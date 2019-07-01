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تشييع جثمان عزت أبو عوف من السيدة نفيسة

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
وصل قبل صلاة الظهر، جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف، إلى مسجد السيدة نفيسة، ومن ثم أُقيمت صلاة الجنازة على النجم الكبير فقيد الوسط الفني، حيث رافق جثمان الراحل ابنته المخرجه مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، ومجموعة من الأصدقاء والأقارب، بجانب الفنان منير مكرم، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية، وأيضًا شقيقته مها أبو عوف التي وصلت قبل الجنازة بدقائق لمطار القاهرة، حيث كانت تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.
وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في تشييع جنازة عزت أبو عوف، وتأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد السيدة نفيسة، حيث حضر نقيب الفنانين أشرف زكي، والفنانة يسرا اللوزي، والفنان محمد مرزبان وغيرهم لتوديع النجم الكبير. عزت أبو عوف وافته المنية فجر اليوم الاثنين عن عمر يناهز 70 عاما ، بعد صراع لفترة مع المرض،
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10 محطات في حياة عزت أبو عوف.. مأساة بسبب السادات

الفنان عزت أبو عوف هو أحد أهم الأسماء الفنية التي برزت في مصر منذ فترة الثمانينيات وما تلاها وحتى يومنا هذا، والذي رحل فيه عن عالمنا بعد رحلة مرض طويلة، بدأت منذ رحيل زوجته وحب عمره "فاطيما" في عام 2012، وطوال هذه السنوات طالته شائعات الوفاة وطالما كان ينفيها بظهوره الفني الذي قلّ كثيرًا. وبالإضافة للنجاحات الفنية الكبيرة التي حققها النجم الكبير الراحل على المستويين الغنائي والتمثيلي، فإن حياته على الجانب الشخصي كانت مليئة بالمحطات المهمة والتي نرصدها في السطور التالية.
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«كوستا.. بجاتو»| 7 أعمال درامية لا تنسى لعزت أبو عوف

عزت أبو عوف واحد من أبرز الفنانين على الساحة، الذى دخل إلى قلوب المشاهدين دون استئذان؛ ربما بسبب أدائه السهل البسيط وملامحه الهادئة الرقيقة فى التعامل، والذي يجعلك تشعر أنك أمام مايسترو يعزف كلماته، فهو صاحب المواهب المتعددة، عرفه الجمهور من خلال فرقة «فور إم» كعازف موسيقى مع شقيقاته الأربع، لينغمس بعد ذلك فى التمثيل مع بداية التسعينيات بأدوار ثانوية حتى صار واحدا من بهوات الفن، الذي جرى فى عروقه فترك من أجله مهنته كطبيب، حبا فى التمثيل الذي ظل يعطيه حتى آخر أيام في حياته، رغم تدهور صحته فى الفترة الأخيرة.
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وفاة الفنان عزت أبو عوف عن عمر يناهز 70 عامًا

توفى اليوم الإثنين، الفنان عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة التي مكث بها نحو شهر ونصف تقريبًا. يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، حيث كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم الكبير تامر حسنى. وكان أبو عوف قد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، منذ أيام، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية.
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حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه (فيديو)

عزت أبو عوف بإطلالته الأنيقة التي حُرمنا منها اليوم الإثنين بعدما فارق عالمنا بعد صراع سنوات مع المرض، بدأ قصته كرجل عشق الموسيقى وصنع في سنوات الثمانينيات حالة غنائية جديدة ما زالت تعيش في وجدان العالم العربي اسمها "الفرق الغنائية"، وبعدما انهارت "فور إم" مشروعه الموسيقي الأهم، أُصيب بالإحباط وأطلق لحيته وزاد وزنه، ثم دخل بعدها التمثيل بعد ترشيحه من قبَل خيري بشارة لدوره في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وجيهان فاضل عام 1992، ومن ثم أصبح وجها سينمائيا وتليفزيونيا معروفا.
عزت-ابو-عوف (1)

10 محطات في حياة عزت أبو عوف.. مأساة بسبب السادات

الفنان عزت أبو عوف هو أحد أهم الأسماء الفنية التي برزت في مصر منذ فترة الثمانينيات وما تلاها وحتى يومنا هذا، والذي رحل فيه عن عالمنا بعد رحلة مرض طويلة، بدأت منذ رحيل زوجته وحب عمره "فاطيما" في عام 2012، وطوال هذه السنوات طالته شائعات الوفاة وطالما كان ينفيها بظهوره الفني الذي قلّ كثيرًا. وبالإضافة للنجاحات الفنية الكبيرة التي حققها النجم الكبير الراحل على المستويين الغنائي والتمثيلي، فإن حياته على الجانب الشخصي كانت مليئة بالمحطات المهمة والتي نرصدها في السطور التالية.
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رحل ليلتقي «فاطيمة».. عزت أبو عوف عاشق حتى الموت

استيقظ المصريون والعرب، اليوم الإثنين، على خبر صادم، وهو رحيل الفنان الكبير الدكتور عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، والذي مكث فيه نحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم الكبير تامر حسنى. وكان أبو عوف قد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها عن تفاصيل حالته الصحية، ثم خرجت شقيقته مها أبو عوف لتؤكد أن حالته حرجة، قبل أن يرحل عنا ويلقى ربه.
عزت-ابو-عوف

وفاة الفنان عزت أبو عوف عن عمر يناهز 70 عامًا

توفى اليوم الإثنين، الفنان عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة التي مكث بها نحو شهر ونصف تقريبًا. يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، حيث كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم الكبير تامر حسنى. وكان أبو عوف قد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، منذ أيام، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية.
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