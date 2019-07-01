«الفني للمسرح» ينعي عزت أبو عوف: حياة حافلة بالفن

تحرير:كريم محجوب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

الفنان عزت أبو عوف

نعى البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وجميع العاملين فيه، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض. وقال "البيت": "ببالغ الحزن والأسى ننعي الفنان عزت أبو عوف بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". رحل عزت أبو عوف عن دنيانا عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث كان يتلقى العلاج فيه لنحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.

ولد الفنان عزت أبو عوف في القاهرة 21 أغسطس عام 1948، في بيت فني حيث تعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، وبجانب هواياته كان متفوقًا في دراسته بشكل كبير، والتحق بكلية الطب بناءً على رغبة والده، ولكن ميله إلى الفن جعله عازف أورج في أشهر فرق الموسيقى الغربية فى مصر، وهي "البلاك