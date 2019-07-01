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«الفني للمسرح» ينعي عزت أبو عوف: حياة حافلة بالفن

تحرير:كريم محجوب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
الفنان عزت أبو عوف
الفنان عزت أبو عوف
نعى البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وجميع العاملين فيه، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض. وقال "البيت": "ببالغ الحزن والأسى ننعي الفنان عزت أبو عوف بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". رحل عزت أبو عوف عن دنيانا عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث كان يتلقى العلاج فيه لنحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
ولد الفنان عزت أبو عوف في القاهرة 21 أغسطس عام 1948، في بيت فني حيث تعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، وبجانب هواياته كان متفوقًا في دراسته بشكل كبير، والتحق بكلية الطب بناءً على رغبة والده، ولكن ميله إلى الفن جعله عازف أورج في أشهر فرق الموسيقى الغربية فى مصر، وهي "البلاك
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الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

«صنايعية مصر» مبادرة لتأهيل جيل جديد من المبدعين

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني، والتي تعيد تسليط الضوء على الحرف التقليدية والتراثية المصرية، وتعمل على إحيائها وخلق وتأهيل جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف، ويشرف على تنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب، في مركز الفسطاط للحرف التقليدية بمحافظة القاهرة. وتأتي تلك المبادرة انطلاقًا من الدور الوطني الهادف لصون الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها، وذلك ضمن الاستراتيجية الهادفة التي تحقق محاور التنمية المستدامة.
-وادي-الدوم

«العين» تناقش «وادي الدوم» لعلاء فرغلي 22 يوليو

تشهد دار العين للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة رواية «وادي الدوم» للكاتب علاء فرغلي، وذلك في مقر الدار بمنطقة وسط البلد، في السادسة والنصف مساءً من يوم الإثنين الموافق 22 يوليو من الشهر المقبل، وتدير المناقشة الدكتورة فاطمة البودي، ويناقش الرواية الكاتب محمود عبدالشكور، والصحفي إيهاب الملاح. وتدور أحداث الرواية «وادي الدوم» عن واحة الدومة، وهي بقعة أرض في عمق الصحراء الغربية، توجد عند منتصف طريق القوافل بين واحات الداخلة والأراضي الليبية، تملؤها الصخور وكثبان الرمال، وتحيط بها أحراج النخيل والأكاسيا.
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حضور ضعيف من أهل الفن في وداع عزت أبو عوف (صور)

أُقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان خالد النبوي، ويسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وسوف يواري الثرى جثمان الفقيد بمقابر الأسرة بمنطقة المجاورين بمصر القديمة والتى تقع بمحيط مسجد السيدة نفيسة والتي أُقيمت بها صلاة الجنازة.
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تشييع جثمان عزت أبو عوف من السيدة نفيسة

وصل قبل صلاة الظهر، جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف، إلى مسجد السيدة نفيسة، ومن ثم أُقيمت صلاة الجنازة على النجم الكبير فقيد الوسط الفني، حيث رافق جثمان الراحل ابنته المخرجة مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، ومجموعة من الأصدقاء والأقارب، بجانب الفنان منير مكرم، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية، وأيضًا شقيقته مها أبو عوف التي وصلت قبل الجنازة بدقائق لمطار القاهرة، حيث كانت تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.
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حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه (فيديو)

عزت أبو عوف بإطلالته الأنيقة التي حُرمنا منها اليوم الإثنين بعدما فارق عالمنا بعد صراع سنوات مع المرض، بدأ قصته كرجل عشق الموسيقى وصنع في سنوات الثمانينيات حالة غنائية جديدة ما زالت تعيش في وجدان العالم العربي اسمها "الفرق الغنائية"، وبعدما انهارت "فور إم" مشروعه الموسيقي الأهم، أُصيب بالإحباط وأطلق لحيته وزاد وزنه، ثم دخل بعدها التمثيل بعد ترشيحه من قبَل خيري بشارة لدوره في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وجيهان فاضل عام 1992، ومن ثم أصبح وجها سينمائيا وتليفزيونيا معروفا.
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10 محطات في حياة عزت أبو عوف.. مأساة بسبب السادات

الفنان عزت أبو عوف هو أحد أهم الأسماء الفنية التي برزت في مصر منذ فترة الثمانينيات وما تلاها وحتى يومنا هذا، والذي رحل فيه عن عالمنا بعد رحلة مرض طويلة، بدأت منذ رحيل زوجته وحب عمره "فاطيما" في عام 2012، وطوال هذه السنوات طالته شائعات الوفاة وطالما كان ينفيها بظهوره الفني الذي قلّ كثيرًا. وبالإضافة للنجاحات الفنية الكبيرة التي حققها النجم الكبير الراحل على المستويين الغنائي والتمثيلي، فإن حياته على الجانب الشخصي كانت مليئة بالمحطات المهمة والتي نرصدها في السطور التالية.
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