه فرانك لامبارد من الوجود اليوم الإثنين، في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وذلك لمنحه الفرصة للتفاوض مع إدارة تشيلسي التي تبحث تعيينه مدربًا للبلوز الموسم المقبل، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي رحل لتدريب يوفنتوس، وقال ديربي في بيانه: "نفسح المجال أمام لامبارد لحسم مفاوضاته مع تشيلسي، بشأن احتمالية تدريبه للفريق في أقرب وقت ممكن، وإذا حسم لامبارد أموره، فسينتظرنا مجهود كبير لنبذله كي نجد بديلا له"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
وأوضح الموقع البريطاني أن تشيلسي أخبر ديربي كاونتي باستعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لامبارد مع الفريق، والبالغة 4 ملايين جنيه إسترليني. وبدوره قال ميل موريس، رئيس ديربي كاونتي: "عندما قابلنا لامبارد للمرة الأولى، كنا نعرف أننا سنصل في مرحلة ما إلى هذا الموقف، ولكننا لم نتوقع أن تأتي بتلك السرعة
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هازارد-ريال-مدريد

الميركاتو.. 240 صفقة حسمت بـ1.9 مليار يورو

بدأت اليوم رسميا سوق الانتقالات الصيفية في كل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ومع ذلك فهناك العديد من الأندية حسمت صفقاتها، والتي وصلت إلى 240 صفقة في القارة الأوروبية بقيمة 1.9 مليار يورو، ففي الدوري الإسباني تمت 57 صفقة أبرزها انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، بينما تبادل برشلونة مع فالنسيا حارس مرماه ياسبر سيليسين بالحارس الآخر نيتو، وأنفقت الأندية الإسبانية حتى الآن 700 مليون يورو، أما أبرز الصفقات في الدوري الألماني فهي انتقال لوكاس هيرنانديو إلى بايرن ميونيخ من أتلتيكو مدريد، وعودة ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند.
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مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
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لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
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بيتر تشيك يعلن رسميا عودته إلى تشيلسي

عين تشيلسي حارسه السابق المعتزل بيتر تشيك مستشارا فنيا للفريق، حيث سيكون دور الحارس البالغ من العمر 37 عامًا والذي أعلن اعتزاله اللعب رفقة أرسنال نهاية الموسم المنقضي، هو تقديم الاستشارات الفنية في كل شيء يتعلق بكرة القدم، إلى جانب لعب دور حلقة الوصل بين أكاديمية الشباب والفريق الأول، وبالتالي سيعمل تشيك عن قرب مع المدير الرياضي للفريق مارينا جرانوفسكايا إلى جانب الجهاز الفني للفريق، كما سيوجد مع تشيلسي في المباريات التي سيخوضها على ملعب ستامفورد بريدج، والأخرى التي سيخوضها خارج ميدانه.
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ساري يمهد طريق لامبارد لتدريب تشيلسي

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن يوفنتوس يستعد للظفر بخدمات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، الأمر الذي سيفتح بدوره الباب أمام تولي فرانك لامبارد المهمة الفنية للبلوز، وعلى الرغم من طلب تشيلسي الحصول على مقابل مالي أكبر لترك ساري ليوفنتوس، فإن الناديين على وشك إنهاء الاتفاق، وسيكون لامبارد المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي وترك ديربي كاونتي، ومع ذلك لم يتخذ لامبارد قراره بعد بشأن تدريب البلوز، بعدما قدم عملا مميزا مع ديربي كاونتي.
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محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.
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مورينيو يعرب عن استعداده لتدريب نيوكاسل

أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو استعداده للتفاوض بشأن تولي المهمة الفنية لفريق نيوكاسل، في حال تواصل معه المالك الجديد للنادي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ويأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن آل نهيان لا يرغب في استمرار المدرب الإسباني رافا بينيتز على رأس القيادة الفنية للفريق، إلى جانب إعراب مورينيو لبعض أصدقائه المقربين بأنه سيفكر بجدية في تدريب نيوكاسل في حال تلقى عرضًا، وذلك بعدما تعرض للإقالة من قبل نادي مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتول تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.
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