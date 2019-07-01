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حضور ضعيف من أهل الفن في وداع عزت أبو عوف (صور)

تحرير:بيتر مجدي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
جنازة عزت أبو عوف
جنازة عزت أبو عوف
أُقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان خالد النبوي، ويسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وسوف يواري الثرى جثمان الفقيد بمقابر الأسرة بمنطقة المجاورين بمصر القديمة والتى تقع بمحيط مسجد السيدة نفيسة والتي أُقيمت بها صلاة الجنازة.
عزت أبو عوف ولد في 21 أغسطس عام 1948، وقد كانت بدايته وإخوته في فرقة الفور إم، التي أسهمت في شهرته، قدم أيضا مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين، وبدأ التمثيل عام 1992، حيث ساعد العديد من المطربين في السينما وغيرها. (اقرأ أيضا: «كوستا.. بجاتو»| 7 أعمال درامية لا تنسى لعزت أبو عوف  يعتبر
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حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه (فيديو)

عزت أبو عوف بإطلالته الأنيقة التي حُرمنا منها اليوم الإثنين بعدما فارق عالمنا بعد صراع سنوات مع المرض، بدأ قصته كرجل عشق الموسيقى وصنع في سنوات الثمانينيات حالة غنائية جديدة ما زالت تعيش في وجدان العالم العربي اسمها "الفرق الغنائية"، وبعدما انهارت "فور إم" مشروعه الموسيقي الأهم، أُصيب بالإحباط وأطلق لحيته وزاد وزنه، ثم دخل بعدها التمثيل بعد ترشيحه من قبَل خيري بشارة لدوره في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وجيهان فاضل عام 1992، ومن ثم أصبح وجها سينمائيا وتليفزيونيا معروفا.
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رحل ليلتقي «فاطيمة».. عزت أبو عوف عاشق حتى الموت

استيقظ المصريون والعرب، اليوم الإثنين، على خبر صادم، وهو رحيل الفنان الكبير الدكتور عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، والذي مكث فيه نحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم الكبير تامر حسنى. وكان أبو عوف قد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها عن تفاصيل حالته الصحية، ثم خرجت شقيقته مها أبو عوف لتؤكد أن حالته حرجة، قبل أن يرحل عنا ويلقى ربه.
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هل يجتمع الثنائي منى زكي وأحمد السقا فى فيلم جديد؟

تجرى حاليا الجهة المنتجة لفيلم «العنكبوت» بطولة النجم أحمد السقا، مفاوضات مع الفنانة منى زكي لتقدم دور البطولة أمامه، بناء على ترشيحات المخرج أحمد نادر جلال، وتعكف حاليا الفنانة على قراءة السيناريو، من أجل الوقوف على تفاصيل دورها، وحسم رأيها من أجل التعاقد بشكل رسمي مع الجهة المنتجة خلال الأسبوع المقبل، لبدء التحضيرات للفيلم، الذي تدور قصته فى إطار الأكشن والإثارة، ويقوم على كتابة السيناريو محمد ناير، الذى أكد فى تصريحات صحفية، أن الفيلم فكرته جديدة على السينما المصرية.
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«الفني للمسرح» ينعي عزت أبو عوف: حياة حافلة بالفن

نعى البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وجميع العاملين فيه، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض. وقال "البيت": "ببالغ الحزن والأسى ننعي الفنان عزت أبو عوف بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". رحل عزت أبو عوف عن دنيانا عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث كان يتلقى العلاج فيه لنحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
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تشييع جثمان عزت أبو عوف من السيدة نفيسة

وصل قبل صلاة الظهر، جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف، إلى مسجد السيدة نفيسة، ومن ثم أُقيمت صلاة الجنازة على النجم الكبير فقيد الوسط الفني، حيث رافق جثمان الراحل ابنته المخرجة مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، ومجموعة من الأصدقاء والأقارب، بجانب الفنان منير مكرم، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية، وأيضًا شقيقته مها أبو عوف التي وصلت قبل الجنازة بدقائق لمطار القاهرة، حيث كانت تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.
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الوجه الآخر لعزت أبو عوف.. قصة طبيب عشق الموسيقى

النجم الكبير عزت أبو عوف صاحب مشوار حافل في مجالي الموسيقى والغناء وأيضًا التمثيل، بدأ مشواره موسيقيا هاويا ثم محترفا، وسرعان ما أصبح أول من قدم فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، وظهر على يديه العشرات من نجوم الغناء، في مقدمتهم النجم محمد فؤاد، ثم كان أول مطرب يهجر الغناء نهائيا ليحترف التمثيل بعدما تلقى عرضا للتمثيل من المخرج خيري بشارة للمشاركة في فيلم "أيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وسيمون وأشرف عبد الباقي وجيهان فاضل، وتفوق على نفسه ليصبح واحدًا من أعمدة السينما المصرية حتى رحيله.
عزت-ابو-عوف (3)

حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه (فيديو)

عزت أبو عوف بإطلالته الأنيقة التي حُرمنا منها اليوم الإثنين بعدما فارق عالمنا بعد صراع سنوات مع المرض، بدأ قصته كرجل عشق الموسيقى وصنع في سنوات الثمانينيات حالة غنائية جديدة ما زالت تعيش في وجدان العالم العربي اسمها "الفرق الغنائية"، وبعدما انهارت "فور إم" مشروعه الموسيقي الأهم، أُصيب بالإحباط وأطلق لحيته وزاد وزنه، ثم دخل بعدها التمثيل بعد ترشيحه من قبَل خيري بشارة لدوره في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وجيهان فاضل عام 1992، ومن ثم أصبح وجها سينمائيا وتليفزيونيا معروفا.
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