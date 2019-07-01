تشييع جثمان عزت أبو عوف من السيدة نفيسة (فيديو)

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

عزت أبو عوف

وصل قبل صلاة الظهر، جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف، إلى مسجد السيدة نفيسة، ومن ثم أُقيمت صلاة الجنازة على النجم الكبير فقيد الوسط الفني، حيث رافق جثمان الراحل ابنته المخرجة مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، ومجموعة من الأصدقاء والأقارب، بجانب الفنان منير مكرم، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية، وأيضًا شقيقته مها أبو عوف التي وصلت قبل الجنازة بدقائق لمطار القاهرة، حيث كانت تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في تشييع جنازة عزت أبو عوف، وتأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد السيدة نفيسة، حيث حضر نقيب الفنانين أشرف زكي، والفنانة يسرا اللوزي، والفنان محمد مرزبان وغيرهم لتوديع النجم الكبير. عزت أبو عوف وافته المنية فجر اليوم الاثنين عن عمر يناهز 70 عاما ، بعد صراع لفترة مع المرض،