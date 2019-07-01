ريجيم الثلج.. فوائده وأعراضه الجانبية

ربما يخفض الثلج درجة حرارة الجسم ويتداخل مع وظائف بعض الأعضاء، ممنوع تناول مكعبات الثلج في حالة الطقس شديد البرودة والمناخ شديد الحرارة، لمنع اضطراب درجة حرارة الجسم

تحرير:مي فؤاد ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

لا يساعد الثلج فقط في إخماد العطش، ولكنه يساعد بشكل مدهش في فقدان الوزن، حيث ابتكر براين وينر، إخصائي أمراض الجهاز الهضمي، نظامًا صحيا لتخسيس الوزن يسمى "حمية الجليد" التي تعتمد على استهلاك مكعبات الثلج، بهدف فقدان الوزن. يعتمد ريجيم الثلج على استهلاك مكعبات الثلج بكميات كبيرة (لتر واحد على الأقل يوميا)، مما يساعد الشخص على خسارة بعض الوزن. يشير اتباع ريجيم الثلج على استهلاك التوابل والفلفل الحار أو نكهات الأطعمة، التي تساعد في تحفيز الشهية ونشاط الدهون البنية، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية.

تأثير اتباع نظام الثلج على فقدان الوزن تتمثل الآلية المتبعة في النظام الغذائي للثلج، في استهلاك مكعبات الثلج التي يمكن أن تساعد في تحسين وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لأن الجسم يحتاج إلى الكثير من الطاقة لإذابة الثلج، مما يعني أنه من خلال حرق كمية كبيرة من الطاقة في هذه العملية، يتم تقليل نسبة

تأثير اتباع نظام الثلج على فقدان الوزن

تتمثل الآلية المتبعة في النظام الغذائي للثلج، في استهلاك مكعبات الثلج التي يمكن أن تساعد في تحسين وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لأن الجسم يحتاج إلى الكثير من الطاقة لإذابة الثلج، مما يعني أنه من خلال حرق كمية كبيرة من الطاقة في هذه العملية، يتم تقليل نسبة الدهون في الجسم أيضًا.

وبالتالي فإن استهلاك كميات كبيرة من مكعبات الثلج يسبب الشبع ويملأ مساحة في معدتك ويقلل من استهلاكك للطعام. استهلاك لتر واحد من مكعبات الثلج يحرق نحو 160 سعرا حراريا. كما يعزز النظام الغذائي للثلج فقدان الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض الأساسي.

عند تناول لتر واحد من مكعبات الثلج الباردة بشكل طبيعي، سيُطلب من جسمك أن يحرق الطاقة لإذابة الثلج ليصبح مساويا لدرجة حرارة جسمك.

أثناء تناولك الطعام البارد، ينفق جسمك الطاقة لموازنة درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الأغذية المستهلكة. تم التأكيد على أن اتباع نظام غذائي للثلج يمكن أن يساعد في خفض كيلو واحد على الأقل شهريا.

طرق اتباع ريجيم الثلج

مكعبات الثلج في الشاي

يعتبر الشاي من مثبطات الشهية الطبيعية، لذا فإن مساعدة مكعبات الثلج تؤكد أنه مفيد لفقدان الوزن بشكل فعال. يمكنك إضافة مكعبات الثلج في الشاي الأخضر أو الشاي المثلج، حيث إن دمج الكافيين مع الثلج يمكن أن يعزز نظام إنقاص وزنك.

مضغ الثلج بعد الوجبات

بعد تناول الطعام، لن يساعد مضغ مكعب من الثلج فقط في خفض بعض الوزن الزائد ولكن أيضًا سيساعد على الحد من تناول الطعام. مع ذلك فإن النظام الغذائي للثلج لا يتطلب من الفرد أن يقلل من تناوله المعتاد للطعام ولكن في الواقع، يقيد الاستهلاك غير المرغوب فيه من الطعام؛ السبب الرئيسي للوزن الزائد.

مكعبات الثلج في الماء

يعد إضافة مكعبات الثلج في كوب من الماء واحدة من أفضل الطرق لاتباع نظام الثلج. كلما كنت تشرب الماء، أضف 2-3 مكعبات من الثلج.

الثلج المجروش

واحدة من الطرق الأخرى التي يقترح من خلالها اتباع ريجيم الثلج؛ تناول الثلج المجروش عند الشعور بالجوع. يمكن أن يساعد الثلج المجروش في السيطرة على الرغبة الشديدة بالجوع، كما أنه لا يحتوي على سعرات حرارية من الأساس.

بعض الطرق الأخرى لاستخدام مكعبات الثلج لفقدان الوزن:

وضع الثلج حول الخصر؛ يتم التخلص من الوزن الزائد بعد وضع مكعبات الثلج نحو 15 دقيقة حول الخصر، يتم استهلاك الكثير من الطاقة أثناء عملية إذابة مكعبات الثلج، والتي بدورها تساعد على حرق الدهون وتساعد في إنقاص الوزن.

الاستحمام بالماء البارد: هناك طريقة أخرى فعالة لإنقاص الوزن وهي الاستحمام بالماء البارد. يساعد الماء البارد على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، وبالتالي يساعد في فقدان الوزن.

على الرغم من ذلك؛ هناك فرص في زيادة الوزن بمجرد إيقاف ريجيم الثلج.

قد يكون مضغ الثلج باستمرار ضارًّا بأسنانك، لأنه قد يضر بالمينا أو يكسر الأسنان ويترك الأسنان عرضة للتسوس والتجويف.

ربما يخفض الثلج درجة حرارة الجسم ويتداخل مع وظائف بعض الأعضاء.

ممنوع تناول مكعبات الثلج في حالة الطقس شديد البرودة والمناخ شديد الحرارة، لمنع اضطراب درجة حرارة الجسم.