الميركاتو.. 240 صفقة حسمت بـ1.9 مليار يورو

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

إيدين هازارد

بدأت اليوم رسميا سوق الانتقالات الصيفية في كل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ومع ذلك فهناك العديد من الأندية حسمت صفقاتها، والتي وصلت إلى 240 صفقة في القارة الأوروبية بقيمة 1.9 مليار يورو، ففي الدوري الإسباني تمت 57 صفقة أبرزها انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، بينما تبادل برشلونة مع فالنسيا حارس مرماه ياسبر سيليسين بالحارس الآخر نيتو، وأنفقت الأندية الإسبانية حتى الآن 700 مليون يورو، أما أبرز الصفقات في الدوري الألماني فهي انتقال لوكاس هيرنانديو إلى بايرن ميونيخ من أتلتيكو مدريد، وعودة ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند.

وشهد الدوري الألماني إتمام 30 صفقة بقيمة 400 مليون يورو، وكانت الصفقة الأغلى هي هيرنانديز بقيمة 80 مليون يورو، كما ضم بايرن أيضًا بينجامين بافارد. وفي الدوري الإنجليزي، بدأ الميركاتو يوم 17 مايو، وتمت 20 صفقة بقيمة 305 ملايين يورو، أكبرها انتقال أرون وان بيساكا من كريستال بالاس إلى مانشستر يونايتد

وشهد الدوري الألماني إتمام 30 صفقة بقيمة 400 مليون يورو، وكانت الصفقة الأغلى هي هيرنانديز بقيمة 80 مليون يورو، كما ضم بايرن أيضًا بينجامين بافارد.



وفي الدوري الإنجليزي، بدأ الميركاتو يوم 17 مايو، وتمت 20 صفقة بقيمة 305 ملايين يورو، أكبرها انتقال أرون وان بيساكا من كريستال بالاس إلى مانشستر يونايتد مقابل 55 مليون يورو.



وأنفقت أندية الدوري الإيطالي حتى الآن 360 مليون يورو على الصفقات، وكانت الصفقة الأغلى انتقال كوستاس مانولاس من روما إلى نابولي مقابل 36 مليون يورو.



ولم تنفق أندية الدوري الفرنسي سوى 60 مليون يورو، وكانت الصفقة الأعلى انتقال مباي نيانج إلى ريمس، وحتى الآن لم يدخل باريس سان جيرمان الميركاتو بقوة.