تحت الدائري.. سقوط 3 عاطلين بكيلو حشيش وسلاحين

تحرير:هيثم بطاح ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

حشيش - أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على 3 عاطلين بحوزتهم سلاحين ناريين "بندقية وفرد خرطوش" وكيلو جرام من مخدر الحشيش بدائرة مركز القناطر الخيرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط "هانى .ا .ح - 39 عاما ومحمد .ج .م 25 عاما وعبدالهادى.ص .ع 35 عاما" مختبئين أسفل الطريق الدائري وبحوزتهم سلاحين ناريين بندقية وفرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو جرام ومبلغ من المال.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم الآثمة والمبلغ المالى حصيلة البيع ،تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين على القانون