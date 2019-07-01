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ريجيم الثلج.. فوائده وأعراضه الجانبية

ربما يخفض الثلج درجة حرارة الجسم ويتداخل مع وظائف بعض الأعضاء، ممنوع تناول مكعبات الثلج في حالة الطقس شديد البرودة والمناخ شديد الحرارة، لمنع اضطراب درجة حرارة الجسم
تحرير:مي فؤاد ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الثلج
الثلج
لا يساعد الثلج فقط في إخماد العطش، ولكنه يساعد بشكل مدهش في فقدان الوزن، حيث ابتكر براين وينر، إخصائي أمراض الجهاز الهضمي، نظامًا صحيا لتخسيس الوزن يسمى "حمية الجليد" التي تعتمد على استهلاك مكعبات الثلج، بهدف فقدان الوزن. يعتمد ريجيم الثلج على استهلاك مكعبات الثلج بكميات كبيرة (لتر واحد على الأقل يوميا)، مما يساعد الشخص على خسارة بعض الوزن. يشير اتباع ريجيم الثلج على استهلاك التوابل والفلفل الحار أو نكهات الأطعمة، التي تساعد في تحفيز الشهية ونشاط الدهون البنية، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية.
تأثير اتباع نظام الثلج على فقدان الوزن تتمثل الآلية المتبعة في النظام الغذائي للثلج، في استهلاك مكعبات الثلج  التي يمكن أن تساعد في تحسين وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لأن الجسم يحتاج إلى الكثير من الطاقة لإذابة الثلج، مما يعني أنه من خلال حرق كمية كبيرة من الطاقة في هذه العملية، يتم تقليل نسبة
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