جريمة

تحت الدائري.. سقوط 3 عاطلين بكيلو حشيش وسلاحين

تحرير:هيثم بطاح ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
حشيش - أرشيفية
حشيش - أرشيفية
تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على 3 عاطلين بحوزتهم سلاحين ناريين "بندقية وفرد خرطوش" وكيلو جرام من مخدر الحشيش بدائرة مركز القناطر الخيرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط "هانى .ا .ح - 39 عاما ومحمد .ج .م 25 عاما وعبدالهادى.ص .ع 35 عاما" مختبئين أسفل الطريق الدائري وبحوزتهم سلاحين ناريين بندقية وفرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو جرام ومبلغ من المال.
بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار  والأسلحة النارية لحماية تجارتهم الآثمة والمبلغ المالى حصيلة البيع ،تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وجه بشن حملات مكبرة  بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين على القانون
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

الليلة الأخيرة.. ماذا جرى في «جحر الثعابين» بأشمون؟

بيت ملعون، جدران هشة، وغرف مظلمة أشبه بقلوب قاطنيه، يجلس «خليل» يئن على سرير المرض، لم يقترب من الخمسين، ولكن المرض كان الأقرب، أدوية تحاصره من كل جانب، يحدق بعينيه صوب الباب عسى أن يدخل عليه من يناوله بيده علاجه، لم يقاوم دموعه التي سقطت حينما تذكر نكران ابنيه له وقسوة قلبهما عليه ونسيانهما ما فعله من أجلهما، دون أن يدري أن في غرفة مجاورة منه أشبه بجحر الأفاعي تجلس الزوجة وابناها والشيطان رابعهم، اعتدلت في جلستها وراحت تنفث السم لتقتل شريك الحياة، ويصغى الثعبانان الصغيران لخطتها التي أذهلت الشيطان من فرط إتقانها.
هيروين

المؤبد ليمنية ومصري جلبا 3 كيلو هيروين لبرج العرب

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن المؤبد لكل من المدعوة "ف . ص . ع - تحمل الجنسية اليمنية" والمدعو "ر . م . ر - مصري" لاتهامهما بجلب والاتجار في المواد المخدرة. تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 4777 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كمية من الهيروين أثناء تفتيش حقائب إحدى الركاب بمطار برج العرب.
جثة

سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد حيدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر قش مقتولا بالطريق العام قرب قرية «حمادة» التابعة لدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ونجل شقيقته، وذلك انتقامًا منه بعدما تسبب في خسائر لهما بحرق قش الأرز، بينما جرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
قطار - أرشيفية

عطل في قطار «الزنكلون» بالشرقية.. وإصابة 3 ركاب

أصيب ثلاثة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الإثنين، وذلك في أثناء تدافعهم للخروج من قطار ركاب تعطلَ بمحطة قطارات «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي بمدينة الزقازيق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتمت إعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى بعد توقفها لعدة دقائق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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القبض-على-متهم

حشيش وبندقية خرطوش.. سقوط "أبو زياد" ملك الكيف

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، في القبض على عاطل بحوزته سلاح خرطوش ونحو كيلو من مخدر الحشيش بدائرة مركز القناطر الخيرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية، يفيد ضبط المدعو "هاني. ا.ح" وشهرته "أبو زياد" 39 عامًا عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و9 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو كيلو جرام ومبلغ من المال.
طعن

عايز يرجعها بالعافية..عجوز يطعن زوج ابنته بالقليوبية

تعدى موظف بالمعاش على زوج ابنته بسلاح أبيض "مطواة" فسقط غارقا في دمائه بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب رغبة الثاني في إعادة زوجته لمنزل الزوجية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود إشارة من مستشفى العام بوصول "خ.ح.س" 44 عاما سائق ومقيم شلقان دائرة المركز، مصابًا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وجروح قطعية بالرأس والفخذ الأيسر وتم حجزه للعلاج.
تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (5)

حشيش بالتفاح.. رحلة رصد وضبط مخدرات بـ115 مليونا

جهود ضخمة تبذلها أجهزة وزارة الدخلية، لضبط الحدود ومنع تهريب أي مواد ضارة بالمواطنين، ونجحت أمس، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر ميناء دمياط، عقب معلوماتٍ سريةٍ باشتمال شحنة تفاح سوري قادمة للميناء على مواد وحبوب مخدرة شديدة الخطورة، تقدر بأكثر من 2 طن. ونجحت الأجهزة في تتبعها ورصدها عبر البحار حتى وصلت للميناء قبل أن ينقض عليها رجال الأمن ويلقوا القبض على المرافقين للشحنة، وكذا القبض على رجل أعمال، وأحد المتهمين بجلب الشحنة.
سجن

حبس عاطلين ضُبطا بحشيش وترامادول في شبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، من إلقاء القبض على عاطلين لقيامهما بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة "تامول وترامادول" وترويجها على نطاق واسع بمنطقتى عزبة رستم والكابلات. تم ضبط المتهمين وبحوزتهما ربع كيلو حشيش و1000 قرص مخدر ومبلغ مالي، وتولت النيابة التحقيقات، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيّام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.
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