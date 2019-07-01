رياضة

الميركاتو.. 240 صفقة حسمت بـ1.9 مليار يورو

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
بدأت اليوم رسميا سوق الانتقالات الصيفية في كل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ومع ذلك فهناك العديد من الأندية حسمت صفقاتها، والتي وصلت إلى 240 صفقة في القارة الأوروبية بقيمة 1.9 مليار يورو، ففي الدوري الإسباني تمت 57 صفقة أبرزها انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، بينما تبادل برشلونة مع فالنسيا حارس مرماه ياسبر سيليسين بالحارس الآخر نيتو، وأنفقت الأندية الإسبانية حتى الآن 700 مليون يورو، أما أبرز الصفقات في الدوري الألماني فهي انتقال لوكاس هيرنانديو إلى بايرن ميونيخ من أتلتيكو مدريد، وعودة ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند.
وشهد الدوري الألماني إتمام 30 صفقة بقيمة 400 مليون يورو، وكانت الصفقة الأغلى هي هيرنانديز بقيمة 80 مليون يورو، كما ضم بايرن أيضًا بينجامين بافارد. وفي الدوري الإنجليزي، بدأ الميركاتو يوم 17 مايو، وتمت 20 صفقة بقيمة 305 ملايين يورو، أكبرها انتقال أرون وان بيساكا من كريستال بالاس إلى مانشستر يونايتد
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تشيلسي

تشيلسي يتسبب في غياب لامبارد عن تدريبات ديربي

أعفى ديربي كاونتي مدربه فرانك لامبارد من الوجود اليوم الإثنين، في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وذلك لمنحه الفرصة للتفاوض مع إدارة تشيلسي التي تبحث تعيينه مدربًا للبلوز الموسم المقبل، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي رحل لتدريب يوفنتوس، وقال ديربي في بيانه: "نفسح المجال أمام لامبارد لحسم مفاوضاته مع تشيلسي، بشأن احتمالية تدريبه للفريق في أقرب وقت ممكن، وإذا حسم لامبارد أموره، فسينتظرنا مجهود كبير لنبذله كي نجد بديلا له"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
تتويج-ليفربول‎ (3)

مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
ماوريسيو-بوكيتينو (2)

لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
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كافاني‎

كافاني يرغب في الاستمرار لنهاية عقده مع سان جيرمان

ارتبط اسم المهاجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني بالانتقال إلى العديد من الأندية وعلى رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أن المهاجم يرغب في الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده في شهر يونيو من عام 2020، وبالتالي يمكنه التفاوض مع أي نادي في شهر يناير المقبل للانضمام إلى صفوفه بالمجان، وعن ذلك قال كافاني بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يتبقى لي عام في عقدي الحالي مع باريس سان جيرمان، ورغبتي هي الاستمرار، أتطلع كثيرًا إلى هذا العام، ومن بعده سنبدأ في التفكير في الخطوة التالية".
نيمار

وكيل أعمال نيمار يحدد وجهة اللاعب المقبلة

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء عن رغبة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى بعدما غادر الليجا قاصدًا الدوري الفرنسي، حيث نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم أن بيني زاهافي وكيل أعمال نيمار دا سيلفا الذي نصح نيمار بالتوقيع لباريس سان جيرمان بدأ خطواته من أجل عودة نيمار إلى الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي يصر على بقاء اللاعب في صفوف الفريق إلا أن وكيل نيمار بدأ تحركاته من أجل رحيل نيمار عن صفوف البي إس جي.
مبابي (5)

كليان مبابي على رادار ليفربول في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على أعتاب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يدخل مبابي دائرة اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية في حالة رحيله من ناديه الحالي، وكانت تقارير صحفية تحدثت عن نبأ رحيل اللاعب بعد أن نشر صورة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وكتب عليها «قريبًا»، والتي أثارت اندهاش الكثير من المشجعين المتابعين له حول العالم.
مبابي (6)

فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع مبابي دعما للمرينجي

كشفت صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي كليان مبابي من صفوف فريق باريس سان جيرمان لتدعيم فريق المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعلم مسؤلو ريال مدريد رغبة مبابي جيدا بالإضافة إلى تحركات والده ويلفريد، في تحرير نجله من «سجن» باريس سان جيرمان، فيما ينتظر المسؤولون لحظة الدخول في مفاوضات جادة معه. ونشرت الصحيفة الإسبانية أن بيريز وضع كليان مبابي هدفا رئيسيا للتعاقد معه لكنه يخشى أن تتوتر العلاقة بينه وبين القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
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