طالب يعتدي على مراقب «منعه من الغش» بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

الامتحانات

استقبل مستشفى سيدى سالم المركزى بمحافظة كفر الشيخ، معلم يدعى «ماهر عبد الستار الشاذلي - 35 عاما" مراقب بامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة عمر المختار الثانوية بكفر الشيخ، مصاب بكدمات بالصدر وأزمة صدرية، وآلام بالجانب الأيمن عقب تعدى طالب عليه، بعد منعه من الغش داخل اللجنة. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة .

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع سير امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول، للعام الدراسى 2018 - 2019، بلجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة، في مواد اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية،بشعبتيها العلمية والأدبية. وأضاف المحافظ أن متابعة سير الامتحانات تتم بمشاركة كل